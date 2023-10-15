https://ukraina.ru/20231015/1050198741.html
Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль
Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль - 15.10.2023 Украина.ру
Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль
США как "самая мощная страна в истории мира" могут при этом гарантировать и международную безопасность в целом, полагает Байден
2023-10-15T19:14
2023-10-15T19:14
2023-10-15T19:14
новости
сша
джо байден
израиль
украина
поддержка
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Вашингтон сможет одновременно поддерживать и Украину, и Израиль, и при этом обеспечивать "международную безопасность". Об этом заявил президент США Джо Байден 15 октября в эфире CBS."Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом", - рассказал президент США.По его словам, США — это "самая мощная страна в истории мира", у которой есить возможности и обязательства поддерживать Украину и Израиль.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 14 октября заявил, что ответственность за эскалацию на Ближнем востоке в значительной степени лежит на США.МИД Ирана отметил, что США, советуют другим странам проявлять сдержанность в подходах к палестинско-израильскому конфликту, но при этом усиливают поддержку Израиля.
https://ukraina.ru/20231014/1050131684.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, сша, джо байден, израиль, украина, поддержка
Новости, США, Джо Байден, Израиль, Украина, поддержка
Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль
США как "самая мощная страна в истории мира" могут при этом гарантировать и международную безопасность в целом, полагает Байден
Вашингтон сможет одновременно поддерживать и Украину, и Израиль, и при этом обеспечивать "международную безопасность". Об этом заявил президент США Джо Байден 15 октября в эфире CBS.
"Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом", - рассказал президент США.
По его словам, США — это "самая мощная страна в истории мира", у которой есить возможности и обязательства поддерживать Украину и Израиль.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 14 октября заявил, что ответственность за эскалацию на Ближнем востоке в значительной степени лежит на США.
МИД Ирана отметил, что США, советуют другим странам проявлять сдержанность в подходах к палестинско-израильскому конфликту, но при этом усиливают поддержку Израиля.