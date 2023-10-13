Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб
Современная Европа уже не является христианской, а ее дехристианизация стала официальной политикой Евросоюза. Поэтому современной Европе и Ватикану может прийти конец. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Нынешний Иерусалимский патриарх Феофил навязывает совместные с Папой Римским якобы "миротворческие" инициативы по примирению Московского и Константинопольского патриархатов, которые он продвигает по причине греческой этнической солидарности, рассказал православный эксперт.
При этом израильские правые силы во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заинтересованы в полной зачистке сектора Газа и западного берега реки Иордан от арабов с целью сноса мечети Аль-Акса и восстановление Третьего Иерусалимского Храма, добавил он.
"Это способно взорвать межрелигиозный конфликт мирового масштаба, угроза которого их не пугает. В этом контексте расстрелы арабскими повстанцами мирных жителей Израиля выглядят провокацией, поводом для осуществления этого плана", - предостерёг эксперт.
Важно понимать, что среди палестинцев много православных христиан, и это основная паства Иерусалимского патриархата. Поэтому в интересах Русской церкви и России, чтобы Иерусалимским патриархом в будущем стал араб, как это произошло при помощи русского царя в Антиохийской церкви, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь