"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов - 12.10.2023 Украина.ру
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"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов
"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов - 12.10.2023 Украина.ру
"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов
Для "контрнаступа" противник накопил около миллиона 155-миллиметровых снарядов. Но этого ВСУ хватило всего на четыре месяца активной стрельбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2023-10-12T23:15
2023-10-12T23:15
новости
авдеевка
снаряды
запасы
артиллерия
сво
всу
наступление
вс рф
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ВСУ за восемь лет провели ротацию всех артиллеристов. Плюс у Киева была хорошая база в Сумском артиллерийском училище, а также помощь НАТО, создание системы управления боем и взаимодействие с дронами, рассказал эксперт.Сейчас ВС РФ научились всему, чему научились ВСУ. Но в начале спецоперации были определенные проблемы. Поскольку был перерасход боекомплектов прошлой весной, к осени стало не хватать текущих запасов первой категории хранения, отметил эксперт.Но в этом году Россия не только успешно отразила "контрнаступ", но и активно накапливала снаряды. По некоторым данным, их численность превышает запасы, израсходованные ВСУ. Поэтому у ВС РФ появляются неплохие перспективы на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231012/1050106157.html
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новости, авдеевка, снаряды, запасы, артиллерия, сво, всу, наступление, вс рф
Новости, Авдеевка, снаряды, запасы, артиллерия, СВО, ВСУ, наступление, ВС РФ

"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов

23:15 12.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Для "контрнаступа" противник накопил около миллиона 155-миллиметровых снарядов. Но этого ВСУ хватило всего на четыре месяца активной стрельбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
ВСУ за восемь лет провели ротацию всех артиллеристов. Плюс у Киева была хорошая база в Сумском артиллерийском училище, а также помощь НАТО, создание системы управления боем и взаимодействие с дронами, рассказал эксперт.
"Противник наладил это в единый механизм и с этим встретил СВО. ВСУ могли эффективно стрелять даже не полностью развернутыми батареями. Их два-три орудия, устойчивые к контрбатарейной борьбе, разматывали наши колонны, а мы со своей классической системой ничего не могли сделать", - подчеркнул Васильев.
Сейчас ВС РФ научились всему, чему научились ВСУ. Но в начале спецоперации были определенные проблемы. Поскольку был перерасход боекомплектов прошлой весной, к осени стало не хватать текущих запасов первой категории хранения, отметил эксперт.
Но в этом году Россия не только успешно отразила "контрнаступ", но и активно накапливала снаряды. По некоторым данным, их численность превышает запасы, израсходованные ВСУ. Поэтому у ВС РФ появляются неплохие перспективы на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 04:15
Полковник Алёхин раскрыл, как штурмовики берут в котёл Авдеевку, пока ВСУ затыкают дыры в КупянскеВ авдеевском укрепрайоне изменилась динамика боевых действий, по имеющейся информации там формируется котел для войск ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиАвдеевкаснарядызапасыартиллерияСВОВСУнаступлениеВС РФ
 
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