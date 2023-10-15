Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль - 15.10.2023 Украина.ру
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Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль
Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль - 15.10.2023 Украина.ру
Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль
США как "самая мощная страна в истории мира" могут при этом гарантировать и международную безопасность в целом, полагает Байден
2023-10-15T19:14
2023-10-15T19:14
новости
сша
джо байден
израиль
украина
поддержка
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Вашингтон сможет одновременно поддерживать и Украину, и Израиль, и при этом обеспечивать "международную безопасность". Об этом заявил президент США Джо Байден 15 октября в эфире CBS."Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом", - рассказал президент США.По его словам, США — это "самая мощная страна в истории мира", у которой есить возможности и обязательства поддерживать Украину и Израиль.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 14 октября заявил, что ответственность за эскалацию на Ближнем востоке в значительной степени лежит на США.МИД Ирана отметил, что США, советуют другим странам проявлять сдержанность в подходах к палестинско-израильскому конфликту, но при этом усиливают поддержку Израиля.
https://ukraina.ru/20231014/1050131684.html
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новости, сша, джо байден, израиль, украина, поддержка
Новости, США, Джо Байден, Израиль, Украина, поддержка

Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль

19:14 15.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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США как "самая мощная страна в истории мира" могут при этом гарантировать и международную безопасность в целом, полагает Байден
Вашингтон сможет одновременно поддерживать и Украину, и Израиль, и при этом обеспечивать "международную безопасность". Об этом заявил президент США Джо Байден 15 октября в эфире CBS.
"Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом", - рассказал президент США.
По его словам, США — это "самая мощная страна в истории мира", у которой есить возможности и обязательства поддерживать Украину и Израиль.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 14 октября заявил, что ответственность за эскалацию на Ближнем востоке в значительной степени лежит на США.
МИД Ирана отметил, что США, советуют другим странам проявлять сдержанность в подходах к палестинско-израильскому конфликту, но при этом усиливают поддержку Израиля.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 11:51
ХАМАС и "Хезболла" против Армии обороны Израиля. Как Украина подготовила палестино-израильский конфликтРазворачивающееся на Ближнем Востоке новый военный конфликт опроверг многие еще недавно казавшиеся незыблемыми стереотипы. В том числе и о том, что израильская армия (ЦАХАЛ) является непобедимой и едва ли не самой эффективной армией в мире. А чем все это может закончиться?
 
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