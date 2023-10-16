https://ukraina.ru/20231016/1050234635.html

"Капитуляция перед антисемитизмом". Как в Германии проходят митинги в поддержку Палестины

"Капитуляция перед антисемитизмом". Как в Германии проходят митинги в поддержку Палестины - 16.10.2023 Украина.ру

"Капитуляция перед антисемитизмом". Как в Германии проходят митинги в поддержку Палестины

Издание Die Stimme Berlins сообщает о толпах мигрантов на улицах Германии, которые выходят в поддержку Палестины. Журналисты задаются вопросом, готова ли ФРГ следовать "лозунгам солидарности" или же "капитулирует перед антисемитизмом"

2023-10-16T20:00

2023-10-16T20:00

2023-10-16T20:00

германия

зарубежье

берлин

кельн

митинг

митингующие

демонстрации

демонстранты

палестина

палестино-израильский конфликт

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Авторы напомнили о миграционной политике, которая с 2015 года привела к наплыву беженцев в Германии.Сотрудники органов безопасности Германии встревожены в связи с жестокими протестами на улицах. DieStimme Berlins пишет, что протест на Зонненаллее (Sonnenallee) в Берлине продемонстировали свою "симпатию к варварству ХАМАС так явно, как нигде в стране". По словам журналистов, демонстранты бросали брусчатку и скандировали, что "хотят стереть Израиль с лица Земли".Немецкие политики на словах выражают поддержку Израилю. В частности, министр экономики Роберт Хабек заявил, что "те, кто призывает к смерти евреев, должны уйти". А депутат Бундестага Штефан Хек заявил изданию, что "ненавистники евреев не могут получить ни убежища, ни гражданства Германии".В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "место Германии – на стороне Израиля". В воскресенье, 15 октября, в центре Берлина на Потсдамской площади прошёл один из митингов против Израиля. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.Глава берлинской полиции Барбара Словик заявила, что не ожидала беспорядков в центре города и такого количества митингующих, и была вынуждена признать, что полиция была "застигнута врасплох".Газета Berliner Zeitung сообщила, что в субботу, 14 октября, по всему Берлину произошло несколько "антисемитских нападений". По данным газеты и отчетам полиции, по всему городу растет число граффити и плакатов в связи с нападениями ХАМАС на Государство Израиль. В основном использовались антисемитские, антиизраильские надписи.В Кёльне в субботу, 14 октября, на Сенной площади прошло два митинга: в поддержку Палестины и в поддержку Израиля, сообщило Radio Köln. Всего на площади Кёльна собралось около 500 человек.Полиция сопровождала обе демонстрации и установила буферную зону между группами. Представитель полиции Кристоф Жиль рассказал, что оба митинга прошли без сбоев и в соответствии с регламентом.Поначалу полиция Кёльна запретила пропалестинский митинг по соображениям безопасности. Этот запрет был отменен Административным судом Кельна в субботу днём.В то же время полиция Гамбурга до 18 октября запретила все митинги в поддержку Палестины, сообщил официальный портал Гамбурга."Все собрания, имеющие отношение к поддержке ХАМАСа или его нападениям на территорию Израиля, запрещены", - сообщила полиция.Демонстрации, запланированные на 13 и 14 октября, также были запрещены. В пятницу вечером на центральном вокзале произошли отдельные столкновения между пропалестинскими демонстрантами и полицией.Немецкие разведывательные службы фиксируют многочисленные угрозы. В настоящее время особенно возрастает опасность шпионажа, экстремизма и терроризма, пишет Berliner Zeitung."Наша политическая обстановка в области безопасности находится в состоянии потрясения", - констатировал президент Федеральной разведывательной службы Бруно Каль.

https://ukraina.ru/20231016/1050228057.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

германия, зарубежье, берлин, кельн, митинг, митингующие, демонстрации, демонстранты, палестина, палестино-израильский конфликт, израиль, эксклюзив