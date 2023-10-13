https://ukraina.ru/20231013/1050140570.html

Православный эксперт раскрыл, кто и зачем затеял "примирение" Московского патриархата с Константинополем

Православный эксперт раскрыл, кто и зачем затеял "примирение" Московского патриархата с Константинополем - 13.10.2023 Украина.ру

Православный эксперт раскрыл, кто и зачем затеял "примирение" Московского патриархата с Константинополем

Инициативы папы Франциска об остановке СВО и посредничеству в примирении Московского патриархата с Константинопольским являются провокационными и лжемиротворческими. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2023-10-13T05:15

2023-10-13T05:15

2023-10-13T05:15

новости

упц

пцу

константинопольский патриархат

православие

сво

папа римский

церковь

патриарх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042763271_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_1b2a347c3832a813f96cb9ac973d8f5b.jpg

Очень сомнительными являются совместные инициативы папы Франциска, ересиарха Варфоломея и патриарха Феофила по остановке СВО и так называемому посредничеству в примирении Московского патриархата с Константинопольским, рассказал православный эксперт.Речь идёт о некоторых нюансах визита делегации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата в Иерусалим перед заседанием Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) для того, чтобы поддержать после событий в Израиле Иерусалимского патриарха Феофила, добавил он.Альтернативой ликвидации церкви является отречение УПЦ от православия путем объединения с Православной церковью Украины (ПЦУ) и Константинопольским патриархатом, над примирением которого с Московским упорно трудится "партия похабного мира" и измены православию, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230830/1049037592.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, упц, пцу, константинопольский патриархат, православие, сво, папа римский, церковь, патриарх