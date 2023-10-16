Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - Guardian
08:57 16.10.2023 (обновлено: 09:12 16.10.2023)
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Идеологические влияние экс-президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине. Об этом сообщила на днях британская газета Guardian
"По мере того, как идеология Дональда Трампа "Америка прежде всего" набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс", — говорится в материале.
Газета отмечает, что большая часть республиканцев в нижней палате продолжает воспринимать помощь Украине "скептически, а то и откровенно враждебно".
Антиукраинская позиция мешает палате представителей выбрать нового спикера после отставки Кевина Маккарти.
"Часики тикают. Украина не сможет бесконечно продолжать свою борьбу без дополнительной помощи. Затянувшаяся задержка может повредить ее военным операциям", — указало издание.
В начале месяца большинство членов палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти. В пятницу Республиканская партия выдвинула на пост председателя нижней палаты конгресса Джима Джордана, который считается одним из ближайших сторонников Трампа.