https://ukraina.ru/20231012/1050126694.html

"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов

"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов - 12.10.2023 Украина.ру

"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов

Для "контрнаступа" противник накопил около миллиона 155-миллиметровых снарядов. Но этого ВСУ хватило всего на четыре месяца активной стрельбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2023-10-12T23:15

2023-10-12T23:15

2023-10-12T23:15

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ВСУ за восемь лет провели ротацию всех артиллеристов. Плюс у Киева была хорошая база в Сумском артиллерийском училище, а также помощь НАТО, создание системы управления боем и взаимодействие с дронами, рассказал эксперт.Сейчас ВС РФ научились всему, чему научились ВСУ. Но в начале спецоперации были определенные проблемы. Поскольку был перерасход боекомплектов прошлой весной, к осени стало не хватать текущих запасов первой категории хранения, отметил эксперт.Но в этом году Россия не только успешно отразила "контрнаступ", но и активно накапливала снаряды. По некоторым данным, их численность превышает запасы, израсходованные ВСУ. Поэтому у ВС РФ появляются неплохие перспективы на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231012/1050106157.html

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новости, авдеевка, снаряды, запасы, артиллерия, сво, всу, наступление, вс рф