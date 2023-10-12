https://ukraina.ru/20231012/1050118533.html
"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке
"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке - 12.10.2023 Украина.ру
"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке
Проблема авдеевского укрепрайона была очень болезненной в ходе всей спецоперации на Украине, так как ВСУ оттуда наносили удары по Донецку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-12T21:15
2023-10-12T21:15
2023-10-12T21:15
новости
авдеевка
наступление
вс рф
укрепления
всу
оборона
предприятия
экология
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046895429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ecf5979190785e9950f7028379d7830.jpg
Успешное наступление ВС РФ в Авдеевке стало результатом хорошей работы разведки и нанесения мощных точечных ударов по укрепрайонам и опорным пунктам противника, рассказал эксперт.В целом система обороны ВСУ на авдеевском направлении выстроена хорошо. Это признают и российские военные. Противник с февраля 2015 года заливал бетоном укрепления и занимался выстраиванием мощной обороны, добавил он.В Авдеевке расположены несколько крупных предприятий. Может пострадать экология, поэтому при нанесении ударов ВС РФ в первую очередь, учитывают эти моменты. На линии боевого соприкосновения под Авдеевкой российские подразделения нащупали прорывные точки, противник ослаб и теперь может попасть в окружение. А если ВСУ окажут в котле, у них останется два выхода: отойти или лечь там, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231012/1050104597.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046895429_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_587fd06a1e8f951a21ddb0e43802cbb7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, наступление, вс рф, укрепления, всу, оборона, предприятия, экология, авиация
Новости, Авдеевка, наступление, ВС РФ, укрепления, ВСУ, Оборона, предприятия, экология, авиация
"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке
Проблема авдеевского укрепрайона была очень болезненной в ходе всей спецоперации на Украине, так как ВСУ оттуда наносили удары по Донецку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Успешное наступление ВС РФ в Авдеевке стало результатом хорошей работы разведки и нанесения мощных точечных ударов по укрепрайонам и опорным пунктам противника, рассказал эксперт.
В целом система обороны ВСУ на авдеевском направлении выстроена хорошо. Это признают и российские военные. Противник с февраля 2015 года заливал бетоном укрепления и занимался выстраиванием мощной обороны, добавил он.
"Там (в Авдеевке. - Ред.) крупная агломерация, поэтому мы работали четко и методично, без ковровых бомбардировок и нанесения ударов по площадям. Там надо действовать ювелирно", - подчеркнул Алёхин.
В Авдеевке расположены несколько крупных предприятий. Может пострадать экология, поэтому при нанесении ударов ВС РФ в первую очередь, учитывают эти моменты.
На линии боевого соприкосновения под Авдеевкой российские подразделения нащупали прорывные точки, противник ослаб и теперь может попасть в окружение. А если ВСУ окажут в котле, у них останется два выхода: отойти или лечь там, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь