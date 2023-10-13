https://ukraina.ru/20231013/1050142132.html

Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб

Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб - 13.10.2023 Украина.ру

Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб

Современная Европа уже не является христианской, а ее дехристианизация стала официальной политикой Евросоюза. Поэтому современной Европе и Ватикану может прийти конец. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2023-10-13T06:15

2023-10-13T06:15

2023-10-13T06:15

новости

религия

православие

иерусалим

церковь

ватикан

европа

израиль

сектор газа

мечеть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101515/65/1015156566_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_941c10f0da36109dd7a2d55747f53b60.jpg

Нынешний Иерусалимский патриарх Феофил навязывает совместные с Папой Римским якобы "миротворческие" инициативы по примирению Московского и Константинопольского патриархатов, которые он продвигает по причине греческой этнической солидарности, рассказал православный эксперт.При этом израильские правые силы во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заинтересованы в полной зачистке сектора Газа и западного берега реки Иордан от арабов с целью сноса мечети Аль-Акса и восстановление Третьего Иерусалимского Храма, добавил он.Важно понимать, что среди палестинцев много православных христиан, и это основная паства Иерусалимского патриархата. Поэтому в интересах Русской церкви и России, чтобы Иерусалимским патриархом в будущем стал араб, как это произошло при помощи русского царя в Антиохийской церкви, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231012/1050098341.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, религия, православие, иерусалим, церковь, ватикан, европа, израиль, сектор газа, мечеть, ислам