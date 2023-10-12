Блинкен в Израиле рассказал, как США видят решения проблем Ближнего Востока - 12.10.2023 Украина.ру
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Блинкен в Израиле рассказал, как США видят решения проблем Ближнего Востока
Блинкен в Израиле рассказал, как США видят решения проблем Ближнего Востока - 12.10.2023 Украина.ру
Блинкен в Израиле рассказал, как США видят решения проблем Ближнего Востока
Официальный Вашингтон поддерживает Израиль в нынешнем конфликте. Об этом 12 октября на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
2023-10-12T22:02
2023-10-12T22:10
новости
израиль
палестина
сектор газа
ближний восток
правительство иордании
война
военные преступления
блокада
беженцы
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"Единственная цель ХАМАС - убивать евреев. Я стою здесь также и как еврей. Мой дед был в Аушвице, Дахау и Майданеке. Я понимаю весь ужас действий ХАМАС", - сообщил журналистам госсекретарь США.Блинкен заявил о поддержке израильской специальной военной операции Израиля и подчеркнул её "легитимность". О пообещал помощь США израильской стороне и высказал озабоченность страданиями гражданских лиц от "насилия".Глава дипломатии США указал на целесообразность "поиска путей прохода гражданского населения из Газы". Он также сообщил о намерении посетить Иорданию и там провести переговоры палестинским лидером, председателем "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) Махмудом Аббасом.Госсекретарь США заявил также о намерении "заморозить" $6 млрд иранских активов, которые не так давно Вашингтон разблокировал. Блинкен пообещал пока что строго надзирать за чужими деньгами.Израиль 7 октября заявил о войне с палестинской группировкой ХАМАС, атаковавшей израильские приграничные районы. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился полностью блокировать двухмиллионную палестинскую Газу, отключив водоснабжение, подачу электричества, подвоз медикаментов, еды и заблокировав выход беженцев из уничтожаемых израильской армией жилых кварталов.Секретарь Исполкома "Организации освобождения Палестины" Хусейн аль-Шейх сообщил о запланированной на 13 октября встрече Аббаса с Блинкеном. После этого глава дипломатии США посетит Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет. Министр обороны США Ллойд Остин прибудет в Израиль 13 октября. Он проведёт переговоры с премьер-министром и министром обороны Израиля.Тем временем количеств подтверждённых жертв в блокированном Израилем секторе Газа приблизилось к полутора тысячам человек. США направили в поддержку Израиля группу военных кораблей во главе с авианосцем, а также штурмовики А-10 ВВС США на базу Аль-Дафра в ОАЭ.
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новости, израиль, палестина, сектор газа, ближний восток, правительство иордании, война, военные преступления, блокада, беженцы, гуманитарная катастрофа, сша, госдеп сша, энтони блинкен, дипломатия, дипломатические отношения, биньямин нетаньяху, хамас, информационная война, ллойд остин
Новости, Израиль, Палестина, сектор Газа, Ближний Восток, Правительство Иордании, война, Военные преступления, блокада, беженцы, гуманитарная катастрофа, США, Госдеп США, Энтони Блинкен, дипломатия, дипломатические отношения, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, информационная война, Ллойд Остин

Блинкен в Израиле рассказал, как США видят решения проблем Ближнего Востока

22:02 12.10.2023 (обновлено: 22:10 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Официальный Вашингтон поддерживает Израиль в нынешнем конфликте. Об этом 12 октября на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Единственная цель ХАМАС - убивать евреев. Я стою здесь также и как еврей. Мой дед был в Аушвице, Дахау и Майданеке. Я понимаю весь ужас действий ХАМАС", - сообщил журналистам госсекретарь США.
Блинкен заявил о поддержке израильской специальной военной операции Израиля и подчеркнул её "легитимность". О пообещал помощь США израильской стороне и высказал озабоченность страданиями гражданских лиц от "насилия".
Глава дипломатии США указал на целесообразность "поиска путей прохода гражданского населения из Газы". Он также сообщил о намерении посетить Иорданию и там провести переговоры палестинским лидером, председателем "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) Махмудом Аббасом.
Госсекретарь США заявил также о намерении "заморозить" $6 млрд иранских активов, которые не так давно Вашингтон разблокировал. Блинкен пообещал пока что строго надзирать за чужими деньгами.
Израиль 7 октября заявил о войне с палестинской группировкой ХАМАС, атаковавшей израильские приграничные районы. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился полностью блокировать двухмиллионную палестинскую Газу, отключив водоснабжение, подачу электричества, подвоз медикаментов, еды и заблокировав выход беженцев из уничтожаемых израильской армией жилых кварталов.
Секретарь Исполкома "Организации освобождения Палестины" Хусейн аль-Шейх сообщил о запланированной на 13 октября встрече Аббаса с Блинкеном. После этого глава дипломатии США посетит Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет.
Министр обороны США Ллойд Остин прибудет в Израиль 13 октября. Он проведёт переговоры с премьер-министром и министром обороны Израиля.
Тем временем количеств подтверждённых жертв в блокированном Израилем секторе Газа приблизилось к полутора тысячам человек. США направили в поддержку Израиля группу военных кораблей во главе с авианосцем, а также штурмовики А-10 ВВС США на базу Аль-Дафра в ОАЭ.
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября, 20:38
Блинкен заявил о конце миропорядка, сформировавшегося после холодной войныМиропорядок, сложившиеся после окончания холодной войны, закончился. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 13 сентября, выступая в лекцией в университете Джонса Хопкинса.
 
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