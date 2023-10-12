https://ukraina.ru/20231012/1050138960.html
Украина в мировых лидерах по уровню безработицы
Украина в мировых лидерах по уровню безработицы - 12.10.2023 Украина.ру
Украина в мировых лидерах по уровню безработицы
По уровню безработицы Украина недалеко ушла от беднейших стран Африки и Палестины. Об этом сообщило украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на Нацбанк постсоветской республики.
2023-10-12T21:09
2023-10-12T21:09
2023-10-12T21:09
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Украина замыкает ТОП-10 стран с самым высоким уровнем безработицы. Возглавляет антирейтинг ЮАР с 32,6% безработных. В воюющей Палестине безработица зафиксирована на уровне 24,7%, а в Габоне – на уровне 21,5%.Издание отметило: "Украина теперь входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы: в прошлом году нетрудоустроенными были 21,1% населения страны, по данным Нацбанка, это максимум с 2010 года".Ранее НБУ сообщал, что общее количество безработных на конец 2022 года составляло 2,9 млн. человек. При этом не было ясности с данными о количестве физически проживающих на украинской территории вне зоны СВО.
https://ukraina.ru/20230527/1046609448.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, безработица, кризис, демография, рынок труда, нбу, бедность, постсоветское пространство
Новости, Новости Украины, безработица, кризис, демография, рынок труда, НБУ, бедность, постсоветское пространство
Украина в мировых лидерах по уровню безработицы
По уровню безработицы Украина недалеко ушла от беднейших стран Африки и Палестины. Об этом сообщило украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на Нацбанк постсоветской республики.