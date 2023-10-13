https://ukraina.ru/20231013/1050145958.html
Армия Израиля призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг
Армия Израиля призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг - 13.10.2023 Украина.ру
Армия Израиля призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться из города в южном направлении. Об этом ЦАХАЛ 13 октября объявила в своём телеграм-канале
2023-10-13T08:14
2023-10-13T08:14
2023-10-13T08:15
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палестина
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гуманитарная катастрофа
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"ЦАХАЛ призывает всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из своих домов в южном направлении в целях обеспечения собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади Газа", - говорится в заявлении израильских военных.По их утверждению, жители Газы смогут вернуться в свои дома после соответствующего объявления. ЦАХАЛ также предупредила жителей о запрете приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем.В заявлении израильских военных вновь подчёркивается, что боевики ХАМАС скрываются в туннелях под домами и внутри зданий в городе Газа.По информации, обнародованной вечером 12 октября палестинским минздравом, израильские удары по сектору Газа привели к гибели 1537 человек, пострадали более 6,6 тысячи.В настоящее время Израиль осуществляет полную блокаду сектора Газа, в результате которой там отключено электричество, практически закончились вода, медикаменты, продукты питания.ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору, появились данные о применении израильскими военными запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.
https://ukraina.ru/20231012/1050136657.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, гуманитарная катастрофа
Новости, Израиль, Палестина, Палестино-израильский конфликт, гуманитарная катастрофа
Армия Израиля призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг
08:14 13.10.2023 (обновлено: 08:15 13.10.2023)
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться из города в южном направлении. Об этом ЦАХАЛ 13 октября объявила в своём телеграм-канале
"ЦАХАЛ призывает всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из своих домов в южном направлении в целях обеспечения собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади Газа", - говорится в заявлении израильских военных.
По их утверждению, жители Газы смогут вернуться в свои дома после соответствующего объявления. ЦАХАЛ также предупредила жителей о запрете приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем.
В заявлении израильских военных вновь подчёркивается, что боевики ХАМАС скрываются в туннелях под домами и внутри зданий в городе Газа.
По информации, обнародованной вечером 12 октября палестинским минздравом, израильские удары по сектору Газа привели к гибели 1537 человек, пострадали более 6,6 тысячи.
В настоящее время Израиль осуществляет полную блокаду сектора Газа, в результате которой там отключено электричество, практически закончились вода, медикаменты, продукты питания.
ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору, появились данные о применении израильскими военными запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.