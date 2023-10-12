https://ukraina.ru/20231012/1050137731.html

Румыния рассматривает варианты вмешательства в конфликт России и Украины

Румыния рассматривает варианты вмешательства в конфликт России и Украины - 12.10.2023 Украина.ру

Румыния рассматривает варианты вмешательства в конфликт России и Украины

Безопасностью в Черноморском регионе обсуждалась 12 октября на заседании Высшего совета обороны под руководством президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщила пресс-служба главы государства

2023-10-12T20:20

2023-10-12T20:20

2023-10-12T20:20

новости

румыния

воздушное пространство

черное море

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Румыния обеспокоена безопасностью и свободой судоходства в Черном море в связи с ситуацией на Украине, а также случаями падения обломков дронов на территорию страны.Отмечается, что воздушная полиция ведет наблюдение за воздушным пространством над Черным морем.Министерство национальной обороны представило комплекс предложений по увеличению возможностей воздушного наблюдения, обнаружения и вмешательства, в зависимости от ситуации, в регионах вблизи украинских объектов, подвергающихся атакам со стороны России.11 октября министр обороны Румынии Анхель Тилвар сообщил, что фрагменты беспилотника, упавшие на территорию Румынии недалеко от украинско-румынской границы, сбила ПВО Украины при атаках на порт Измаил. На территорию Румынии дроны упали из-за некорректной работы ПВО - со сбоями при подлете к целям. Это означает, что территорию Румынии никто не атаковал, отметил министр.

https://ukraina.ru/20231012/1050115517.html

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новости, румыния, воздушное пространство, черное море