Православный эксперт раскрыл, кто и зачем затеял "примирение" Московского патриархата с Константинополем - 13.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231013/1050140570.html
Православный эксперт раскрыл, кто и зачем затеял "примирение" Московского патриархата с Константинополем
Православный эксперт раскрыл, кто и зачем затеял "примирение" Московского патриархата с Константинополем - 13.10.2023 Украина.ру
Православный эксперт раскрыл, кто и зачем затеял "примирение" Московского патриархата с Константинополем
Инициативы папы Франциска об остановке СВО и посредничеству в примирении Московского патриархата с Константинопольским являются провокационными и лжемиротворческими. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2023-10-13T05:15
2023-10-13T05:15
новости
упц
пцу
константинопольский патриархат
православие
сво
папа римский
церковь
патриарх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042763271_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_1b2a347c3832a813f96cb9ac973d8f5b.jpg
Очень сомнительными являются совместные инициативы папы Франциска, ересиарха Варфоломея и патриарха Феофила по остановке СВО и так называемому посредничеству в примирении Московского патриархата с Константинопольским, рассказал православный эксперт.Речь идёт о некоторых нюансах визита делегации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата в Иерусалим перед заседанием Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) для того, чтобы поддержать после событий в Израиле Иерусалимского патриарха Феофила, добавил он.Альтернативой ликвидации церкви является отречение УПЦ от православия путем объединения с Православной церковью Украины (ПЦУ) и Константинопольским патриархатом, над примирением которого с Московским упорно трудится "партия похабного мира" и измены православию, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230830/1049037592.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042763271_388:0:2683:1721_1920x0_80_0_0_7e760a2b784c366a2b3bf67631054f2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, упц, пцу, константинопольский патриархат, православие, сво, папа римский, церковь, патриарх
Новости, УПЦ, ПЦУ, Константинопольский патриархат, Православие, СВО, Папа Римский, церковь, патриарх

Православный эксперт раскрыл, кто и зачем затеял "примирение" Московского патриархата с Константинополем

05:15 13.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПразднование Крещения в регионах России
Празднование Крещения в регионах России - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
Инициативы папы Франциска об остановке СВО и посредничеству в примирении Московского патриархата с Константинопольским являются провокационными и лжемиротворческими. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Очень сомнительными являются совместные инициативы папы Франциска, ересиарха Варфоломея и патриарха Феофила по остановке СВО и так называемому посредничеству в примирении Московского патриархата с Константинопольским, рассказал православный эксперт.
Речь идёт о некоторых нюансах визита делегации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата в Иерусалим перед заседанием Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) для того, чтобы поддержать после событий в Израиле Иерусалимского патриарха Феофила, добавил он.
"Вся эскалация миротворческих иллюзий предпринята с целью отвлечь внимание от главного события дня, коим является внесение в Верховную Раду законопроекта теперь уже не только о запрете, но и о ликвидации УПЦ на основании 65 уголовных дел СБУ об антиукраинской деятельности священников и мирян УПЦ", - указал Фролов.
Альтернативой ликвидации церкви является отречение УПЦ от православия путем объединения с Православной церковью Украины (ПЦУ) и Константинопольским патриархатом, над примирением которого с Московским упорно трудится "партия похабного мира" и измены православию, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
30 августа, 15:30
Патриарх Варфоломей и ЦРУ. Конференция в Белграде назвала нападки на УПЦ геноцидом В столице Сербии прошла международная конференция, посвященная положению Украинской православной церкви Московского патриархата, ее священников и верующих на Украине
 
НовостиУПЦПЦУКонстантинопольский патриархатПравославиеСВОПапа Римскийцерковьпатриарх
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:35"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия
06:19Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины
06:15Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб
06:03Тёмные времена для украинцев. В чём состоит новая схема Рината Ахметова по спекуляции электроэнергией
06:00Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол
05:58Ни мин, ни денег. Хорватский оружейный барон кинул власти Украины на миллионы евро
05:48Писатель Юрий Милославский о русской культуре-цивилизации и войне на Ближнем Востоке
05:33Всплывающее оружие, Запорожская АЭС и никаких переговоров. Главное из интервью главы ГУР Буданова
05:31"Неудачный роман": Варшава разочарована изменой Киева с ЕС
05:15Православный эксперт раскрыл, кто и зачем затеял "примирение" Московского патриархата с Константинополем
05:01"Помощь не будет длиться бесконечно". США послали Украине важный сигнал
04:35Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights Watch
04:25Зеленского разберут в труху. Украинские эксперты и политики о мобилизации и о выборах
04:15Эксперт объяснил, почему для "спасения" украинского православия Западу не нужна победа России
04:14Дмитрий Дробницкий: Наземная операция Израиля в Секторе Газа обречет ВСУ на снарядный голод
04:05"Мёд минных полей": МИД Украины нашёл способ использования пчёл
03:23Подоляк назвал причину, которая "выбила контрнаступление ВСУ из графика"
03:15Военно-политический эксперт о том, чем Украина будет платить ВСУ, когда её элиты "спрыгнут с паровоза"
02:36Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек
02:21"Худший день Зеленского" определила бывший аналитик Пентагона
Лента новостейМолния