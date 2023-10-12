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Коррозия мирового спорта: в МИД РФ прокомментировали отстранение Олимпийского комитета России от МОК
Коррозия мирового спорта: в МИД РФ прокомментировали отстранение Олимпийского комитета России от МОК - 12.10.2023 Украина.ру
Коррозия мирового спорта: в МИД РФ прокомментировали отстранение Олимпийского комитета России от МОК
Принятие решения об отстранении России от Международного олимпийского комитета (МОК) свидетельствует о коррозии всего мирового спорта. Так считают в министерстве иностранных дел РФ
2023-10-12T21:57
2023-10-12T21:57
2023-10-12T21:57
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В российском ведомстве трактовали действия Международного олимпийского комитета как "подрывающие международное спортивное сотрудничество, основы и принципы олимпийского движения". Все решения МОК сегодня выносит, находясь под давлением США. В МИД подчеркнули, что сейчас международный олимпийский комитет руководствуется двойными стандартами работы, принудительно разделяет спортсменов по национальному признаку, что представляет собой вопиющее ущемление прав российских атлетов, а также нарушает базовые права человека. Сегодня руководство МОК занято политическими интригами, в то время как международное сообщество наделяло комитет другими полномочиями. Международный олимпийский комитет должен развивать спорт, играть консолидирующую роль в укреплении олимпийского движения, а не разрушать его. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России из-за включения советов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Такое решение обусловлено "нарушение территориальной целостности Украины", которая выразилась в принятии в члены ОКР олимпийских советов новых регионов России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спорт, мок, мид рф, россия, спортсмены
Новости, спорт, МОК, МИД РФ, Россия, спортсмены
Коррозия мирового спорта: в МИД РФ прокомментировали отстранение Олимпийского комитета России от МОК
Принятие решения об отстранении России от Международного олимпийского комитета (МОК) свидетельствует о коррозии всего мирового спорта. Так считают в министерстве иностранных дел РФ
В российском ведомстве трактовали действия Международного олимпийского комитета как "подрывающие международное спортивное сотрудничество, основы и принципы олимпийского движения". Все решения МОК сегодня выносит, находясь под давлением США.
"Решение Исполкома МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России – ещё одно подтверждение разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Подобные политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта", – сказано в официальном сообщении МИД РФ.
В МИД подчеркнули, что сейчас международный олимпийский комитет руководствуется двойными стандартами работы, принудительно разделяет спортсменов по национальному признаку, что представляет собой вопиющее ущемление прав российских атлетов, а также нарушает базовые права человека.
Сегодня руководство МОК занято политическими интригами, в то время как международное сообщество наделяло комитет другими полномочиями. Международный олимпийский комитет должен развивать спорт, играть консолидирующую роль в укреплении олимпийского движения, а не разрушать его.
"Со своей стороны продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов", – заключили в МИД России.
Ранее сообщалось
, что Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России из-за включения советов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Такое решение обусловлено "нарушение территориальной целостности Украины", которая выразилась в принятии в члены ОКР олимпийских советов новых регионов России.