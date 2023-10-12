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Блинкен в Израиле рассказал, как США видят решения проблем Ближнего Востока

Блинкен в Израиле рассказал, как США видят решения проблем Ближнего Востока - 12.10.2023 Украина.ру

Блинкен в Израиле рассказал, как США видят решения проблем Ближнего Востока

Официальный Вашингтон поддерживает Израиль в нынешнем конфликте. Об этом 12 октября на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

2023-10-12T22:02

2023-10-12T22:02

2023-10-12T22:10

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"Единственная цель ХАМАС - убивать евреев. Я стою здесь также и как еврей. Мой дед был в Аушвице, Дахау и Майданеке. Я понимаю весь ужас действий ХАМАС", - сообщил журналистам госсекретарь США.Блинкен заявил о поддержке израильской специальной военной операции Израиля и подчеркнул её "легитимность". О пообещал помощь США израильской стороне и высказал озабоченность страданиями гражданских лиц от "насилия".Глава дипломатии США указал на целесообразность "поиска путей прохода гражданского населения из Газы". Он также сообщил о намерении посетить Иорданию и там провести переговоры палестинским лидером, председателем "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) Махмудом Аббасом.Госсекретарь США заявил также о намерении "заморозить" $6 млрд иранских активов, которые не так давно Вашингтон разблокировал. Блинкен пообещал пока что строго надзирать за чужими деньгами.Израиль 7 октября заявил о войне с палестинской группировкой ХАМАС, атаковавшей израильские приграничные районы. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился полностью блокировать двухмиллионную палестинскую Газу, отключив водоснабжение, подачу электричества, подвоз медикаментов, еды и заблокировав выход беженцев из уничтожаемых израильской армией жилых кварталов.Секретарь Исполкома "Организации освобождения Палестины" Хусейн аль-Шейх сообщил о запланированной на 13 октября встрече Аббаса с Блинкеном. После этого глава дипломатии США посетит Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет. Министр обороны США Ллойд Остин прибудет в Израиль 13 октября. Он проведёт переговоры с премьер-министром и министром обороны Израиля.Тем временем количеств подтверждённых жертв в блокированном Израилем секторе Газа приблизилось к полутора тысячам человек. США направили в поддержку Израиля группу военных кораблей во главе с авианосцем, а также штурмовики А-10 ВВС США на базу Аль-Дафра в ОАЭ.

https://ukraina.ru/20230913/1049392044.html

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новости, израиль, палестина, сектор газа, ближний восток, правительство иордании, война, военные преступления, блокада, беженцы, гуманитарная катастрофа, сша, госдеп сша, энтони блинкен, дипломатия, дипломатические отношения, биньямин нетаньяху, хамас, информационная война, ллойд остин