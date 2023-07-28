https://ukraina.ru/20230728/1048343242.html

Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора

Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора - 28.07.2023 Украина.ру

Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора

Президент Украины наложил вето на соответствующий закон, принятый парламентом

2023-07-28T18:10

2023-07-28T18:10

2023-07-28T18:10

новости

верховная рада

голодомор на украине

владимир зеленский

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На принятый Верховной Радой закон о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства "Национального музея голодомора-геноцида" президент Украины Владимир Зеленский наложил вето.На сайте украинского парламента, в карточке законопроекта была опубликована пометка, что 27 июля президент вернул закон в парламент на повторное рассмотрение.При этом в предлагающихся к законопроекту документах все еще нет текста предложений президента.Как сообщало издание Украна.ру, парламент Украины поддержал выделение дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства музея голодомора. Принятие соответствующего законопроекта поддержали 312 народных депутатов.

https://ukraina.ru/20230701/1047732653.html

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новости, верховная рада, голодомор на украине, владимир зеленский