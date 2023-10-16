https://ukraina.ru/20231016/1050221833.html

Саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи - WP

Саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи - WP - 16.10.2023 Украина.ру

Саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи - WP

Госсекретарь США Энтони Блинкен всю ночь ждал встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщила 15 октября газета Washington Post

2023-10-16T13:39

2023-10-16T13:39

2023-10-16T13:39

новости

сша

саудовская аравия

зарубежье

ближний восток

израиль

палестино-израильский конфликт

энтони блинкен

принц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/67/1033116734_0:100:3459:2046_1920x0_80_0_0_9914f1b68d3c8d8ab04e72b64d25c660.jpg

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает турне по Ближнему Востоку на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.Вечером, 14 октября, американский чиновник прибыл на встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, но встреча состоялась лишь утром 15 октября.Авторы статьи не уточнили источник, сообщивший о сдвинутом графике встречи.В статье также говорится, что Блинкен столкнулся с "ожесточенным сопротивлением со стороны самых влиятельных лидеров арабского мира, пытаясь убедить принять точку зрения Вашингтона на конфликт Израиля и ХАМАС".Утром, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".

https://ukraina.ru/20231012/1050139932.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, саудовская аравия, зарубежье, ближний восток, израиль, палестино-израильский конфликт, энтони блинкен, принц