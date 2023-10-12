Зеленский поблагодарил ПАСЕ за "историческое решение" - 12.10.2023 Украина.ру
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Зеленский поблагодарил ПАСЕ за "историческое решение"
Зеленский поблагодарил ПАСЕ за "историческое решение" - 12.10.2023 Украина.ру
Зеленский поблагодарил ПАСЕ за "историческое решение"
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор 1932–1933 геноцидом украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это событие "восстановление исторической справедливости" и поблагодарил членов Совета
2023-10-12T23:03
2023-10-12T23:03
новости
владимир зеленский
пасе
голодомор на украине
геноцид
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Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа признали парламент&nbsp;Франции, Нидерландов, Хорватии. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея Голодомора.Напомним, та же Парламентская ассамблея Совета Европы признала&nbsp;власти России "террористическим режимом". Летом 2023 года&nbsp;ПАСЕ приняла&nbsp;итоговую декларацию, в&nbsp;которой назвала Россию государством&nbsp;— спонсором терроризма, а&nbsp;ЧВК "Вагнер"&nbsp;— террористической организацией. В&nbsp;то&nbsp;же время ПА&nbsp;ОБСЕ осудила руководство Беларуси за&nbsp;"разрешение на&nbsp;строительство военной базы" ЧВК "Вагнер" на&nbsp;своей территории.
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новости, владимир зеленский, пасе, голодомор на украине, геноцид
Новости, Владимир Зеленский, ПАСЕ, Голодомор на Украине, геноцид

Зеленский поблагодарил ПАСЕ за "историческое решение"

23:03 12.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор 1932–1933 геноцидом украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это событие "восстановление исторической справедливости" и поблагодарил членов Совета

"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает чёткий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", – написал Зеленский в сети.

Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа признали парламент Франции, Нидерландов, Хорватии.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея Голодомора.
Напомним, та же Парламентская ассамблея Совета Европы признала власти России "террористическим режимом". Летом 2023 года ПАСЕ приняла итоговую декларацию, в которой назвала Россию государством — спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" — террористической организацией. В то же время ПА ОБСЕ осудила руководство Беларуси за "разрешение на строительство военной базы" ЧВК "Вагнер" на своей территории.
 
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