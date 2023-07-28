Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины наложил вето на соответствующий закон, принятый парламентом
На принятый Верховной Радой закон о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства "Национального музея голодомора-геноцида" президент Украины Владимир Зеленский наложил вето.
На сайте украинского парламента, в карточке законопроекта была опубликована пометка, что 27 июля президент вернул закон в парламент на повторное рассмотрение.
При этом в предлагающихся к законопроекту документах все еще нет текста предложений президента.
Как сообщало издание Украна.ру, парламент Украины поддержал выделение дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства музея голодомора. Принятие соответствующего законопроекта поддержали 312 народных депутатов.
1 июля, 09:12Хорватия признаёт "голодомор". Помнит ли она о геноциде сербов?Парламент Хорватии 28 июня признал так называемый голодомор (голод в СССР 1932-33 гг.) "геноцидом украинцев". Ранее хорватское правительство выразило поддержку законопроекту. Ответственность за "геноцид" возлагается на руководство СССР.