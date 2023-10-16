https://ukraina.ru/20231016/1050206665.html

Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - Guardian

Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - Guardian - 16.10.2023 Украина.ру

Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - Guardian

Идеологические влияние экс-президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине. Об этом сообщила на днях британская газета Guardian

2023-10-16T08:57

2023-10-16T08:57

2023-10-16T09:12

дональд трамп

украина

сша

зарубежье

новости

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"По мере того, как идеология Дональда Трампа "Америка прежде всего" набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс", — говорится в материале.Газета отмечает, что большая часть республиканцев в нижней палате продолжает воспринимать помощь Украине "скептически, а то и откровенно враждебно".Антиукраинская позиция мешает палате представителей выбрать нового спикера после отставки Кевина Маккарти. В начале месяца большинство членов палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти. В пятницу Республиканская партия выдвинула на пост председателя нижней палаты конгресса Джима Джордана, который считается одним из ближайших сторонников Трампа.

https://ukraina.ru/20231012/1050111995.html

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2023

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дональд трамп, украина, сша, зарубежье, новости