Global Times: выгоду от конфликта на Ближнем Востоке получит ВПК США - 12.10.2023 Украина.ру
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Global Times: выгоду от конфликта на Ближнем Востоке получит ВПК США
Global Times: выгоду от конфликта на Ближнем Востоке получит ВПК США - 12.10.2023 Украина.ру
Global Times: выгоду от конфликта на Ближнем Востоке получит ВПК США
Военно-промышленный комплекс США может выиграть от эскалации палестино-израильского конфликта, написали журналисты китайской государственной газеты Global Times
2023-10-12T11:47
2023-10-12T11:47
новости
сша
зарубежье
украина
палестино-израильский конфликт
global times
эскалация
конфликт
впк
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Журналисты издания приводят слова президента США Джо Байдена. Он предостерёг любые страны и организации, которые думают воспользоваться палестино-израильским конфликтом, указав при этом, что США увеличивают дополнительную военную помощь Израилю, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики.Также во вторник, 10 октября, в Израиле приземлился первый самолет, перевозивший американские боеприпасы для израильских ударов по сектору Газа, пишет Global Times.По данным газеты, по меньшей мере 2100 человек были убиты в ходе эскалации конфликта с 7 октября. С точки зрения избежания новых человеческих жертв и предотвращения гуманитарной катастрофы, наиболее рациональной и ответственной реакцией является призыв ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и спокойствие и как можно скорее добиться прекращения огня.Однако, отмечает издание, вместо того, чтобы успокоить ситуацию, официальные лица США, похоже, заняты тем, что раздувают пламя, предоставляя дополнительную военную помощь.Это происходит потому, что война приносит потери и боль большинству стран и регионов мира, но США - одни из немногих, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли", заключили журналисты Global Times.Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.Во время конфликта на Украине вышеупомянутые компании не только продали Украине большое количество военной техники, но и использовали возможность продавать свою продукцию в другие европейские страны. В результате Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире в 2022 году, пишет Global Times.Кроме того, Госдепартамент США заявил в январе, что прямые военные продажи американских компаний выросли на 48,6 процента до 153,7 миллиарда долларов в 2022 финансовом году. Во многом благодаря продажам оружия Украине на фоне продолжающейся эскалации конфликта, пишут СМИ.Вместо того, чтобы вносить свой вклад в поддержание мира во всём мире, США продолжают подпитывать эскалацию конфликтов, чтобы наживаться на этом, резюмирует Global Times.
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новости, сша, зарубежье, украина, палестино-израильский конфликт, global times, эскалация, конфликт, впк
Новости, США, Зарубежье, Украина, Палестино-израильский конфликт, Global Times, эскалация, конфликт, ВПК

Global Times: выгоду от конфликта на Ближнем Востоке получит ВПК США

11:47 12.10.2023
 
© Paul Weatherman/Lockheed Martin
© Paul Weatherman/Lockheed Martin
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Военно-промышленный комплекс США может выиграть от эскалации палестино-израильского конфликта, написали журналисты китайской государственной газеты Global Times
Журналисты издания приводят слова президента США Джо Байдена. Он предостерёг любые страны и организации, которые думают воспользоваться палестино-израильским конфликтом, указав при этом, что США увеличивают дополнительную военную помощь Израилю, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики.
Также во вторник, 10 октября, в Израиле приземлился первый самолет, перевозивший американские боеприпасы для израильских ударов по сектору Газа, пишет Global Times.
"Быстрое предоставление военной помощи является еще одним напоминанием о том, что военно-промышленный комплекс США снова выиграет от ближневосточного конфликта, как это было в случае с Украиной и другими региональными точками нестабильности в прошлом", - пишет издание.
По данным газеты, по меньшей мере 2100 человек были убиты в ходе эскалации конфликта с 7 октября. С точки зрения избежания новых человеческих жертв и предотвращения гуманитарной катастрофы, наиболее рациональной и ответственной реакцией является призыв ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и спокойствие и как можно скорее добиться прекращения огня.
Однако, отмечает издание, вместо того, чтобы успокоить ситуацию, официальные лица США, похоже, заняты тем, что раздувают пламя, предоставляя дополнительную военную помощь.
"Не только в палестино-израильском конфликте, но и в любом другом конфликте реакция США всегда заключается в эскалации насилия вместо поощрения мира", - говорится в материале.
Это происходит потому, что война приносит потери и боль большинству стран и регионов мира, но США - одни из немногих, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли", заключили журналисты Global Times.
Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.
По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.
Во время конфликта на Украине вышеупомянутые компании не только продали Украине большое количество военной техники, но и использовали возможность продавать свою продукцию в другие европейские страны. В результате Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире в 2022 году, пишет Global Times.
Кроме того, Госдепартамент США заявил в январе, что прямые военные продажи американских компаний выросли на 48,6 процента до 153,7 миллиарда долларов в 2022 финансовом году. Во многом благодаря продажам оружия Украине на фоне продолжающейся эскалации конфликта, пишут СМИ.
"Без войны этим компаниям (военно-промышленного комплекса США. – Ред.) было бы трудно поддерживать свой бизнес", - заключили журналисты издания.
Вместо того, чтобы вносить свой вклад в поддержание мира во всём мире, США продолжают подпитывать эскалацию конфликтов, чтобы наживаться на этом, резюмирует Global Times.
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