https://ukraina.ru/20231013/1050161273.html

День гнева в Европе: Франция охвачена протестами, Макрон призывает к единению

День гнева в Европе: Франция охвачена протестами, Макрон призывает к единению - 13.10.2023 Украина.ру

День гнева в Европе: Франция охвачена протестами, Макрон призывает к единению

Накануне "хамас-пятницы", 13 октября, по Франции прокатилась волна пропалестинских митингов и президент Эммануэль Макрон был вынужден выступить со специальным заявлением. Арабы и мусульмане – значительная часть населения бывшей империи. При этом и внутреннюю социальную повестку никто не отменял

2023-10-13T15:27

2023-10-13T15:27

2023-10-13T15:27

франция

палестина

палестино-израильский конфликт

израиль

эммануэль макрон

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Эммануэль Макрон в четверг, 12 октября, выступил с телеобращением к нации. Он пообещал, что Франция сделает всё для освобождения десятков заложников, удерживаемых ХАМАС, "какой бы национальности они ни были". Заявление сделано накануне "Дня гнева", объявленного палестинским движением на пятницу, 13 октября."Хамас реализовал план, который по своим масштабам, варварству и человеческим жертвам не имеет прецедентов", - сказал президент Франции.По его словам, не менее 13 французских граждан были убиты в результате нападения ХАМАС на Израиль. Ещё 17 детей и взрослых пропали без вести. "Без сомнения, некоторые из них находятся в заложниках", сообщил французский лидер. Он пообещал не бросать людей в сложной ситуации.Президент Франции выступил с однозначной поддержкой Израиля в нынешнем обострении арабо-израильского конфликта. Макрон заявил, что Франция по-прежнему видит выход в сосуществовании двух государств – израильского и палестинского.Президент Франции также сообщил, что 582 религиозных и культурных объекта в стране получили усиленную охрану полиции в связи с ростом напряжённости в республике, где проживают крупные еврейские и мусульманские общины.Как сообщает канал france24, французские антитеррористические прокуроры в четверг заявили, что возбудили расследование по факту нападения ХАМАС на Израиль. Расследоваться будут убийства, покушения на убийство и похищения, в том числе несовершеннолетних, со стороны "террористической организации".Перед этим по многим французским городам прошли пропалестинские митинги. Как сообщает газета Le Monde, запрещённые митинги состоялись в том числе в таких крупных городах, как Париж, Ренн, Лилль Тулуза.В частности, вечером, 12 октября, на площади Республики в Париже собралось несколько тысяч человек. Журналисты газеты так описали увиденное: Собравшиеся заявили лозунги "Израиль-убийца, соучастник Макрона" и "Палестина победит". Они раздавали листовки и, после разгона жандармскими водомётами, вынуждены были покинуть площадь, чтобы продолжать акцию на улицах.Демонстрации запретилиИздание сообщило об усилиях властей по недопущению пропалестинских митингов. В четверг министр внутренних дел Жеральд Дарманен в телеграмме префектам приказал систематически запрещать "пропалестинские демонстрации, поскольку они могут вызвать нарушения общественного порядка". Agence France-Presse (AFP) получило в МВД официальную информацию о том, что "организаторы" этих демонстраций и "нарушители спокойствия" будут арестованы.Запрещённые собрания в поддержку Палестины прошли в Ренне и Лилле. Полиция задерживала участников и арестовывала, как сообщило AFP за "бунт" и "отказ разойтись". При разгоне применялся слезоточивый газ.В среду вечером нелегальные пропалестинские митинги прошли в Бордо, Нанте, Ниме, Тулузе. Формальным основанием для запретов их проведения префектами стало отсутствие предварительного заявления и соображения общественной безопасности.Запреты на собрания в поддержку Палестины выносились префектами и в других городах. В четверг префект Эро запретил еще две демонстрации, запланированные на пятницу в Безье и субботу в Монпелье.Нападение и угрозы терактовВ пятницу утром в средней школе Гамбетта в Аррасе мужчина с ножом устроил резню. Издание Le Figaro сообщает подробности: "По словам нескольких свидетелей, пока не подтвержденным полицией, под крик "Аллах Акбар" уроженец Чечни, зарегистрированный как С, который мог быть бывшим учеником этой средней школы, при неустановленных обстоятельствах нанёс ножевое ранение учителю. Ещё несколько пострадавших получили ранения".В городе закрыли все школы, используя как повод убийство учителя и тяжёлые ранения других сотрудников школы. Офицеры патрульной полиции приведены в максимальную боевую готовность. Ожидается, что в город прибудут глава МВД Жеральд Дарманен, министр образования Габриэль Атталь и президент Эммануэль Макрон.Угрозы терактов стали поводом для решения французских работодателей предложить своим сотрудникам работу в удалённом режиме. В четверг вечером, сообщает Le Figaro, парижские работодатели предупредили сотрудников о "риске нападения" в столице в пятницу 13 октября.Издание связывает рассылку рекомендаций с "Днём гнева", объявленном ХАМАС по всему миру. Приводится текст одного из таких сообщений сотрудникам неназванной парижской юридической фирмы: "Нас проинформировали, что завтра в Париже, вероятно, будут совершены теракты. Мы благодарим вас за то, что вы приняли эту информацию во внимание и в качестве меры предосторожности отдали предпочтение удаленной работе. Если вам приходится путешествовать, пожалуйста, ограничьте пользование общественным транспортом".Франция охвачена протестамиЗабастовки и многотысячные протестные демонстрации из-за неудовлетворительного состояния системы здравоохранения в ряде крупных городов Франции дополняют картину пятницы, 13 октября. Протесты охватили Марсель, Страсбург, Нант и Ренн.Профсоюзы призвали к протестам "против политики жёсткой экономии, за заработную плату и гендерное равенство". BFM Marseille сообщает, что в этом городе демонстрация собрала 10 тысяч человек (по данным профсоюзов, префектура сообщает кратно меньшую цифру).SOS Médecins France заявила, что "осведомлена о трудностях, с которыми сталкивается система здравоохранения, и поддерживает забастовку частных врачей". В воём пресс-релизе служба сообщила что "некоторые структуры будут бастовать, а другие будут предоставлять минимальные услуги".Профсоюзы призывают к забастовкам, апеллируя к недостаточной оплате труда и низким пенсиям. Их не устраивает размер оплаты консультаций медиков. Профсоюзы призвали отменить запланированные операции 13 октября.Работники детских садов и начальных школ тоже объявили о забастовке. Они, в отличие от коллег из средних школ, не обязаны уведомлять родителей о забастовке за 48 часов.Школьники тоже участвуют в пятничных протестах. Средняя школа Сен-Шарль в Марселе была заблокирована с 6:30 утра. Около сотни старшеклассников заблокировали входы, используя мусорные баки и создав живую цепь. Поводом стало недовольство реформой бакалавриата, запрет на ношение традиционной арабской одежды абайи в школе и обязательной всеобщей национальной службы – аналога советских курсов гражданской обороны.Таким образом, этно-конфессиональные, социальные и даже внешнеполитические поводы вывели тысячи французов на протестные акции по всей стране. Транспорт работает с перебоями, многие учреждения не работают вовсе.

https://ukraina.ru/20231013/1050159808.html

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Тимофей Стоянов

Тимофей Стоянов

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Тимофей Стоянов

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