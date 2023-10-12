https://ukraina.ru/20231012/1050136657.html
Сеймур Хёрш: "Нетаньяху наступил конец. Он ходячий мертвец"
Сеймур Хёрш: "Нетаньяху наступил конец. Он ходячий мертвец" - 12.10.2023 Украина.ру
Сеймур Хёрш: "Нетаньяху наступил конец. Он ходячий мертвец"
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал политическим трупом, который лишится должности вскоре после окончания боевых действий. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш.
2023-10-12T18:35
2023-10-12T18:35
2023-10-12T18:35
новости
сектор газа
израиль
гуманитарная катастрофа
палестина
палестино-израильский конфликт
ближний восток
военные преступления
геноцид
сеймур херш
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Журналист со ссылкой на свои источники среди израильтян пришёл к выводу, что израильская армия будет использовать тактику нацистов периода Великой Отечественной войны и брать сектор Газа измором "как немцы Ленинград". Хёрш считает "маловероятным" сценарий, при котором израильская армия ввяжется в тяжёлые бои среди плотной городской застройки двухмиллионной палестинской Газы."Что касается наземной атаки, то, как сказал мне инсайдер, существует жестокая альтернатива, которая рассматривается. Ее можно описать как "ленинградский подход", имея в виду попытки немцев заморить голодом город, известный сейчас как Санкт-Петербург, во время Второй мировой войны, - сообщил Хёрш. - Вариант на рассмотрении, как сказал мне израильский инсайдер, заключается в том, чтобы продолжать изоляцию города Газы с точки зрения подачи электроэнергии, поставок продовольствия и иных предметов первой необходимости".Вероятно, опорой на те же источники Хёрш пришёл к выводу, что ХАМАС располагает запасами питьевой воды на 2-3 дня, уже столкнувшись с дефицитом продовольствия. Журналист также высказал соображения о перспективе обмена пленниками между Израилем и ХАМАС."Как считает источник, ветеран израильских служб безопасности, Нетаньяху придётся уйти после завершения конфликта с ХАМАС. Нетаньяху наступил конец. Он ходячий мертвец. Он останется на своём посту до прекращения стрельбы, может быть ещё на месяц или два", - сообщил журналист-расследователь из США.Эскалация конфликта между правящим в Палестине движением ХАМАС и блокирующим анклав Израилем началась утром 7 октября. Израильская армия была атакована боевиками военного крыла ХАМАС, сумевшим захватить пограничные пункты, полицейские участки и богатые трофеи. При этом зафиксировано множество жертв не только среди израильских военнослужащих и полицейских, но и среди гражданских лиц.ХАМАС в начале своей спецоперации заявило требования деблокады сектора Газа и освобождения узников израильских тюрем – включая женщин и детей. Израиль объявил ХАМАС войну и начал бомбардировки сектора Газа, уничтожая кварталы двухмиллионного города вместе с жителями. Палестинская территория полностью заблокирована с суши и моря, Израиль отключил подачу электроэнергии, воды, подвоз медикаментов и перешёл к тотальной блокаде, дополненную массированными ударами авиацией и артиллерией.С 7 октября эксперты обсуждают фиаско израильских спецслужб и мифологизированный образ израильской армии. Дискуссия идёт также о военных преступлениях, геноциде и квалификации других деяний противоборствующих сторон в зоне конфликта.
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новости, сектор газа, израиль, гуманитарная катастрофа, палестина, палестино-израильский конфликт, ближний восток, военные преступления, геноцид, сеймур херш, биньямин нетаньяху, хамас
Новости, сектор Газа, Израиль, гуманитарная катастрофа, Палестина, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, Военные преступления, геноцид, Сеймур Херш, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Сеймур Хёрш: "Нетаньяху наступил конец. Он ходячий мертвец"
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал политическим трупом, который лишится должности вскоре после окончания боевых действий. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш.
Журналист со ссылкой на свои источники среди израильтян пришёл к выводу, что израильская армия будет использовать тактику нацистов периода Великой Отечественной войны и брать сектор Газа измором "как немцы Ленинград". Хёрш считает "маловероятным" сценарий, при котором израильская армия ввяжется в тяжёлые бои среди плотной городской застройки двухмиллионной палестинской Газы.
"Что касается наземной атаки, то, как сказал мне инсайдер, существует жестокая альтернатива, которая рассматривается. Ее можно описать как "ленинградский подход", имея в виду попытки немцев заморить голодом город, известный сейчас как Санкт-Петербург, во время Второй мировой войны, - сообщил Хёрш. - Вариант на рассмотрении, как сказал мне израильский инсайдер, заключается в том, чтобы продолжать изоляцию города Газы с точки зрения подачи электроэнергии, поставок продовольствия и иных предметов первой необходимости".
Вероятно, опорой на те же источники Хёрш пришёл к выводу, что ХАМАС располагает запасами питьевой воды на 2-3 дня, уже столкнувшись с дефицитом продовольствия. Журналист также высказал соображения о перспективе обмена пленниками между Израилем и ХАМАС.
"Как считает источник, ветеран израильских служб безопасности, Нетаньяху придётся уйти после завершения конфликта с ХАМАС. Нетаньяху наступил конец. Он ходячий мертвец. Он останется на своём посту до прекращения стрельбы, может быть ещё на месяц или два", - сообщил журналист-расследователь из США.
Эскалация конфликта между правящим в Палестине движением ХАМАС и блокирующим анклав Израилем началась утром 7 октября. Израильская армия была атакована боевиками военного крыла ХАМАС, сумевшим захватить пограничные пункты, полицейские участки и богатые трофеи. При этом зафиксировано множество жертв не только среди израильских военнослужащих и полицейских, но и среди гражданских лиц.
ХАМАС в начале своей спецоперации заявило требования деблокады сектора Газа и освобождения узников израильских тюрем – включая женщин и детей. Израиль объявил ХАМАС войну и начал бомбардировки сектора Газа, уничтожая кварталы двухмиллионного города вместе с жителями. Палестинская территория полностью заблокирована с суши и моря, Израиль отключил подачу электроэнергии, воды, подвоз медикаментов и перешёл к тотальной блокаде, дополненную массированными ударами авиацией и артиллерией.
С 7 октября эксперты обсуждают фиаско израильских спецслужб и мифологизированный образ израильской армии. Дискуссия идёт также о военных преступлениях, геноциде и квалификации других деяний противоборствующих сторон в зоне конфликта.