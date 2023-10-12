https://ukraina.ru/20231012/1050139562.html
МОК отстранил РФ за включение олимпийских советов новых регионов
МОК отстранил РФ за включение олимпийских советов новых регионов - 12.10.2023 Украина.ру
МОК отстранил РФ за включение олимпийских советов новых регионов
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России из-за включения советов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в четверг, 12 октября, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс
2023-10-12T21:22
2023-10-12T21:22
2023-10-12T21:22
новости
мок
россия
спорт
новые регионы рф
днр
лнр
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101960/47/1019604744_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6bfebe6fe96a22806204e124d4670a6d.jpg
Такое решение носит временный характер и действует до дальнейшего уведомления Олимпийского комитета России. Отмечается, что оно обусловлено "нарушение территориальной целостности Украины", которая выразилась в принятии в члены ОКР олимпийских советов новых регионов России 5 октября. Этим Россия якобы нарушила Олимпийскую хартию, в которой говорится, что "территориальная юрисдикция НОК должна совпадать с международными признанными границами страны". Отмечается, что в зависимости от развития ситуации, исполком МОК будет принимать любые дальнейшие решения и меры . Напомним, 5 декабря 2017 года Олимпийский комитет России уже отстраняли из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Членство было восстановлено спустя год.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101960/47/1019604744_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_a59908266c25521cad7efb8831a47b5e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мок, россия, спорт, новые регионы рф, днр, лнр, херсонская область, запорожская область
Новости, МОК, Россия, спорт, Новые регионы РФ, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область
МОК отстранил РФ за включение олимпийских советов новых регионов
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России из-за включения советов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в четверг, 12 октября, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс
Такое решение носит временный характер и действует до дальнейшего уведомления Олимпийского комитета России. Отмечается, что оно обусловлено "нарушение территориальной целостности Украины", которая выразилась в принятии в члены ОКР олимпийских советов новых регионов России 5 октября. Этим Россия якобы нарушила Олимпийскую хартию, в которой говорится, что "территориальная юрисдикция НОК должна совпадать с международными признанными границами страны".
"Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. Основная причина принятия этого решения – нарушение Олимпийской хартии", – отметил Марк Адамс.
Отмечается, что в зависимости от развития ситуации, исполком МОК будет принимать любые дальнейшие решения и меры .
Напомним, 5 декабря 2017 года Олимпийский комитет России уже отстраняли из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Членство было восстановлено спустя год.