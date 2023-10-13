Православный эксперт раскрыл, кто и зачем затеял "примирение" Московского патриархата с Константинополем
Инициативы папы Франциска об остановке СВО и посредничеству в примирении Московского патриархата с Константинопольским являются провокационными и лжемиротворческими. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Очень сомнительными являются совместные инициативы папы Франциска, ересиарха Варфоломея и патриарха Феофила по остановке СВО и так называемому посредничеству в примирении Московского патриархата с Константинопольским, рассказал православный эксперт.
Речь идёт о некоторых нюансах визита делегации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата в Иерусалим перед заседанием Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) для того, чтобы поддержать после событий в Израиле Иерусалимского патриарха Феофила, добавил он.
"Вся эскалация миротворческих иллюзий предпринята с целью отвлечь внимание от главного события дня, коим является внесение в Верховную Раду законопроекта теперь уже не только о запрете, но и о ликвидации УПЦ на основании 65 уголовных дел СБУ об антиукраинской деятельности священников и мирян УПЦ", - указал Фролов.
Альтернативой ликвидации церкви является отречение УПЦ от православия путем объединения с Православной церковью Украины (ПЦУ) и Константинопольским патриархатом, над примирением которого с Московским упорно трудится "партия похабного мира" и измены православию, подчеркнул собеседник издания.
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