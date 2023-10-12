https://ukraina.ru/20231012/1050138960.html

Украина в мировых лидерах по уровню безработицы

Украина в мировых лидерах по уровню безработицы - 12.10.2023 Украина.ру

Украина в мировых лидерах по уровню безработицы

По уровню безработицы Украина недалеко ушла от беднейших стран Африки и Палестины. Об этом сообщило украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на Нацбанк постсоветской республики.

2023-10-12T21:09

2023-10-12T21:09

2023-10-12T21:09

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Украина замыкает ТОП-10 стран с самым высоким уровнем безработицы. Возглавляет антирейтинг ЮАР с 32,6% безработных. В воюющей Палестине безработица зафиксирована на уровне 24,7%, а в Габоне – на уровне 21,5%.Издание отметило: "Украина теперь входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы: в прошлом году нетрудоустроенными были 21,1% населения страны, по данным Нацбанка, это максимум с 2010 года".Ранее НБУ сообщал, что общее количество безработных на конец 2022 года составляло 2,9 млн. человек. При этом не было ясности с данными о количестве физически проживающих на украинской территории вне зоны СВО.

https://ukraina.ru/20230527/1046609448.html

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новости, новости украины, безработица, кризис, демография, рынок труда, нбу, бедность, постсоветское пространство