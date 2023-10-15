https://ukraina.ru/20231015/1050195838.html

Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай

Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай - 15.10.2023 Украина.ру

Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай

Война между евреями и арабами никогда не прекратится. А текущие военные действия между Израилем и ХАМАС продлятся еще несколько месяцев. Украина при этом не уйдёт из внимания США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт дискуссионного международного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.

2023-10-15T16:55

2023-10-15T16:55

2023-10-15T16:55

видео

израиль

хамас

сектор газа

палестина

конфликт

обстрелы

война

оон

нато

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В частности, он подробно разобрал, кто является выгодоприобретателем от войны на Ближнем Востоке, какие страны могут вступить в этот конфликт и при каких условиях, а также сравнил СВО и войну Израиля против ХАМАС:00:37 – Кому выгодна война в Израиле;04:54 – Сценарии, выгодные Британии;06:12 – Реакция мира на позицию Палестины;10:54 – Столкновение Ирана и Израиля;14:35 – Атака со стороны Ливана;17:31 – Выбор Турции;21:00 – Участие Сирии;23:20 – Кого может поддержать Россия;26:33 – Нетаньяху и Путин;30:09 – Отличие СВО и войны Израиля против ХАМАС;33:54 – Будущее Украины и будущее арабо-израильского конфликта.

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видео, израиль, хамас, сектор газа, палестина, конфликт, обстрелы, война, оон, нато, видео