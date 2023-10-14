https://ukraina.ru/20231014/1050173530.html

Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху

Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху - 14.10.2023 Украина.ру

Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что последовавшие после атаки ХАМАС действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа являются "только началом". Об этом сообщает издание Times of Israel

2023-10-14T03:14

2023-10-14T03:14

2023-10-14T03:15

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По словам Нетаньяху, Израиль никогда не забудет и не простит зверств, совершённых его врагами."И мы никогда не дадим миру, или кому бы то ни было, забыть об этих зверствах, [подобные] которым не совершались по отношению к еврейскому народу на протяжении десятилетий. [Мы наносим удары] по нашим врагам с беспрецедентной силой... Я подчёркиваю: это только начало", - приводит издание слова Нетаньяху.Премьер-министр также заявил о получении Израилем "огромной международной поддержки" и нацеленности ЦАХАЛ на полное "уничтожение" ХАМАС.По словам президента России Владимира Путина, ООН предложила единственно верный путь урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Поэтому надо остановить кровопролитие и следовать этим путём."Исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем", - сказал Путин 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке.

https://ukraina.ru/20231012/1050136657.html

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новости, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, сектор газа, военные преступления, военные действия, биньямин нетаньяху, хамас