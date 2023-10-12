Украина в мировых лидерах по уровню безработицы - 12.10.2023 Украина.ру
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Украина в мировых лидерах по уровню безработицы
Украина в мировых лидерах по уровню безработицы - 12.10.2023 Украина.ру
Украина в мировых лидерах по уровню безработицы
По уровню безработицы Украина недалеко ушла от беднейших стран Африки и Палестины. Об этом сообщило украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на Нацбанк постсоветской республики.
2023-10-12T21:09
2023-10-12T21:09
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Украина замыкает ТОП-10 стран с самым высоким уровнем безработицы. Возглавляет антирейтинг ЮАР с 32,6% безработных. В воюющей Палестине безработица зафиксирована на уровне 24,7%, а в Габоне – на уровне 21,5%.Издание отметило: "Украина теперь входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы: в прошлом году нетрудоустроенными были 21,1% населения страны, по данным Нацбанка, это максимум с 2010 года".Ранее НБУ сообщал, что общее количество безработных на конец 2022 года составляло 2,9 млн. человек. При этом не было ясности с данными о количестве физически проживающих на украинской территории вне зоны СВО.
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новости, новости украины, безработица, кризис, демография, рынок труда, нбу, бедность, постсоветское пространство
Новости, Новости Украины, безработица, кризис, демография, рынок труда, НБУ, бедность, постсоветское пространство

Украина в мировых лидерах по уровню безработицы

21:09 12.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция с требованием прекращения карантина в Киеве
Акция с требованием прекращения карантина в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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По уровню безработицы Украина недалеко ушла от беднейших стран Африки и Палестины. Об этом сообщило украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на Нацбанк постсоветской республики.
Украина замыкает ТОП-10 стран с самым высоким уровнем безработицы. Возглавляет антирейтинг ЮАР с 32,6% безработных. В воюющей Палестине безработица зафиксирована на уровне 24,7%, а в Габоне – на уровне 21,5%.
Издание отметило: "Украина теперь входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы: в прошлом году нетрудоустроенными были 21,1% населения страны, по данным Нацбанка, это максимум с 2010 года".
Ранее НБУ сообщал, что общее количество безработных на конец 2022 года составляло 2,9 млн. человек. При этом не было ясности с данными о количестве физически проживающих на украинской территории вне зоны СВО.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 10:28
Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пикеНаселение Украины в связи с боевыми действиями – и не только - сокращается экстремальными темпами, и это уже ощутимо сказывается на экономике. В стране возник кадровый голод, стала ощущаться нехватка рабочих.
 
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