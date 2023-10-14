Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху - 14.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231014/1050173530.html
Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху
Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху - 14.10.2023 Украина.ру
Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что последовавшие после атаки ХАМАС действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа являются "только началом". Об этом сообщает издание Times of Israel
2023-10-14T03:14
2023-10-14T03:15
новости
израиль
палестина
палестино-израильский конфликт
сектор газа
военные преступления
военные действия
биньямин нетаньяху
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102467/39/1024673905_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_73c25405bfc55b588c0eea99360b3581.jpg
По словам Нетаньяху, Израиль никогда не забудет и не простит зверств, совершённых его врагами."И мы никогда не дадим миру, или кому бы то ни было, забыть об этих зверствах, [подобные] которым не совершались по отношению к еврейскому народу на протяжении десятилетий. [Мы наносим удары] по нашим врагам с беспрецедентной силой... Я подчёркиваю: это только начало", - приводит издание слова Нетаньяху.Премьер-министр также заявил о получении Израилем "огромной международной поддержки" и нацеленности ЦАХАЛ на полное "уничтожение" ХАМАС.По словам президента России Владимира Путина, ООН предложила единственно верный путь урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Поэтому надо остановить кровопролитие и следовать этим путём."Исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем", - сказал Путин 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке.
https://ukraina.ru/20231012/1050136657.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102467/39/1024673905_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_51043169fecff00e4f20441d2fff3d3e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, сектор газа, военные преступления, военные действия, биньямин нетаньяху, хамас
Новости, Израиль, Палестина, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, Военные преступления, Военные действия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС

Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху

03:14 14.10.2023 (обновлено: 03:15 14.10.2023)
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкНетаньяху
Нетаньяху
© пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что последовавшие после атаки ХАМАС действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа являются "только началом". Об этом сообщает издание Times of Israel
По словам Нетаньяху, Израиль никогда не забудет и не простит зверств, совершённых его врагами.
"И мы никогда не дадим миру, или кому бы то ни было, забыть об этих зверствах, [подобные] которым не совершались по отношению к еврейскому народу на протяжении десятилетий. [Мы наносим удары] по нашим врагам с беспрецедентной силой... Я подчёркиваю: это только начало", - приводит издание слова Нетаньяху.
Премьер-министр также заявил о получении Израилем "огромной международной поддержки" и нацеленности ЦАХАЛ на полное "уничтожение" ХАМАС.
По словам президента России Владимира Путина, ООН предложила единственно верный путь урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Поэтому надо остановить кровопролитие и следовать этим путём.
"Исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем", - сказал Путин 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке.
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 18:35
Сеймур Хёрш: "Нетаньяху наступил конец. Он ходячий мертвец"Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал политическим трупом, который лишится должности вскоре после окончания боевых действий. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш.
 
НовостиИзраильПалестинаПалестино-израильский конфликтсектор ГазаВоенные преступленияВоенные действияБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:48ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
03:14Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху
02:51США готовят морпехов к возможному развертыванию в Израиле – CNN
02:47Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам
02:26Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico
02:25США не знают, что делать с Россией – Кулеба
02:15"Это что-то невероятное": эксперт раскрыл, как ВС перемалывают последние резервы ВСУ под Авдеевкой
01:49Опыт прошлого: стало известно как хитрость красноармейцев помогла бойцам СВО
01:15"Поднажали на мобилизацию": эксперт объяснил, почему после переброски войск РФ армия ВСУ оказалась голой
01:13Голосовавший против помощи Киеву Джим Джордан может занять пост спикера Палаты представителей США
00:45Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов
00:45Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации
00:22ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР
00:15"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр
23:40Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN
23:15Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной
23:11Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg
22:32Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров
22:15"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность
22:04США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби
Лента новостейМолния