Их сбила украинская ПВО. Министр обороны Румынии отчитался перед парламентом об упавших дронах - 11.10.2023 Украина.ру
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Их сбила украинская ПВО. Министр обороны Румынии отчитался перед парламентом об упавших дронах
Их сбила украинская ПВО. Министр обороны Румынии отчитался перед парламентом об упавших дронах - 11.10.2023 Украина.ру
Их сбила украинская ПВО. Министр обороны Румынии отчитался перед парламентом об упавших дронах
Беспилотники, упавшие на территорию Румынии, были сбиты средствами ПВО Украины при атаках на порт Измаил
2023-10-11T14:48
2023-10-11T14:48
новости
румыния
министр обороны
бпла
украина
пво
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Беспилотников, чьи фрагменты упали на территорию Румынии недалеко от украинско-румынской границы, сбила ПВО Украины. Об этом 11 октября сообщил министр обороны Румынии Анхель Тилвар на правительственном часе в парламенте страны.Отчет об упавших беспилотниках передан в Генеральную прокуратуру. В соответствии с полученной информацией, они были сбиты средствами ПВО Украины при атаках на порт Измаил. На территорию Румынии дроны упали из-за некорректной работы ПВО - со сбоями при подлете к целям. Это означает, что территорию Румынии никто не атаковал, отметил министр."Ни в одной из этих ситуаций мы не заметили никаких намерений, территория Румынии не была объектом нападения, воздействие было случайным", - процитировало издание Аgerpres заявление Тилвара.Он уточнил, что системы наблюдения и раннего предупреждения не могли заметить дроны "по объективным причинам", связанным с небольшой высотой полета аппаратов и их неконтролируемого движения, вызванного местностью. Эти ограничения "специфичны для любой радиолокационной системы, независимо от того, насколько она эффективна", сказал Тилвэр.Министр напомнил, что дроны не имели активного боевого оборудования, их падение не причинило материального ущерба и не вызвало человеческих жертв.Министерство обороны Румынии 6 сентября сообщило о том, что в районе Плауну на границе в Украиной было обнаружены обломки, которые могли бы принадлежать разбившемуся дрону. При этом было отмечено, что не найдено элементов, которые могли бы представлять опасность.До этого официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в соцсетях 8 сентября призвал Запад как можно скорее дать Украине дополнительные системы ПВО, которые она развернула бы в приграничных районах, в том числе для защиты соседних стран.
https://ukraina.ru/20230929/1049792658.html
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новости, румыния, министр обороны, бпла, украина, пво
Новости, Румыния, министр обороны, БПЛА, Украина, ПВО

Их сбила украинская ПВО. Министр обороны Румынии отчитался перед парламентом об упавших дронах

14:48 11.10.2023
 
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
Читать в
Беспилотники, упавшие на территорию Румынии, были сбиты средствами ПВО Украины при атаках на порт Измаил
Беспилотников, чьи фрагменты упали на территорию Румынии недалеко от украинско-румынской границы, сбила ПВО Украины. Об этом 11 октября сообщил министр обороны Румынии Анхель Тилвар на правительственном часе в парламенте страны.
Отчет об упавших беспилотниках передан в Генеральную прокуратуру. В соответствии с полученной информацией, они были сбиты средствами ПВО Украины при атаках на порт Измаил. На территорию Румынии дроны упали из-за некорректной работы ПВО - со сбоями при подлете к целям.
Это означает, что территорию Румынии никто не атаковал, отметил министр.
"Ни в одной из этих ситуаций мы не заметили никаких намерений, территория Румынии не была объектом нападения, воздействие было случайным", - процитировало издание Аgerpres заявление Тилвара.
Он уточнил, что системы наблюдения и раннего предупреждения не могли заметить дроны "по объективным причинам", связанным с небольшой высотой полета аппаратов и их неконтролируемого движения, вызванного местностью. Эти ограничения "специфичны для любой радиолокационной системы, независимо от того, насколько она эффективна", сказал Тилвэр.
Министр напомнил, что дроны не имели активного боевого оборудования, их падение не причинило материального ущерба и не вызвало человеческих жертв.
Министерство обороны Румынии 6 сентября сообщило о том, что в районе Плауну на границе в Украиной было обнаружены обломки, которые могли бы принадлежать разбившемуся дрону. При этом было отмечено, что не найдено элементов, которые могли бы представлять опасность.
До этого официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в соцсетях 8 сентября призвал Запад как можно скорее дать Украине дополнительные системы ПВО, которые она развернула бы в приграничных районах, в том числе для защиты соседних стран.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября, 15:54
Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министрРумыния намерена купить у Молдавии порт "Джурджулешты", так как неизвестно, что будет с Одессой, заявил 29 сентября премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью Digi24
 
НовостиРумынияминистр обороныБПЛАУкраинаПВО
 
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