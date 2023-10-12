https://ukraina.ru/20231012/1050119716.html
В МИД Украины заявили о семи погибших украинцах в Израиле
В МИД Украины заявили о семи погибших украинцах в Израиле - 12.10.2023 Украина.ру
В МИД Украины заявили о семи погибших украинцах в Израиле
Число погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек, сообщил 12 октября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко
2023-10-12T12:36
2023-10-12T12:36
2023-10-12T12:36
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олег николенко
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Работники консульства установили личные данные погибших, поддерживают связь с родственниками, принимают меры для репатриации тел, сообщил Николенко.Девять граждан Украины получили ранения различной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести, уточнили в МИД.Более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. В посольстве работают над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Информацию о рейсах обещали разослать гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.Около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. "В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен", уточнил Николенко.Украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук 11 октября заявил, что билеты на рейс по эвакуации граждан Украины из Израиля проданы по "довоенной цене".Рейс запланирован на 14 октября в Румынию. Посольство старалось помочь в первую очередь согражданам, находившимся в Израиле на лечении, с детьми и туристам, которые не смогли выехать из-за отменённых рейсов.
https://ukraina.ru/20231011/1050099962.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, израиль, мид украины, украинцы, эвакуация, рейсы, олег николенко
Новости, Украина, Израиль, МИД Украины, украинцы, эвакуация, рейсы, Олег Николенко
В МИД Украины заявили о семи погибших украинцах в Израиле
Число погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек, сообщил 12 октября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко
Работники консульства установили личные данные погибших, поддерживают связь с родственниками, принимают меры для репатриации тел, сообщил Николенко.
Девять граждан Украины получили ранения различной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести, уточнили в МИД.
Более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. В посольстве работают над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Информацию о рейсах обещали разослать гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.
Около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. "В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен", уточнил Николенко.
Украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук 11 октября заявил, что билеты на рейс по эвакуации граждан Украины из Израиля проданы по "довоенной цене".
Рейс запланирован на 14 октября в Румынию. Посольство старалось помочь в первую очередь согражданам, находившимся в Израиле на лечении, с детьми и туристам, которые не смогли выехать из-за отменённых рейсов.