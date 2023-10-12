"Идёт поток добровольцев": эксперт о том, когда появится "окно возможностей" для наступления ВС РФ - 12.10.2023 Украина.ру
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"Идёт поток добровольцев": эксперт о том, когда появится "окно возможностей" для наступления ВС РФ
"Идёт поток добровольцев": эксперт о том, когда появится "окно возможностей" для наступления ВС РФ - 12.10.2023 Украина.ру
"Идёт поток добровольцев": эксперт о том, когда появится "окно возможностей" для наступления ВС РФ
Наступление российских войск и взятие Купянска произойдет не завтра. Пока идёт подготовка к зимней или даже к весенней кампании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2023-10-12T00:15
2023-10-12T00:15
новости
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беспилотники
бпла
добровольцы
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Чтобы подготовится к весенней кампании, ВС РФ нужно больше личного состава. Важно не просто его нарастить, но и подготовить. Сейчас идет большой поток добровольцев. Их набрано достаточно, но людей все равно много не бывает, добавил эксперт.К тому же, надо нарастить количество танков и ударных дронов. Без такого вооружения воевать невозможно. Это основная сила на поле боя. Но конкретное окно возможностей будет зависеть от погоды в зоне СВО, добавил военный.Наступление сезона распутицы сокращает возможности работы штурмовой авиации на отдельных участках. Хотя на работу "Калибров" и "Гераней" это никак не повлияет. Потому что они летят в любую погоду по запрограммированным целям, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наступление, сво, россия, украина, непогода, беспилотники, бпла, добровольцы, вс рф, всу
Новости, наступление, СВО, Россия, Украина, непогода, беспилотники, БПЛА, добровольцы, ВС РФ, ВСУ

"Идёт поток добровольцев": эксперт о том, когда появится "окно возможностей" для наступления ВС РФ

00:15 12.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Наступление российских войск и взятие Купянска произойдет не завтра. Пока идёт подготовка к зимней или даже к весенней кампании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Чтобы подготовится к весенней кампании, ВС РФ нужно больше личного состава. Важно не просто его нарастить, но и подготовить. Сейчас идет большой поток добровольцев. Их набрано достаточно, но людей все равно много не бывает, добавил эксперт.
К тому же, надо нарастить количество танков и ударных дронов. Без такого вооружения воевать невозможно. Это основная сила на поле боя. Но конкретное окно возможностей будет зависеть от погоды в зоне СВО, добавил военный.
"Сейчас последние дни перед сезоном дождей. Скоро дороги раскиснут. В это время говорить о серьезных наступательных действиях этот период не приходится, если мы не хотим понести потери. Но когда будут морозы (в январе-феврале), окно возможностей у нас появится", - подчеркнул Амерберг.
Наступление сезона распутицы сокращает возможности работы штурмовой авиации на отдельных участках. Хотя на работу "Калибров" и "Гераней" это никак не повлияет. Потому что они летят в любую погоду по запрограммированным целям, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Вчера, 12:57
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