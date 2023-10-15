https://ukraina.ru/20231015/1050195838.html
Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай
Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай - 15.10.2023 Украина.ру
Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай
Война между евреями и арабами никогда не прекратится. А текущие военные действия между Израилем и ХАМАС продлятся еще несколько месяцев. Украина при этом не уйдёт из внимания США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт дискуссионного международного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.
2023-10-15T16:55
2023-10-15T16:55
2023-10-15T16:55
видео
израиль
хамас
сектор газа
палестина
конфликт
обстрелы
война
оон
нато
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В частности, он подробно разобрал, кто является выгодоприобретателем от войны на Ближнем Востоке, какие страны могут вступить в этот конфликт и при каких условиях, а также сравнил СВО и войну Израиля против ХАМАС:00:37 – Кому выгодна война в Израиле;04:54 – Сценарии, выгодные Британии;06:12 – Реакция мира на позицию Палестины;10:54 – Столкновение Ирана и Израиля;14:35 – Атака со стороны Ливана;17:31 – Выбор Турции;21:00 – Участие Сирии;23:20 – Кого может поддержать Россия;26:33 – Нетаньяху и Путин;30:09 – Отличие СВО и войны Израиля против ХАМАС;33:54 – Будущее Украины и будущее арабо-израильского конфликта.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, израиль, хамас, сектор газа, палестина, конфликт, обстрелы, война, оон, нато, видео
Видео, Израиль, ХАМАС, сектор Газа, Палестина, конфликт, обстрелы, война, ООН, НАТО
Демократы наказывают Израиль за пророссийский нейтралитет по Украине — политолог клуба "Валдай
Война между евреями и арабами никогда не прекратится. А текущие военные действия между Израилем и ХАМАС продлятся еще несколько месяцев. Украина при этом не уйдёт из внимания США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт дискуссионного международного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.
В частности, он подробно разобрал, кто является выгодоприобретателем от войны на Ближнем Востоке, какие страны могут вступить в этот конфликт и при каких условиях, а также сравнил СВО и войну Израиля против ХАМАС:
00:37 – Кому выгодна война в Израиле;
04:54 – Сценарии, выгодные Британии;
06:12 – Реакция мира на позицию Палестины;
10:54 – Столкновение Ирана и Израиля;
14:35 – Атака со стороны Ливана;
23:20 – Кого может поддержать Россия;
26:33 – Нетаньяху и Путин;
30:09 – Отличие СВО и войны Израиля против ХАМАС;
33:54 – Будущее Украины и будущее арабо-израильского конфликта.