https://ukraina.ru/20230930/1049791100.html

Западная Украина за минувшую неделю: Восстановление блокпостов и очередной "переворот"

Западная Украина за минувшую неделю: Восстановление блокпостов и очередной "переворот" - 30.09.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Восстановление блокпостов и очередной "переворот"

В соцсетях ходят слухи, что блокпосты на Львовщине восстанавливают с целью облав на мужчин в мобилизационном возрасте. Если эта практика покажет свою эффективность, её могут распространить на весь регион.

2023-09-30T21:16

2023-09-30T21:16

2023-09-30T21:16

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западная украина

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украина

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Во Львовской области восстанавливают блокпосты. Готовятся к облавам на мобилизованных?Совет обороны Львовщины на заседании в четверг, 28 сентября, принял решение об усилении мер безопасности на территории области. Речь идет о восстановлении блокпостов и ограничении движения транспорта на определенных участках трасс в течение воздушных тревог во время комендантского часа.Как сообщил СМИ первый заместитель председателя Львовской областной военной администрации (ОВА) Андрей Годик, соответствующие решения приняли, заслушав информацию правоохранителей и военных о ситуации в области. Принятые меры должны способствовать контрдиверсионной работе и общественной безопасности перед началом отопительного сезона, "ввиду рисков российских ударов по энергетическим и другим стратегическим объектам".Годик также рассказал, что во время комендантского часа в ходе воздушных тревог будут ограничивать движение транспорта на определенных участках трасс, в частности, на объездной дороге Львова. Такие ограничения будут осуществляться по указанию военных. Он объяснил, что это поможет работе воздушного командования "Запад" по выявлению и сбитию вражеских дронов-камикадзе, ведь громкий звук некоторых видов транспорта препятствует работе военных. Кроме того, по словам чиновника, во Львовской области могут пересмотреть продолжительность комендантского часа, который ныне продолжается с полуночи до 5:00 утра.Однако самый большой резонанс в области вызвала информация о том, что на главных трассах, прежде всего, на въездах во Львов возобновят работу блокпостов. В официальную информацию, что это делается с целью противодействия диверсиям, жители не верят, ведь даже до границы с Белоруссией – несколько сотен километров, а ни один местный диверсант с начала полномасштабной войны не обнаружен. В социальных сетях распространились слухи, что блокпосты восстанавливают с целью поимки мужчин в мобилизационном возрасте.Такому восприятию решений власти способствовало и массовое распространение в последние дни информации о задержании и наказании лиц, помогавших уклоняющимся от мобилизации уехать за границу. Так, 29 сентября появилось сообщение, что Львовский апелляционный суд изменил приговор бывшему депутату Рудковского горсовета Самборского района 28-летнему Михаилу Михняку, под видом волонтеров ОО "Корпус содействия армии" перевозил мужчин призывного возраста за границу. Вместо испытательного срока, по жалобе прокуратуры, суд назначил ему 5 лет тюрьмы и 68 тысяч гривен штрафа.В документах, которые он подавал во Львовскую ОВА, по которым мужчин потом вносили в систему "Путь", он указывал перечень якобы волонтеров, которые едут за границу за гуманитарной помощью. По легенде, эти мужчины должны были привезти в Украину лекарства из Португалии, автомобили из Польши для военных и т. п. Впрочем, после выезда мужчины в Украину так и не вернулись. В общей сложности полиция установила, по меньшей мере, 24 факта перевозки уклонистов.Сам Михаил Михняк в суде свою вину признал и подтвердил обстоятельства выезда уклоняющихся от мобилизации по каждому зафиксированному случаю. По его словам, мужчины, которым он помог уехать, со временем якобы переправляли из Европы автомобили для ВСУ. Однако это не спасло "волонтёра" от тюрьмы.В тот же день Лычаковский районный суд Львова избрал меры пресечения трем подозреваемым во взяточничестве медикам из Самбора и Турки на Львовщине в виде содержания под стражей с возможностью уплаты залога. Как сообщили в СБУ Львовской области и прокуратуре в сфере обороны Западного региона, за взятки участники схемы безосновательно устанавливали группы инвалидности потенциальным призывникам. Благодаря этому мужчин признавали непригодными к военной службе по состоянию здоровья.Организатором схемы оказалась 42-летняя глава Самборской межрайонной Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Алла Весела. Причастны к схеме также двое должностных лиц Турковской больницы – 42-летний Богдан Манюх и 59-летняя Любовь Коробова, мама директора этой больницы. Как отметили СМИ, Богдан Манюх является депутатом-националистом от партии "Свободы" в Турковской общине, а его жена работает начальницей отдела образования в Боринской общине.В то же время появилась информация о том, что Территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы) получили новые, повышенные планы мобилизации в армию. Хотя основной упор там сделан на переселенцах с Востока, однако выполнить их без мобилизации местных жителей невозможно. Именно с попыткой не допустить их выезда люди и связывают восстановление блокпостов.Представитель СБУ Львовщины Роксолана Яворская отметила, что патрулировать на блокпостах будут работники полиции, Нацгвардии, военной службы правопорядка и СБУ. Также усилят работу на пограничных контрольных пунктах. "Работники ТЦК не будут присутствовать при обеспечении мер безопасности", – специально отметила она, но это лишь усилило опасения. Правда, в соседних областях о возобновлении блокпостов пока не сообщали. Возможно, Львовщина просто является пробным камнем подобной акции.В Закарпатском областном совете – очередной "переворот"На уходящей неделе состоялись сессии нескольких областных советов на Западной Украине, ни на одной из которых так и не был рассмотрен вопрос об обращении в Киев с просьбой не лишать местные бюджеты налога с доходов военных. Внеочередную сессию Львовского областного совета, где фракция партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" предлагала рассмотреть такой вопрос, созвать вообще не удалось.На все эти сессии и их технические решения можно было не обращать внимания, если бы не Закарпатье. Во время пленарного заседания 11-й сессии Закарпатского областного совета, состоявшегося 27 сентября, его председатель Владимир Чубирко неожиданно заявил о своей отставке."Чтобы не было никаких политических манипуляций… согласно части 5 ст. 55 Закона Украины "О местном самоуправлении" я досрочно прекращаю полномочия председателя Закарпатского областного совета 8-го созыва без прекращения полномочий депутата областного совета", – заявил Чубирко и добавил, что "идёт работать в зал". Он напомнил, что сейчас в областном совете сформированное новое политическое большинство, и передал председательство своему первому заместителю Андрею Шекете. Сидевший в этот момент в президиуме председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита лишь довольно улыбнулся.Владимира Чубирко избрали председателем Закарпатского областного совета менее двух лет назад, 25 ноября 2021 года. Он также был председателем облсовета с 31 октября 2014 года по 1 декабря 2015 года, и трижды избирался его депутатом. За время политической карьеры Чубирко побывал в четырёх разных политических силах, среди которых и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).Последнее время на Чубирко оказывали публичное давление, требуя уволить с руководящей должности в аппарате областного совета депутата от ОПЗЖ. Однако, несмотря на запрет ОПЗЖ, Чубирко полтора года отказывался это делать, хотя увольнение работников аппарата входит в его полномочия и не нуждается в согласовании с депутатами. Очевидно, последним ударом по голове облсовета стали сюжеты и публикации в местных СМИ о его новом роскошном доме площадью 850 квадратных метров."Дом имеет 4 этажа, а также отдельное здание для отдыха. Интересно архитектурное решение в стиле викторианской эпохи, получившей распространение среди британской аристократии в конце 19 века. В доме три удобных больших террасы для солнечных ванн, а также два каминных зала для приемов. В отдельно стоящем домике для отдыха есть комната для гостей, винный погреб, дегустационный зал и сауна. Рядом – бассейн для плавания.Для строительства было объединено три земельных участка. Из-за наклонного ландшафта было сформировано несколько отдельных террас: на верхней расположен сам дом, на второй бассейн и зона отдыха, а на двух нижних – фруктовый сад и виноградник. Чтобы было удобнее для автомобилей, во дворе сделаны сразу двое центральных ворот – одни для въезда, другие для выезда. Кроме того, на нижних террасах есть отдельные ворота", – говорилось в сюжете "Закарпатского телевидения".Сразу же после отставки Чубирко новым председателем Закарпатского облсовета был избран депутат от президентской партии "Слуга народа" Роман Сарай. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали 55 депутатов из 64-х. Сарай – бизнесмен средней руки, он является основателем семи компаний, подавляющее большинство которых зарегистрировано в Ужгороде, и до сих пор не проявлял особой политической активности.Местные комментаторы напоминают, что ранее смена главы Закарпатского областного совета нередко предшествовала также смене губернатора. Однако произойдет ли это сейчас – сказать трудно, поскольку бывшему генералу СБУ, а ныне главе Закарпатской ОВ Виктору Миките удалось взять под почти полный контроль не только "областной парламент", но и ранее непокорный городской совет Мукачево, который является вотчиной клана Балог.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230928/1049762969.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, украина