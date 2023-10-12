Трамп назвал Байдена "посмешищем", оккупировавшим Белый дом - 12.10.2023 Украина.ру
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Трамп назвал Байдена "посмешищем", оккупировавшим Белый дом
Трамп назвал Байдена "посмешищем", оккупировавшим Белый дом - 12.10.2023 Украина.ру
Трамп назвал Байдена "посмешищем", оккупировавшим Белый дом
Экс-президент США Дональд Трамп 11 октября, выступая перед сторонниками в штате Флорида, в очередной раз обвинил своего преемника Джо Байдена в некомпетентности
2023-10-12T07:53
2023-10-12T07:47
дональд трамп
джо байден
сша
зарубежье
новости
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"При жуликоватом Джо вы получили хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть. Взгляните на то, что происходит сегодня. Все потому, что Белый дом оккупировало посмешище. Враги Америки по всему миру попросту не могут поверить тому, насколько сильно им повезло", - сказал Трамп.В числе событий, которые произошли в силу "некомпетентности" Байдена, экс-президент упомянул и недавнее обострение палестино-израильского конфликта."Каждый монстр, злодей, диктатор и террорист – а я их знаю в большом количестве – по всей планете знает, что никогда не будет ощущать себя лучше, нежели при жуликоватом Джо", - добавил Трамп.
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дональд трамп, джо байден, сша, зарубежье, новости
Дональд Трамп, Джо Байден, США, Зарубежье, Новости

Трамп назвал Байдена "посмешищем", оккупировавшим Белый дом

07:53 12.10.2023
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Экс-президент США Дональд Трамп 11 октября, выступая перед сторонниками в штате Флорида, в очередной раз обвинил своего преемника Джо Байдена в некомпетентности
"При жуликоватом Джо вы получили хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть. Взгляните на то, что происходит сегодня. Все потому, что Белый дом оккупировало посмешище. Враги Америки по всему миру попросту не могут поверить тому, насколько сильно им повезло", - сказал Трамп.
В числе событий, которые произошли в силу "некомпетентности" Байдена, экс-президент упомянул и недавнее обострение палестино-израильского конфликта.
"Каждый монстр, злодей, диктатор и террорист – а я их знаю в большом количестве – по всей планете знает, что никогда не будет ощущать себя лучше, нежели при жуликоватом Джо", - добавил Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
7 октября, 14:03
Трамп раскритиковал Байдена и посоветовал Киеву отдать Москве русскоязычные территории"У вас бы [в этом случае] осталась страна" – бывший президент США Дональд Трамп считает правильным, если Украина откажется от части территорий ради прекращения конфликта. Об этом он заявил в интервью Just The News
 
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