https://ukraina.ru/20231012/1050111995.html

Трамп назвал Байдена "посмешищем", оккупировавшим Белый дом

Трамп назвал Байдена "посмешищем", оккупировавшим Белый дом - 12.10.2023 Украина.ру

Трамп назвал Байдена "посмешищем", оккупировавшим Белый дом

Экс-президент США Дональд Трамп 11 октября, выступая перед сторонниками в штате Флорида, в очередной раз обвинил своего преемника Джо Байдена в некомпетентности

2023-10-12T07:53

2023-10-12T07:53

2023-10-12T07:47

дональд трамп

джо байден

сша

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"При жуликоватом Джо вы получили хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть. Взгляните на то, что происходит сегодня. Все потому, что Белый дом оккупировало посмешище. Враги Америки по всему миру попросту не могут поверить тому, насколько сильно им повезло", - сказал Трамп.В числе событий, которые произошли в силу "некомпетентности" Байдена, экс-президент упомянул и недавнее обострение палестино-израильского конфликта."Каждый монстр, злодей, диктатор и террорист – а я их знаю в большом количестве – по всей планете знает, что никогда не будет ощущать себя лучше, нежели при жуликоватом Джо", - добавил Трамп.

https://ukraina.ru/20231007/1049985585.html

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дональд трамп, джо байден, сша, зарубежье, новости