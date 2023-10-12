Румыния рассматривает варианты вмешательства в конфликт России и Украины
Безопасностью в Черноморском регионе обсуждалась 12 октября на заседании Высшего совета обороны под руководством президента Румынии Клауса Йоханниса, сообщила пресс-служба главы государства
Румыния обеспокоена безопасностью и свободой судоходства в Черном море в связи с ситуацией на Украине, а также случаями падения обломков дронов на территорию страны.
"Посредством прямой связи на политическом и военном уровне Румыния постоянно и подробно информирует всех своих союзников и партнеров, в том числе стратегических, о событиях и их потенциальных последствиях", – говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что воздушная полиция ведет наблюдение за воздушным пространством над Черным морем.
Министерство национальной обороны представило комплекс предложений по увеличению возможностей воздушного наблюдения, обнаружения и вмешательства, в зависимости от ситуации, в регионах вблизи украинских объектов, подвергающихся атакам со стороны России.
11 октября министр обороны Румынии Анхель Тилвар сообщил, что фрагменты беспилотника, упавшие на территорию Румынии недалеко от украинско-румынской границы, сбила ПВО Украины при атаках на порт Измаил. На территорию Румынии дроны упали из-за некорректной работы ПВО - со сбоями при подлете к целям. Это означает, что территорию Румынии никто не атаковал, отметил министр.