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Коррозия мирового спорта: в МИД РФ прокомментировали отстранение Олимпийского комитета России от МОК

Коррозия мирового спорта: в МИД РФ прокомментировали отстранение Олимпийского комитета России от МОК - 12.10.2023 Украина.ру

Коррозия мирового спорта: в МИД РФ прокомментировали отстранение Олимпийского комитета России от МОК

Принятие решения об отстранении России от Международного олимпийского комитета (МОК) свидетельствует о коррозии всего мирового спорта. Так считают в министерстве иностранных дел РФ

2023-10-12T21:57

2023-10-12T21:57

2023-10-12T21:57

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В российском ведомстве трактовали действия Международного олимпийского комитета как "подрывающие международное спортивное сотрудничество, основы и принципы олимпийского движения". Все решения МОК сегодня выносит, находясь под давлением США. В МИД подчеркнули, что сейчас международный олимпийский комитет руководствуется двойными стандартами работы, принудительно разделяет спортсменов по национальному признаку, что представляет собой вопиющее ущемление прав российских атлетов, а также нарушает базовые права человека. Сегодня руководство МОК занято политическими интригами, в то время как международное сообщество наделяло комитет другими полномочиями. Международный олимпийский комитет должен развивать спорт, играть консолидирующую роль в укреплении олимпийского движения, а не разрушать его. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России из-за включения советов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Такое решение обусловлено "нарушение территориальной целостности Украины", которая выразилась в принятии в члены ОКР олимпийских советов новых регионов России.

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новости, спорт, мок, мид рф, россия, спортсмены