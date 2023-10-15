Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай - 15.10.2023 Украина.ру
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Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай
Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай - 15.10.2023 Украина.ру
Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай
Война между евреями и арабами никогда не прекратится. А текущие военные действия между Израилем и ХАМАС продлятся еще несколько месяцев. Украина при этом не уйдёт из внимания США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт дискуссионного международного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.
2023-10-15T16:55
2023-10-15T16:55
видео
израиль
хамас
сектор газа
палестина
конфликт
обстрелы
война
оон
нато
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В частности, он подробно разобрал, кто является выгодоприобретателем от войны на Ближнем Востоке, какие страны могут вступить в этот конфликт и при каких условиях, а также сравнил СВО и войну Израиля против ХАМАС:00:37 – Кому выгодна война в Израиле;04:54 – Сценарии, выгодные Британии;06:12 – Реакция мира на позицию Палестины;10:54 – Столкновение Ирана и Израиля;14:35 – Атака со стороны Ливана;17:31 – Выбор Турции;21:00 – Участие Сирии;23:20 – Кого может поддержать Россия;26:33 – Нетаньяху и Путин;30:09 – Отличие СВО и войны Израиля против ХАМАС;33:54 – Будущее Украины и будущее арабо-израильского конфликта.
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видео, израиль, хамас, сектор газа, палестина, конфликт, обстрелы, война, оон, нато, видео
Видео, Израиль, ХАМАС, сектор Газа, Палестина, конфликт, обстрелы, война, ООН, НАТО

Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай

16:55 15.10.2023
 
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Война между евреями и арабами никогда не прекратится. А текущие военные действия между Израилем и ХАМАС продлятся еще несколько месяцев. Украина при этом не уйдёт из внимания США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт дискуссионного международного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.
В частности, он подробно разобрал, кто является выгодоприобретателем от войны на Ближнем Востоке, какие страны могут вступить в этот конфликт и при каких условиях, а также сравнил СВО и войну Израиля против ХАМАС:
00:37 – Кому выгодна война в Израиле;
04:54 – Сценарии, выгодные Британии;
06:12 – Реакция мира на позицию Палестины;
10:54 – Столкновение Ирана и Израиля;
14:35 – Атака со стороны Ливана;
17:31 – Выбор Турции;
21:00 – Участие Сирии;
23:20 – Кого может поддержать Россия;
26:33 – Нетаньяху и Путин;
30:09 – Отличие СВО и войны Израиля против ХАМАС;
33:54 – Будущее Украины и будущее арабо-израильского конфликта.
 
ВидеоИзраильХАМАСсектор ГазаПалестинаконфликтобстрелывойнаООННАТО
 
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