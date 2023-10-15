https://ukraina.ru/20231015/1050195166.html

Будут посылать солдат на убой: Ищенко о том, как Запад начал понимать, что Украина проиграет войну

Будут посылать солдат на убой: Ищенко о том, как Запад начал понимать, что Украина проиграет войну - 15.10.2023 Украина.ру

Будут посылать солдат на убой: Ищенко о том, как Запад начал понимать, что Украина проиграет войну

Возможно, Зеленский, его окружение и даже часть западных политиков питали некие иллюзии по поводу того, то Россию можно истощить в ходе затяжного противостоянии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2023-10-15T17:30

2023-10-15T17:30

2023-10-15T17:30

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ростислав ищенко

запад

украина

война

солдаты

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Но пагубность этих расчетов стала понятна для всех уже тоже почти год назад уже, как минимум, к концу прошлого года, к ноябрю-декабрю, когда ситуация на фронте окончательно стабилизировалась и стало понятно, что Россия начинает переходить на разных участках в наступление.Дальше стало понятно, что, учитывая несопоставимость всех возможностей Украины – экономических, демографических, военных - и учитывая то, что Запад оказался не в состоянии обеспечивать фронт таким же количеством расходных материалов, как обеспечивала Россия – результат будет один - Украина проиграет войну.Да, в относительно небольших количествах, не в таких, как раньше. Раньше они рассчитывали победить, и у них еще были полные склады, и поэтому они давали много. Сейчас они уже не рассчитывают победить, склады исчерпаны, а еще надо Тайвань вооружать, Израиль вооружать, поэтому сейчас они дают значительно меньше.Сами украинские эксперты, военные говорят о том, что без западной поддержки Украина может продержаться две-три недели, а потом ей станет нечем воевать. Это говорят и на Западе, и у нас, и на Украине. Это единственное, в чем сходятся политики и военные эксперты всех государств, всех трех сторон.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231015/1050193424.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, запад, украина, война, солдаты