https://ukraina.ru/20231016/1050203438.html

Бывшие наши в Израиле. Что говорят люди с "хорошими лицами", сбежавшие от войны из России?

Бывшие наши в Израиле. Что говорят люди с "хорошими лицами", сбежавшие от войны из России? - 16.10.2023 Украина.ру

Бывшие наши в Израиле. Что говорят люди с "хорошими лицами", сбежавшие от войны из России?

Они соревнуются наперебой в том, кто больше гордится "нашими солдатами", "нашей армией", "нашими патриотами". Они собирают деньги, предлагают любую помощь, едут на участки по сбору средств, еды и воды для армии и пострадавших

2023-10-16T05:47

2023-10-16T05:47

2023-10-16T10:38

эксклюзив

релоканты

израиль

палестино-израильский конфликт

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Кто они? Наши актёры, певцы, телеведущие. Бывшие «наши». И едут, бегут они помогать армии своей новой «второй родины» — Израиля.Люди с «двойным гражданством»Актёры, певцы, телеведущие уехали из России в Израиль полтора года назад. «От войны», как они это называли.Логику их поступка понять сложно: зачем надо было переезжать в страну, которая воюет, воевала или угрожает войной практически всем своим соседям?Но они обосновали тогда свой выбор. Как сказал иноагент, актёр Анатолий Белый в одном интервью: «Это другая война». Вот именно так и сказал.«Это другое».Что же теперь? Как люди с гражданством России и Израиля, уехавшие с началом СВО на свою «вторую родину», говорят о войне в Израиле? Продолжают ли защищать свою точку зрения? Демонстрируют пацифизм? «Нет войне»?ПатриотыИноагент Максим Галкин снял специально видео, объяснил, как они с Аллой Борисовной относятся к происходящему: «Мы гордимся, что теперь имеем отношение к такой сплочённой нации, государству, где патриотизм — понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху».Конечно же, это прямой намёк: в том государстве, где раньше проживал и шутил с экранов всех телевизоров нынешний иноагент Галкин, патриотизм был «искусственным, навязанным сверху».Это, впрочем, не мешало нынешнему иноагенту зарабатывать буквально на всём: телепередачи, корпоративы, реклама. Одно только появление Галкина в другой передаче как «приглашённого гостя» могло стоить до 300 тысяч долларов.Его доход в России за год, по данным «Форбс», составлял около 3 миллионов долларов.Поэтому, видимо, приходилось терпеть гнетущее влияние «дутого патриотизма».Но после переезда в Израиль Галкин всё-таки смог начать говорить свободно и написал: «Не может быть оправданий войне!»Теперь же он войну, вернее даже не войну, а стирание армией Израиля с лица земли палестинского города Газа, полностью поддерживает и гордится своей страной.Другой иноагент, Шац, бывший муж иноагентши Лазаревой, так описал свои переживания в России в начале СВО: «Где-то на второй день я понял, что я абсолютно точно не могу существовать в этих обстоятельствах».Так, так. Что же сейчас?«Я почётный донор. У меня есть машина. Я абсолютно готов к любой помощи».Иноагент Макаревич, ныне израильтянин, высказался в духе: «Душой я с вами, а телом здесь, в Германии».Посетовал, что не может сейчас хвастаться хорошими гастролями, не время. Но, конечно, пожелал «удачи нашим бойцам» и сказал, что «считает часы до нашей победы». Имея в виду не настоящую родину — Россию, а «вновь приобретенную» — Израиль. И отправился на гастроли дальше. Его жена тоже за пределами Израиля. Так что все, к счастью, в безопасности.Правда, ходят слухи, что залы у иноагента на концертах в Германии и в Англии были полупустые. Но он героически пообещал всё равно отправить часть денег своей новой родине.Особенно интересно, что теперь он поехал давать концерты в Дубай.Но на его концерты арабы не ходят, а самому ему хватит, наверное, ума не афишировать там свои намерения помощи Израилю.«Наш народ», «наша страна»Естественно, никто из них не писал «наши бойцы», «наша победа», «наш народ и наша страна», пока находился в России.Но ладно. Они выбрали, наконец, «свой народ» и «свою страну». Это же действительно личный выбор каждого человека.Но интересно, что никто из иноагентов не спешит в армию Израиля. Ни один! Возраст, говорят, не тот. Опыта службы нет.А так, конечно, пошли бы. Как высказался тот же иноагент Галкин:«Если бы я служил в армии Израиля и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошёл».Между тем, посол Израиля в России сообщил: «Россияне с паспортом Израиля могут быть мобилизованы на общих основаниях, и мужчины, и женщины».Но, как с облегчением один за другим констатировали все иноагенты, имеющие паспорт Израиля, оснований нет.А так, да. Душой они полностью за «наш народ».Что совершенно не исключает вероятности поспешной релокации с земли обетованной ещё куда-то. Вот только куда?Уже советовали им в соцсетях две хорошие, «спокойные» точки на карте, учитывая их смётку и прозорливость при выборе предыдущего места релокации. Тайвань и Южную Корею.«Свобода слова»Тамара Эйдельман, иноагент, заслуженный учитель России:«Смотрю на кадры ударов Израиля по сектору Газа и испытываю кровожадное злорадство. Давай, ЦАХАЛ, врежь ещё этим ублюдкам!» Это цитата не просто релоканта, а учителя.Представляете. Все соцсети уже много лет банят за «язык ненависти».Но если против палестинцев — то пожалуйста. Без проблем.А если против израильтян?Марк Цукерберг получил приказ из Евросоюза. В запрещённой у нас сети «Фейсбук» слишком много высказываний «за Палестину». Слишком много слов в поддержку арабов. Их надо убрать! Срок — сутки. Иначе соцсеть в Европе заблокируют.Конечно, приказ был выполнен.Ничего удивительного , так действует пресловутая «свобода слова».А что касается ударов по Газе — знает ли иноагент Тамара Эйдельман о том, сколько там погибло за первые семь дней женщин и детей? Знает, конечно.В Палестине за семь дней погибло 614 детей. Только детей.«Они используют своих детей как разменную монету», — цинично цедят сквозь зубы непримиримые сторонники «удара по Газе» из Израиля.Бывшие «пацифисты» кричат: уничтожить их всех! За что? Они лайкали сообщения ХАМАСа в соцсетях.Это не какая-то безумная шутка. Именно такой аргумент. За лайки.Сегодня эти же люди ставят лайки и пишут радостные комментарии под фото и видео с разрушенными домами и погибшими от бомбардировок «их армии» людьми в секторе Газа. Совершенно не имеющими отношения к ХАМАСу или каким-то другим организациям.Сотни лайков!И никто из них не задаёт, видимо, себе вопроса: а что потом?Что дальше?Этот вопрос задаёт даже агентство «Блумберг», которое никак нельзя заподозрить в симпатии к арабской стороне.«Какой у вас план дальше?»В публикации прямо сказано: «США обеспокоены отсутствием у Израиля представления о дальнейшей судьбе сектора Газа после наземной операции».А ещё дальше?Во всех странах Европы, в арабских странах начнутся не только акции протеста, но и акции террора.На сотрудника израильской дипломатической миссии в Пекине неизвестный напал на улице с ножом.В Мюнхене евреев предупреждают: не надо носить иудейские символы.Во всем мире прошли крупные акции протеста, а в мусульманских странах — огромные.И это только самое начало великого цивилизационного противостояния.Израильский паспорт, который давал возможность «спокойно путешествовать в 159 стран мира», скоро станет документом, который лучше не показывать нигде, кроме самого Израиля.Ну а релоканты и прочие иноагенты, которые сегодня гордятся «нашим народом и нашей армией»? Что они будут делать?Видимо, скоро начнут покидать «нашу страну и наш народ». Как многие с «русско-израильским гражданством», кто уже возвращается. Уже вернулись более 3 тысяч человек.Да, многие там были на работе, на учёбе, в гостях. Но и «новые израильтяне» тоже есть. Массово летят израильтяне в Турцию, в Анталию переполнены рейсы. В другие страны.Тем более из-за рубежа, вдали от «нашей страны», можно по-прежнему так же переживать и слать свои «лучи поддержки».Как написал иноагент Виктор Шендерович: «Жалею, что сейчас не в Израиле. В такие дни хотелось бы быть именно там».Но почему-то никуда не поехал.

https://ukraina.ru/20230913/1049376677.html

https://ukraina.ru/20230529/1046667702.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, релоканты, израиль, палестино-израильский конфликт