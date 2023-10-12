"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке - 12.10.2023 Украина.ру
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"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке
"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке - 12.10.2023 Украина.ру
"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке
Проблема авдеевского укрепрайона была очень болезненной в ходе всей спецоперации на Украине, так как ВСУ оттуда наносили удары по Донецку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-12T21:15
2023-10-12T21:15
новости
авдеевка
наступление
вс рф
укрепления
всу
оборона
предприятия
экология
авиация
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Успешное наступление ВС РФ в Авдеевке стало результатом хорошей работы разведки и нанесения мощных точечных ударов по укрепрайонам и опорным пунктам противника, рассказал эксперт.В целом система обороны ВСУ на авдеевском направлении выстроена хорошо. Это признают и российские военные. Противник с февраля 2015 года заливал бетоном укрепления и занимался выстраиванием мощной обороны, добавил он.В Авдеевке расположены несколько крупных предприятий. Может пострадать экология, поэтому при нанесении ударов ВС РФ в первую очередь, учитывают эти моменты. На линии боевого соприкосновения под Авдеевкой российские подразделения нащупали прорывные точки, противник ослаб и теперь может попасть в окружение. А если ВСУ окажут в котле, у них останется два выхода: отойти или лечь там, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231012/1050104597.html
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новости, авдеевка, наступление, вс рф, укрепления, всу, оборона, предприятия, экология, авиация
Новости, Авдеевка, наступление, ВС РФ, укрепления, ВСУ, Оборона, предприятия, экология, авиация

"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке

21:15 12.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Проблема авдеевского укрепрайона была очень болезненной в ходе всей спецоперации на Украине, так как ВСУ оттуда наносили удары по Донецку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Успешное наступление ВС РФ в Авдеевке стало результатом хорошей работы разведки и нанесения мощных точечных ударов по укрепрайонам и опорным пунктам противника, рассказал эксперт.
В целом система обороны ВСУ на авдеевском направлении выстроена хорошо. Это признают и российские военные. Противник с февраля 2015 года заливал бетоном укрепления и занимался выстраиванием мощной обороны, добавил он.
"Там (в Авдеевке. - Ред.) крупная агломерация, поэтому мы работали четко и методично, без ковровых бомбардировок и нанесения ударов по площадям. Там надо действовать ювелирно", - подчеркнул Алёхин.
В Авдеевке расположены несколько крупных предприятий. Может пострадать экология, поэтому при нанесении ударов ВС РФ в первую очередь, учитывают эти моменты.
На линии боевого соприкосновения под Авдеевкой российские подразделения нащупали прорывные точки, противник ослаб и теперь может попасть в окружение. А если ВСУ окажут в котле, у них останется два выхода: отойти или лечь там, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиАвдеевканаступлениеВС РФукрепленияВСУОборонапредприятияэкологияавиация
 
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