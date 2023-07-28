Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора - 28.07.2023 Украина.ру
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Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора
Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора - 28.07.2023 Украина.ру
Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора
Президент Украины наложил вето на соответствующий закон, принятый парламентом
2023-07-28T18:10
2023-07-28T18:10
новости
верховная рада
голодомор на украине
владимир зеленский
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На принятый Верховной Радой закон о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства "Национального музея голодомора-геноцида" президент Украины Владимир Зеленский наложил вето.На сайте украинского парламента, в карточке законопроекта была опубликована пометка, что 27 июля президент вернул закон в парламент на повторное рассмотрение.При этом в предлагающихся к законопроекту документах все еще нет текста предложений президента.Как сообщало издание Украна.ру, парламент Украины поддержал выделение дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства музея голодомора. Принятие соответствующего законопроекта поддержали 312 народных депутатов.
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новости, верховная рада, голодомор на украине, владимир зеленский
Новости, Верховная Рада, Голодомор на Украине, Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора

18:10 28.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины наложил вето на соответствующий закон, принятый парламентом
На принятый Верховной Радой закон о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства "Национального музея голодомора-геноцида" президент Украины Владимир Зеленский наложил вето.
На сайте украинского парламента, в карточке законопроекта была опубликована пометка, что 27 июля президент вернул закон в парламент на повторное рассмотрение.
При этом в предлагающихся к законопроекту документах все еще нет текста предложений президента.
Как сообщало издание Украна.ру, парламент Украины поддержал выделение дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства музея голодомора. Принятие соответствующего законопроекта поддержали 312 народных депутатов.
Города мира. Загреб - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
1 июля, 09:12
Хорватия признаёт "голодомор". Помнит ли она о геноциде сербов?Парламент Хорватии 28 июня признал так называемый голодомор (голод в СССР 1932-33 гг.) "геноцидом украинцев". Ранее хорватское правительство выразило поддержку законопроекту. Ответственность за "геноцид" возлагается на руководство СССР.
 
НовостиВерховная РадаГолодомор на УкраинеВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
18:10Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора
18:08Не зерном единым. НАТО ищет новые пути для поставок вооружения на Украину
18:00"Даниил - князь Галицкий": советский фильм об "украинском короле"
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17:02В центре Таганрога произошел взрыв. Причиной, предположительно, стала ракета
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16:42Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить
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