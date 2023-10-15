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Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль

Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль - 15.10.2023 Украина.ру

Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль

США как "самая мощная страна в истории мира" могут при этом гарантировать и международную безопасность в целом, полагает Байден

2023-10-15T19:14

2023-10-15T19:14

2023-10-15T19:14

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Вашингтон сможет одновременно поддерживать и Украину, и Израиль, и при этом обеспечивать "международную безопасность". Об этом заявил президент США Джо Байден 15 октября в эфире CBS."Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом", - рассказал президент США.По его словам, США — это "самая мощная страна в истории мира", у которой есить возможности и обязательства поддерживать Украину и Израиль.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 14 октября заявил, что ответственность за эскалацию на Ближнем востоке в значительной степени лежит на США.МИД Ирана отметил, что США, советуют другим странам проявлять сдержанность в подходах к палестинско-израильскому конфликту, но при этом усиливают поддержку Израиля.

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новости, сша, джо байден, израиль, украина, поддержка