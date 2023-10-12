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МОК отстранил РФ за включение олимпийских советов новых регионов

МОК отстранил РФ за включение олимпийских советов новых регионов - 12.10.2023 Украина.ру

МОК отстранил РФ за включение олимпийских советов новых регионов

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России из-за включения советов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в четверг, 12 октября, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс

2023-10-12T21:22

2023-10-12T21:22

2023-10-12T21:22

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Такое решение носит временный характер и действует до дальнейшего уведомления Олимпийского комитета России. Отмечается, что оно обусловлено "нарушение территориальной целостности Украины", которая выразилась в принятии в члены ОКР олимпийских советов новых регионов России 5 октября. Этим Россия якобы нарушила Олимпийскую хартию, в которой говорится, что "территориальная юрисдикция НОК должна совпадать с международными признанными границами страны". Отмечается, что в зависимости от развития ситуации, исполком МОК будет принимать любые дальнейшие решения и меры . Напомним, 5 декабря 2017 года Олимпийский комитет России уже отстраняли из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Членство было восстановлено спустя год.

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