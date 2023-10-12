https://ukraina.ru/20231012/1050123930.html

Военно-политический эксперт о том, как ВС "тупыми чугуняками" раскатывают бункеры ВСУ в Авдеевке

Военно-политический эксперт о том, как ВС "тупыми чугуняками" раскатывают бункеры ВСУ в Авдеевке - 12.10.2023 Украина.ру

Военно-политический эксперт о том, как ВС "тупыми чугуняками" раскатывают бункеры ВСУ в Авдеевке

Для наступления в Авдеевке требуется очень серьезный расход боеприпасов. Российским войскам необходимо постепенно отрезать укрепрайоны ВСУ, при этом теряя как можно меньше бойцов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2023-10-12T22:15

2023-10-12T22:15

2023-10-12T23:00

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ВСУ в Авдеевке выстроили мощную эшелонированную и подготовленную линию обороны. Но там нет сверхмощных бункеров. Это обычные контейнеры, зарытые на глубине и залитые бетоном, превращаются в качественное укрытие для солдат ВСУ, рассказал эксперт.Это значит, наверху расположены обычные окопы, но личному составу есть где безопасно размещаться и выдерживать обстрелы 152-миллиметровыми снарядами. Чтобы поразить блиндаж, необходимо сначала уничтожить насыпи на нем, а потом бетонобойными снарядами пробить бункер, добавил он.Чтобы уничтожить ВСУ в Авдеевке, надо накрыть огнем участок фронта, который даст возможность занять господствующую высоту и оттуда обрезать снабжение сил противника. И надо бить по разведанным позициям, чтобы враг не смог нанести контрудар, отметил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231012/1050098341.html

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новости, всу, авдеевка, оборона, снаряды, обстрелы, бункер, вс рф, днр, наступление