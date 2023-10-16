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Арабо-израильский конфликт и ядерная война: о кнопке, которая приведёт к мировому коллапсу– Гончаров
Арабо-израильский конфликт и ядерная война: о кнопке, которая приведёт к мировому коллапсу– Гончаров - 16.10.2023 Украина.ру
Арабо-израильский конфликт и ядерная война: о кнопке, которая приведёт к мировому коллапсу– Гончаров
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров дал свою оценку действиям израильских спецслужб во время субботнего нападения сил ХАМАС, оценил действия сторон конфликта и позицию мирового сообщества, а также рассказал кто и при каких условиях может стать миротворцем в арабо-израильском конфликте
2023-10-16T17:13
2023-10-16T17:13
2023-10-16T17:13
видео
гончаров
хамас
израиль
украина
война
конфликт
альфа
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нато
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0:30 – Действия израильских спецслужб; 4:18 – Жестокость сторон и оценка мировым сообществом; 5:51 – Флот США и развитие эскалации; 7:34 – Обострение обстановки в мире и влияние на Россию; 8:46 – Оружейный хаб "Украина" и поддержка страны западом; 10:12 – Россия – миротворец в арабо-израильском конфликте;
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Арабо-израильский конфликт и ядерная война: о кнопке, которая приведёт к мировому коллапсу– Гончаров
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров дал свою оценку действиям израильских спецслужб во время субботнего нападения сил ХАМАС, оценил действия сторон конфликта и позицию мирового сообщества, а также рассказал кто и при каких условиях может стать миротворцем в арабо-израильском конфликте
0:30 – Действия израильских спецслужб;
4:18 – Жестокость сторон и оценка мировым сообществом;
5:51 – Флот США и развитие эскалации;
7:34 – Обострение обстановки в мире и влияние на Россию;
8:46 – Оружейный хаб "Украина" и поддержка страны западом;
10:12 – Россия – миротворец в арабо-израильском конфликте;