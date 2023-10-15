Будут посылать солдат на убой: Ищенко о том, как Запад начал понимать, что Украина проиграет войну - 15.10.2023 Украина.ру
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Будут посылать солдат на убой: Ищенко о том, как Запад начал понимать, что Украина проиграет войну
Будут посылать солдат на убой: Ищенко о том, как Запад начал понимать, что Украина проиграет войну - 15.10.2023 Украина.ру
Будут посылать солдат на убой: Ищенко о том, как Запад начал понимать, что Украина проиграет войну
Возможно, Зеленский, его окружение и даже часть западных политиков питали некие иллюзии по поводу того, то Россию можно истощить в ходе затяжного противостоянии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2023-10-15T17:30
2023-10-15T17:30
новости
ростислав ищенко
запад
украина
война
солдаты
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Но пагубность этих расчетов стала понятна для всех уже тоже почти год назад уже, как минимум, к концу прошлого года, к ноябрю-декабрю, когда ситуация на фронте окончательно стабилизировалась и стало понятно, что Россия начинает переходить на разных участках в наступление.Дальше стало понятно, что, учитывая несопоставимость всех возможностей Украины – экономических, демографических, военных - и учитывая то, что Запад оказался не в состоянии обеспечивать фронт таким же количеством расходных материалов, как обеспечивала Россия – результат будет один - Украина проиграет войну.Да, в относительно небольших количествах, не в таких, как раньше. Раньше они рассчитывали победить, и у них еще были полные склады, и поэтому они давали много. Сейчас они уже не рассчитывают победить, склады исчерпаны, а еще надо Тайвань вооружать, Израиль вооружать, поэтому сейчас они дают значительно меньше.Сами украинские эксперты, военные говорят о том, что без западной поддержки Украина может продержаться две-три недели, а потом ей станет нечем воевать. Это говорят и на Западе, и у нас, и на Украине. Это единственное, в чем сходятся политики и военные эксперты всех государств, всех трех сторон.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231015/1050193424.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ростислав ищенко, запад, украина, война, солдаты
Новости, Ростислав Ищенко, Запад, Украина, война, солдаты

Будут посылать солдат на убой: Ищенко о том, как Запад начал понимать, что Украина проиграет войну

17:30 15.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Возможно, Зеленский, его окружение и даже часть западных политиков питали некие иллюзии по поводу того, то Россию можно истощить в ходе затяжного противостоянии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Но пагубность этих расчетов стала понятна для всех уже тоже почти год назад уже, как минимум, к концу прошлого года, к ноябрю-декабрю, когда ситуация на фронте окончательно стабилизировалась и стало понятно, что Россия начинает переходить на разных участках в наступление.
Дальше стало понятно, что, учитывая несопоставимость всех возможностей Украины – экономических, демографических, военных - и учитывая то, что Запад оказался не в состоянии обеспечивать фронт таким же количеством расходных материалов, как обеспечивала Россия – результат будет один - Украина проиграет войну.
"И Запад сейчас тоже прекрасно понимает, что Украина не уцелеет. Но финансировать он ее будет до тех пор, пока Украина будет воевать. До тех пор, пока Зеленский и его генералы будут способны удерживать каким-то образом фронт, посылать очередные партии своих солдат на убой – до этого будут идти деньги, западное оружие", - сказал политолог.
Да, в относительно небольших количествах, не в таких, как раньше. Раньше они рассчитывали победить, и у них еще были полные склады, и поэтому они давали много. Сейчас они уже не рассчитывают победить, склады исчерпаны, а еще надо Тайвань вооружать, Израиль вооружать, поэтому сейчас они дают значительно меньше.
Сами украинские эксперты, военные говорят о том, что без западной поддержки Украина может продержаться две-три недели, а потом ей станет нечем воевать. Это говорят и на Западе, и у нас, и на Украине. Это единственное, в чем сходятся политики и военные эксперты всех государств, всех трех сторон.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 15:32
Ситуация под Авдеевкой и Купянском. Начало наступления или отвлекающий удар?Авдеевское направление в последние несколько дней заметно активизировалось — ВС РФ наносит по противнику мощные удары, которые могут свидетельствовать о подготовке активных наступательных действий.
 
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