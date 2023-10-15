https://ukraina.ru/20231015/1050196442.html
Сбудется то, что сказал Путин: политолог о том, чего боятся Зеленский, Подоляк и Ермак
Сбудется то, что сказал Путин: политолог о том, чего боятся Зеленский, Подоляк и Ермак - 16.10.2023 Украина.ру
Сбудется то, что сказал Путин: политолог о том, чего боятся Зеленский, Подоляк и Ермак
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, к которой можно по-разному относиться, прямо обвиняет киевский режим в доставке американского оружия на Ближний Восток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов
2023-10-15T17:59
2023-10-15T17:59
2023-10-16T10:29
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Поэтому страх (у киевского режима — Ред.) – очевидный: что сбудется то, что сказал Путин в Валдайской речи 5 октября, о том, что, если Украине прекратятся западные поставки оружия – все прекратится за неделю.И, конечно, они этого боятся до жути. И, конечно, во всех высказываниях всего пула спикеров, от какого-нибудь Подоляка (советник главы офиса президента Украины, Ермака (руководитель Офиса президента Украины), до Зеленского и прочих это сквозит.Очевидно, что в этом смысле они находятся в тупике понимания, поскольку все прогнозы, которые делают западные аналитики, неутешительны для них – ни в сфере увеличения или обеспечения поставок, ни в сфере обеспечения бюджета Украины деньгами. Поэтому их эмоция – страх остаться в одиночестве с очевидным для себя концом.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231015/1050191787.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк, андрей ермак, илон маск, ближний восток
Сбудется то, что сказал Путин: политолог о том, чего боятся Зеленский, Подоляк и Ермак
17:59 15.10.2023 (обновлено: 10:29 16.10.2023)
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, к которой можно по-разному относиться, прямо обвиняет киевский режим в доставке американского оружия на Ближний Восток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов
Поэтому страх (у киевского режима — Ред.) – очевидный: что сбудется то, что сказал Путин в Валдайской речи 5 октября, о том, что, если Украине прекратятся западные поставки оружия – все прекратится за неделю.
И, конечно, они этого боятся до жути. И, конечно, во всех высказываниях всего пула спикеров, от какого-нибудь Подоляка (советник главы офиса президента Украины, Ермака (руководитель Офиса президента Украины), до Зеленского и прочих это сквозит.
"Они понимают, что им больше не удается навязать свою повестку, даже если Илон Маск шутит в своем аккаунте в социальной сети X, в прошлом Твиттер, которая не работает на территории Российской Федерации, о том, что задача Зеленского – выпрашивать еще и еще больше денег", - рассказал эксперт.
Очевидно, что в этом смысле они находятся в тупике понимания, поскольку все прогнозы, которые делают западные аналитики, неутешительны для них – ни в сфере увеличения или обеспечения поставок, ни в сфере обеспечения бюджета Украины деньгами. Поэтому их эмоция – страх остаться в одиночестве с очевидным для себя концом.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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