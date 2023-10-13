Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб - 13.10.2023 Украина.ру
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Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб
Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб - 13.10.2023 Украина.ру
Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб
Современная Европа уже не является христианской, а ее дехристианизация стала официальной политикой Евросоюза. Поэтому современной Европе и Ватикану может прийти конец. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2023-10-13T06:15
2023-10-13T06:15
новости
религия
православие
иерусалим
церковь
ватикан
европа
израиль
сектор газа
мечеть
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Нынешний Иерусалимский патриарх Феофил навязывает совместные с Папой Римским якобы "миротворческие" инициативы по примирению Московского и Константинопольского патриархатов, которые он продвигает по причине греческой этнической солидарности, рассказал православный эксперт.При этом израильские правые силы во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заинтересованы в полной зачистке сектора Газа и западного берега реки Иордан от арабов с целью сноса мечети Аль-Акса и восстановление Третьего Иерусалимского Храма, добавил он.Важно понимать, что среди палестинцев много православных христиан, и это основная паства Иерусалимского патриархата. Поэтому в интересах Русской церкви и России, чтобы Иерусалимским патриархом в будущем стал араб, как это произошло при помощи русского царя в Антиохийской церкви, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231012/1050098341.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, религия, православие, иерусалим, церковь, ватикан, европа, израиль, сектор газа, мечеть, ислам
Новости, Религия, Православие, Иерусалим, Церковь, Ватикан, Европа, Израиль, сектор Газа, мечеть, ислам

Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб

06:15 13.10.2023
 
© РИА Новости . Радик Амиров / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Радик Амиров
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Современная Европа уже не является христианской, а ее дехристианизация стала официальной политикой Евросоюза. Поэтому современной Европе и Ватикану может прийти конец. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Нынешний Иерусалимский патриарх Феофил навязывает совместные с Папой Римским якобы "миротворческие" инициативы по примирению Московского и Константинопольского патриархатов, которые он продвигает по причине греческой этнической солидарности, рассказал православный эксперт.
При этом израильские правые силы во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заинтересованы в полной зачистке сектора Газа и западного берега реки Иордан от арабов с целью сноса мечети Аль-Акса и восстановление Третьего Иерусалимского Храма, добавил он.
"Это способно взорвать межрелигиозный конфликт мирового масштаба, угроза которого их не пугает. В этом контексте расстрелы арабскими повстанцами мирных жителей Израиля выглядят провокацией, поводом для осуществления этого плана", - предостерёг эксперт.
Важно понимать, что среди палестинцев много православных христиан, и это основная паства Иерусалимского патриархата. Поэтому в интересах Русской церкви и России, чтобы Иерусалимским патриархом в будущем стал араб, как это произошло при помощи русского царя в Антиохийской церкви, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 11:51
Дмитрий Ефимов: США и Британия натравили ХАМАС на Израиль по тактике ВСУБольшой войны на Ближнем Востоке не будет — произойдет массовая бойня, считает главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
 
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