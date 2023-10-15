https://ukraina.ru/20231015/1050196442.html

Сбудется то, что сказал Путин: политолог о том, чего боятся Зеленский, Подоляк и Ермак

Сбудется то, что сказал Путин: политолог о том, чего боятся Зеленский, Подоляк и Ермак - 16.10.2023 Украина.ру

Сбудется то, что сказал Путин: политолог о том, чего боятся Зеленский, Подоляк и Ермак

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, к которой можно по-разному относиться, прямо обвиняет киевский режим в доставке американского оружия на Ближний Восток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов

2023-10-15T17:59

2023-10-15T17:59

2023-10-16T10:29

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Поэтому страх (у киевского режима — Ред.) – очевидный: что сбудется то, что сказал Путин в Валдайской речи 5 октября, о том, что, если Украине прекратятся западные поставки оружия – все прекратится за неделю.И, конечно, они этого боятся до жути. И, конечно, во всех высказываниях всего пула спикеров, от какого-нибудь Подоляка (советник главы офиса президента Украины, Ермака (руководитель Офиса президента Украины), до Зеленского и прочих это сквозит.Очевидно, что в этом смысле они находятся в тупике понимания, поскольку все прогнозы, которые делают западные аналитики, неутешительны для них – ни в сфере увеличения или обеспечения поставок, ни в сфере обеспечения бюджета Украины деньгами. Поэтому их эмоция – страх остаться в одиночестве с очевидным для себя концом.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231015/1050191787.html

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новости, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк, андрей ермак, илон маск, ближний восток