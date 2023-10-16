Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - Guardian - 16.10.2023 Украина.ру
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Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - Guardian
Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - Guardian - 16.10.2023 Украина.ру
Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - Guardian
Идеологические влияние экс-президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине. Об этом сообщила на днях британская газета Guardian
2023-10-16T08:57
2023-10-16T09:12
дональд трамп
украина
сша
зарубежье
новости
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"По мере того, как идеология Дональда Трампа "Америка прежде всего" набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс", — говорится в материале.Газета отмечает, что большая часть республиканцев в нижней палате продолжает воспринимать помощь Украине "скептически, а то и откровенно враждебно".Антиукраинская позиция мешает палате представителей выбрать нового спикера после отставки Кевина Маккарти. В начале месяца большинство членов палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти. В пятницу Республиканская партия выдвинула на пост председателя нижней палаты конгресса Джима Джордана, который считается одним из ближайших сторонников Трампа.
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дональд трамп, украина, сша, зарубежье, новости
Дональд Трамп, Украина, США, Зарубежье, Новости

Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - Guardian

08:57 16.10.2023 (обновлено: 09:12 16.10.2023)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Идеологические влияние экс-президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине. Об этом сообщила на днях британская газета Guardian
"По мере того, как идеология Дональда Трампа "Америка прежде всего" набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс", — говорится в материале.
Газета отмечает, что большая часть республиканцев в нижней палате продолжает воспринимать помощь Украине "скептически, а то и откровенно враждебно".
Антиукраинская позиция мешает палате представителей выбрать нового спикера после отставки Кевина Маккарти.

"Часики тикают. Украина не сможет бесконечно продолжать свою борьбу без дополнительной помощи. Затянувшаяся задержка может повредить ее военным операциям", — указало издание.

В начале месяца большинство членов палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти. В пятницу Республиканская партия выдвинула на пост председателя нижней палаты конгресса Джима Джордана, который считается одним из ближайших сторонников Трампа.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 07:53
Трамп назвал Байдена "посмешищем", оккупировавшим Белый домЭкс-президент США Дональд Трамп 11 октября, выступая перед сторонниками в штате Флорида, в очередной раз обвинил своего преемника Джо Байдена в некомпетентности
 
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