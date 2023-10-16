https://ukraina.ru/20231016/1050221833.html
Саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи - WP
Саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи - WP - 16.10.2023 Украина.ру
Саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи - WP
Госсекретарь США Энтони Блинкен всю ночь ждал встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщила 15 октября газета Washington Post
2023-10-16T13:39
2023-10-16T13:39
2023-10-16T13:39
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саудовская аравия
зарубежье
ближний восток
израиль
палестино-израильский конфликт
энтони блинкен
принц
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Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает турне по Ближнему Востоку на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.Вечером, 14 октября, американский чиновник прибыл на встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, но встреча состоялась лишь утром 15 октября.Авторы статьи не уточнили источник, сообщивший о сдвинутом графике встречи.В статье также говорится, что Блинкен столкнулся с "ожесточенным сопротивлением со стороны самых влиятельных лидеров арабского мира, пытаясь убедить принять точку зрения Вашингтона на конфликт Израиля и ХАМАС".Утром, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, саудовская аравия, зарубежье, ближний восток, израиль, палестино-израильский конфликт, энтони блинкен, принц
Новости, США, Саудовская Аравия, Зарубежье, Ближний Восток, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Энтони Блинкен, принц
Саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи - WP
Госсекретарь США Энтони Блинкен всю ночь ждал встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщила 15 октября газета Washington Post
Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает турне по Ближнему Востоку на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Вечером, 14 октября, американский чиновник прибыл на встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, но встреча состоялась лишь утром 15 октября.
"В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу, 14 октября. - Ред.), но принц явился на нее только на следующее утро", - пишет газета.
Авторы статьи не уточнили источник, сообщивший о сдвинутом графике встречи.
В статье также говорится, что Блинкен столкнулся с "ожесточенным сопротивлением со стороны самых влиятельных лидеров арабского мира, пытаясь убедить принять точку зрения Вашингтона на конфликт Израиля и ХАМАС".
Утром, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".