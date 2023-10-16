Несколько комментариев к ближневосточной драме. Кому это выгодно и что на самом деле происходит - 16.10.2023 Украина.ру
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Несколько комментариев к ближневосточной драме. Кому это выгодно и что на самом деле происходит
Несколько комментариев к ближневосточной драме. Кому это выгодно и что на самом деле происходит - 16.10.2023 Украина.ру
Несколько комментариев к ближневосточной драме. Кому это выгодно и что на самом деле происходит
Столь часто проводимые сейчас политиками и журналистами параллели между палестино-израильским конфликтом и трагедией, происходящей на территории Украины — абсолютная манипуляция или полное невежество. Можно сколько угодно говорить о внешней схожести событий и их проявлений, но кит от этого никогда не станет рыбой
2023-10-16T10:53
2023-10-16T16:28
мнения
олег ясинский
украина
израиль
палестино-израильский конфликт
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Общее в них — не столь обожаемая СМИ «борьба с терроризмом», а реки человеческой крови, успешная манипуляция мнением жертв и активная роль США.Палестино-израильский конфликт — прямой результат колониального проекта Запада на Ближнем Востоке, унижения одного народа другим и искусственное культивирование правящими элитами невежества, грубой силы, чувства превосходства и нетерпимости. И все это кощунственно злоупотребляя трагедией еврейского народа.Украинская трагедия — результат совершенно другой истории. Это успешная медийная спецоперация США по возрождению фашизма и разрыв им в непримиримые клочья единой истории и культуры нашего народа.Я никогда не поверю в «неожиданное» нападение ХАМАСа, которое Израиль «проспал». Эта версия для старушек на скамейке. Мы знаем технологические возможности израильской разведки и нетрудно представить степень ее внедрения в палестинские организации. Эта война просто необходима для преодоления израильской властью внутреннего кризиса и сплочения нации против очевидного врага, которого легко всем хором самозабвенно ненавидеть. Забыв то, о чем заказано забыть. И если вдруг возникнут непредвиденные осложнения — США «спасут» Израиль и попытаются восстановить уходящую гегемонию в регионе. Это беспроигрышная война правительств, единственными проигравшими в которой станут все их народы одновременно.Одна сторона кровавого зеркала не может жить без другой.Массовое скотство жителей Газы в отношение трупов израильских солдат не может быть оправданием ничьего расизма; мы знаем, как легко и быстро телевизором и ракетами до полного скотства доводится любой народ, даже считавшийся недавно очень культурным и образованным. И евреи и арабы остаются одной и той же жертвой одной и той же невидимой разрушительной силы, успешно натравливающей нас друг на друга везде, где система может натолкнуться на сопротивление чьей-то исторической памяти.Никакая историческая несправедливость и никакие государственные преступления не могут быть оправданием для сознательных ударов по гражданским целям и пыток и казней беззащитных людей, даже если это пленные военные, ни плясок на их трупах. Но все это будет сейчас использовано как идеальный повод для геноцида населения Газы, уже давно и разными методами являющегося одной из основ политики государства Израиль. Преступная атака ХАМАСа дала карт-бланш властям Израиля для ответного преступления, традиционно более масштабного, единственным результатом которого станет повышение градуса ненависти и гарантия следующих жертв с обеих сторон. Если израильтян погибло на этот раз полторы тысячи — их правительство вряд ли удержится в кровавом популизме от уничтожения в десять раз большего числа палестинцев. Таковы уроки и статистики всех предыдущих подобных событий. ХАМАС никто уничтожать не собирается, он жизненно важен для продолжения бизнеса.Нынешнее отключение Газе электроэнергии — смертный приговор сотням раненых и гарантированный голод для миллионов ее гражданских жителей, непричастных к военно-политическим решениям ХАМАСа. Расчеловечивание всегда проще очеловечивания, и земли, когда-то являвшиеся колыбелью трех великих религий, черной магией денег и власти правящих миром корпораций превращаются в территорию кровавой конкуренции разных видов доисторических чудовищ. Зверство всегда очень эффективно. Оно вызывает страх, а страх отключает способность мыслить рационально. Чужое насилие делает нас послушными, управляемыми, предсказуемыми, просто идеальными подданными. Еще оно идеально для профессиональных манипуляторов историей, поскольку напрочь отшибает память и аннулирует способность выстраивать причинно-следственные связи. Распространение видео с чужими зверствами (фейковых или настоящих) — лучшая индульгенция любых собственных грехов.В результате дураками или негодяями будут объявлены все носители любого иного мнения. Думать по-другому становится виной всех злоумышленников, которые «не на месте» тех, кто думает клише управляемой властью прессы. Имеющие наглость возражать или сомневаться превращаются в «пособников врага», который обязан быть нейтрализован любой ценой.Учебник расчеловечивания прост и легко вместился бы в одну страницу крупным шрифтом, но слепота, вызываемая страхом, мешает прочтению.Чтобы разрушать прицельным и ракетными ударами мечети в Газе (кто бы и в каких целях из них не использовал) надо или совершенно не понимать, что такое исламский мир или, наоборот, слишком хорошо понимать это. Нет кратчайшего пути к всеобщему неконтролируемому религиозному взрыву всего региона, чем этот. Нет более наглядного и эффективного урока всеобщей ненависти к израильтянам. Это никак не сможет не вернуться новыми смертями гражданских. И прошу, конечно, прощения, но никогда не поверю, что этого не понимают израильские военачальники, утверждающие военные цели.Успешно и жестоко атакуя Израиль, ХАМАС прекрасно знал и понимал, что ответом неизбежно станет смерть тысяч невинных палестинцев и гуманитарная катастрофа в крупнейшем концлагере Ближнего Востока, известном миру как Газа. ХАМАС методично и настойчиво добивается полного разрушения Газы своими израильскими коллегами по терроризму.Пытаясь разобраться в логике кровавой упопабыласобаки региона, не могу избавиться от мысли о сговоре сионистских и исламистских элит, всегда действующих в согласии с интересами неолиберальной диктатуры и ежедневно приговаривающих к смерти собственные народы. При этом очень интересно, вспомнит ли кто-нибудь сегодня, что ХАМАС создавался в свое время при активной поддержке израильских спецслужб и США как главный конкурент левой и светской ООП, являвшейся когда-то главной политической силой на оккупированных территориях?
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
https://ukraina.ru/20231014/1050131684.html
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Олег Ясинский
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Олег Ясинский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, олег ясинский, украина, израиль, палестино-израильский конфликт
Мнения, Олег Ясинский, Украина, Израиль, Палестино-израильский конфликт

Несколько комментариев к ближневосточной драме. Кому это выгодно и что на самом деле происходит

10:53 16.10.2023 (обновлено: 16:28 16.10.2023)
 
© AP / Khalil Hamra
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP / Khalil Hamra
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Олег Ясинский авторы
Олег Ясинский
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Столь часто проводимые сейчас политиками и журналистами параллели между палестино-израильским конфликтом и трагедией, происходящей на территории Украины — абсолютная манипуляция или полное невежество. Можно сколько угодно говорить о внешней схожести событий и их проявлений, но кит от этого никогда не станет рыбой
Общее в них — не столь обожаемая СМИ «борьба с терроризмом», а реки человеческой крови, успешная манипуляция мнением жертв и активная роль США.
Палестино-израильский конфликт — прямой результат колониального проекта Запада на Ближнем Востоке, унижения одного народа другим и искусственное культивирование правящими элитами невежества, грубой силы, чувства превосходства и нетерпимости. И все это кощунственно злоупотребляя трагедией еврейского народа.
Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник
18 мая 2021, 15:05
Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
Украинская трагедия — результат совершенно другой истории. Это успешная медийная спецоперация США по возрождению фашизма и разрыв им в непримиримые клочья единой истории и культуры нашего народа.
Я никогда не поверю в «неожиданное» нападение ХАМАСа, которое Израиль «проспал». Эта версия для старушек на скамейке. Мы знаем технологические возможности израильской разведки и нетрудно представить степень ее внедрения в палестинские организации. Эта война просто необходима для преодоления израильской властью внутреннего кризиса и сплочения нации против очевидного врага, которого легко всем хором самозабвенно ненавидеть. Забыв то, о чем заказано забыть.
И если вдруг возникнут непредвиденные осложнения — США «спасут» Израиль и попытаются восстановить уходящую гегемонию в регионе. Это беспроигрышная война правительств, единственными проигравшими в которой станут все их народы одновременно.
Одна сторона кровавого зеркала не может жить без другой.
Массовое скотство жителей Газы в отношение трупов израильских солдат не может быть оправданием ничьего расизма; мы знаем, как легко и быстро телевизором и ракетами до полного скотства доводится любой народ, даже считавшийся недавно очень культурным и образованным. И евреи и арабы остаются одной и той же жертвой одной и той же невидимой разрушительной силы, успешно натравливающей нас друг на друга везде, где система может натолкнуться на сопротивление чьей-то исторической памяти.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 11:51
ХАМАС и "Хезболла" против Армии обороны Израиля. Как Украина подготовила палестино-израильский конфликтРазворачивающееся на Ближнем Востоке новый военный конфликт опроверг многие еще недавно казавшиеся незыблемыми стереотипы. В том числе и о том, что израильская армия (ЦАХАЛ) является непобедимой и едва ли не самой эффективной армией в мире. А чем все это может закончиться?
Никакая историческая несправедливость и никакие государственные преступления не могут быть оправданием для сознательных ударов по гражданским целям и пыток и казней беззащитных людей, даже если это пленные военные, ни плясок на их трупах. Но все это будет сейчас использовано как идеальный повод для геноцида населения Газы, уже давно и разными методами являющегося одной из основ политики государства Израиль.
Преступная атака ХАМАСа дала карт-бланш властям Израиля для ответного преступления, традиционно более масштабного, единственным результатом которого станет повышение градуса ненависти и гарантия следующих жертв с обеих сторон. Если израильтян погибло на этот раз полторы тысячи — их правительство вряд ли удержится в кровавом популизме от уничтожения в десять раз большего числа палестинцев. Таковы уроки и статистики всех предыдущих подобных событий. ХАМАС никто уничтожать не собирается, он жизненно важен для продолжения бизнеса.
Нынешнее отключение Газе электроэнергии — смертный приговор сотням раненых и гарантированный голод для миллионов ее гражданских жителей, непричастных к военно-политическим решениям ХАМАСа. Расчеловечивание всегда проще очеловечивания, и земли, когда-то являвшиеся колыбелью трех великих религий, черной магией денег и власти правящих миром корпораций превращаются в территорию кровавой конкуренции разных видов доисторических чудовищ. Зверство всегда очень эффективно. Оно вызывает страх, а страх отключает способность мыслить рационально. Чужое насилие делает нас послушными, управляемыми, предсказуемыми, просто идеальными подданными.
Еще оно идеально для профессиональных манипуляторов историей, поскольку напрочь отшибает память и аннулирует способность выстраивать причинно-следственные связи. Распространение видео с чужими зверствами (фейковых или настоящих) — лучшая индульгенция любых собственных грехов.
В результате дураками или негодяями будут объявлены все носители любого иного мнения. Думать по-другому становится виной всех злоумышленников, которые «не на месте» тех, кто думает клише управляемой властью прессы. Имеющие наглость возражать или сомневаться превращаются в «пособников врага», который обязан быть нейтрализован любой ценой.
Учебник расчеловечивания прост и легко вместился бы в одну страницу крупным шрифтом, но слепота, вызываемая страхом, мешает прочтению.
Чтобы разрушать прицельным и ракетными ударами мечети в Газе (кто бы и в каких целях из них не использовал) надо или совершенно не понимать, что такое исламский мир или, наоборот, слишком хорошо понимать это. Нет кратчайшего пути к всеобщему неконтролируемому религиозному взрыву всего региона, чем этот. Нет более наглядного и эффективного урока всеобщей ненависти к израильтянам. Это никак не сможет не вернуться новыми смертями гражданских. И прошу, конечно, прощения, но никогда не поверю, что этого не понимают израильские военачальники, утверждающие военные цели.
Успешно и жестоко атакуя Израиль, ХАМАС прекрасно знал и понимал, что ответом неизбежно станет смерть тысяч невинных палестинцев и гуманитарная катастрофа в крупнейшем концлагере Ближнего Востока, известном миру как Газа. ХАМАС методично и настойчиво добивается полного разрушения Газы своими израильскими коллегами по терроризму.
Пытаясь разобраться в логике кровавой упопабыласобаки региона, не могу избавиться от мысли о сговоре сионистских и исламистских элит, всегда действующих в согласии с интересами неолиберальной диктатуры и ежедневно приговаривающих к смерти собственные народы. При этом очень интересно, вспомнит ли кто-нибудь сегодня, что ХАМАС создавался в свое время при активной поддержке израильских спецслужб и США как главный конкурент левой и светской ООП, являвшейся когда-то главной политической силой на оккупированных территориях?
 
МненияОлег ЯсинскийУкраинаИзраильПалестино-израильский конфликт
 
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