Зеленский поблагодарил ПАСЕ за "историческое решение"

"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает чёткий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", – написал Зеленский в сети.

Напомним, та же Парламентская ассамблея Совета Европы признала власти России "террористическим режимом". Летом 2023 года ПАСЕ приняла итоговую декларацию, в которой назвала Россию государством — спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" — террористической организацией. В то же время ПА ОБСЕ осудила руководство Беларуси за "разрешение на строительство военной базы" ЧВК "Вагнер" на своей территории.