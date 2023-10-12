"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов
Для "контрнаступа" противник накопил около миллиона 155-миллиметровых снарядов. Но этого ВСУ хватило всего на четыре месяца активной стрельбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
ВСУ за восемь лет провели ротацию всех артиллеристов. Плюс у Киева была хорошая база в Сумском артиллерийском училище, а также помощь НАТО, создание системы управления боем и взаимодействие с дронами, рассказал эксперт.
"Противник наладил это в единый механизм и с этим встретил СВО. ВСУ могли эффективно стрелять даже не полностью развернутыми батареями. Их два-три орудия, устойчивые к контрбатарейной борьбе, разматывали наши колонны, а мы со своей классической системой ничего не могли сделать", - подчеркнул Васильев.
Сейчас ВС РФ научились всему, чему научились ВСУ. Но в начале спецоперации были определенные проблемы. Поскольку был перерасход боекомплектов прошлой весной, к осени стало не хватать текущих запасов первой категории хранения, отметил эксперт.
Но в этом году Россия не только успешно отразила "контрнаступ", но и активно накапливала снаряды. По некоторым данным, их численность превышает запасы, израсходованные ВСУ. Поэтому у ВС РФ появляются неплохие перспективы на поле боя, заключил собеседник издания.
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