Военно-политический эксперт о том, как ВС "тупыми чугуняками" раскатывают бункеры ВСУ в Авдеевке - 12.10.2023 Украина.ру
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Военно-политический эксперт о том, как ВС "тупыми чугуняками" раскатывают бункеры ВСУ в Авдеевке
Военно-политический эксперт о том, как ВС "тупыми чугуняками" раскатывают бункеры ВСУ в Авдеевке - 12.10.2023 Украина.ру
Военно-политический эксперт о том, как ВС "тупыми чугуняками" раскатывают бункеры ВСУ в Авдеевке
Для наступления в Авдеевке требуется очень серьезный расход боеприпасов. Российским войскам необходимо постепенно отрезать укрепрайоны ВСУ, при этом теряя как можно меньше бойцов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2023-10-12T22:15
2023-10-12T23:00
новости
всу
авдеевка
оборона
снаряды
обстрелы
бункер
вс рф
днр
наступление
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ВСУ в Авдеевке выстроили мощную эшелонированную и подготовленную линию обороны. Но там нет сверхмощных бункеров. Это обычные контейнеры, зарытые на глубине и залитые бетоном, превращаются в качественное укрытие для солдат ВСУ, рассказал эксперт.Это значит, наверху расположены обычные окопы, но личному составу есть где безопасно размещаться и выдерживать обстрелы 152-миллиметровыми снарядами. Чтобы поразить блиндаж, необходимо сначала уничтожить насыпи на нем, а потом бетонобойными снарядами пробить бункер, добавил он.Чтобы уничтожить ВСУ в Авдеевке, надо накрыть огнем участок фронта, который даст возможность занять господствующую высоту и оттуда обрезать снабжение сил противника. И надо бить по разведанным позициям, чтобы враг не смог нанести контрудар, отметил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231012/1050098341.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, авдеевка, оборона, снаряды, обстрелы, бункер, вс рф, днр, наступление
Новости, ВСУ, Авдеевка, Оборона, снаряды, обстрелы, бункер, ВС РФ, ДНР, наступление

Военно-политический эксперт о том, как ВС "тупыми чугуняками" раскатывают бункеры ВСУ в Авдеевке

22:15 12.10.2023 (обновлено: 23:00 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Для наступления в Авдеевке требуется очень серьезный расход боеприпасов. Российским войскам необходимо постепенно отрезать укрепрайоны ВСУ, при этом теряя как можно меньше бойцов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
ВСУ в Авдеевке выстроили мощную эшелонированную и подготовленную линию обороны. Но там нет сверхмощных бункеров. Это обычные контейнеры, зарытые на глубине и залитые бетоном, превращаются в качественное укрытие для солдат ВСУ, рассказал эксперт.
Это значит, наверху расположены обычные окопы, но личному составу есть где безопасно размещаться и выдерживать обстрелы 152-миллиметровыми снарядами. Чтобы поразить блиндаж, необходимо сначала уничтожить насыпи на нем, а потом бетонобойными снарядами пробить бункер, добавил он.
"Нам нужны тупые чугуняки. А они попутно поражают осколками личный состав противника. Они вынуждают вражеских солдат вылезть наверх, а там их поражают из АГС и других средств поражения", - подчеркнул Васильев.
Чтобы уничтожить ВСУ в Авдеевке, надо накрыть огнем участок фронта, который даст возможность занять господствующую высоту и оттуда обрезать снабжение сил противника. И надо бить по разведанным позициям, чтобы враг не смог нанести контрудар, отметил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Ефимов интервью
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НовостиВСУАвдеевкаОборонаснарядыобстрелыбункерВС РФДНРнаступление
 
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