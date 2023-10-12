https://ukraina.ru/20231012/1050118533.html

"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке

"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке - 12.10.2023 Украина.ру

"Нащупали прорывные точки": эксперт объяснил, почему именно сейчас началось наступление на ВСУ в Авдеевке

Проблема авдеевского укрепрайона была очень болезненной в ходе всей спецоперации на Украине, так как ВСУ оттуда наносили удары по Донецку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-10-12T21:15

2023-10-12T21:15

2023-10-12T21:15

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авдеевка

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Успешное наступление ВС РФ в Авдеевке стало результатом хорошей работы разведки и нанесения мощных точечных ударов по укрепрайонам и опорным пунктам противника, рассказал эксперт.В целом система обороны ВСУ на авдеевском направлении выстроена хорошо. Это признают и российские военные. Противник с февраля 2015 года заливал бетоном укрепления и занимался выстраиванием мощной обороны, добавил он.В Авдеевке расположены несколько крупных предприятий. Может пострадать экология, поэтому при нанесении ударов ВС РФ в первую очередь, учитывают эти моменты. На линии боевого соприкосновения под Авдеевкой российские подразделения нащупали прорывные точки, противник ослаб и теперь может попасть в окружение. А если ВСУ окажут в котле, у них останется два выхода: отойти или лечь там, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231012/1050104597.html

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новости, авдеевка, наступление, вс рф, укрепления, всу, оборона, предприятия, экология, авиация