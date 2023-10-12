"Идёт поток добровольцев": эксперт о том, когда появится "окно возможностей" для наступления ВС РФ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Наступление российских войск и взятие Купянска произойдет не завтра. Пока идёт подготовка к зимней или даже к весенней кампании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Чтобы подготовится к весенней кампании, ВС РФ нужно больше личного состава. Важно не просто его нарастить, но и подготовить. Сейчас идет большой поток добровольцев. Их набрано достаточно, но людей все равно много не бывает, добавил эксперт.
К тому же, надо нарастить количество танков и ударных дронов. Без такого вооружения воевать невозможно. Это основная сила на поле боя. Но конкретное окно возможностей будет зависеть от погоды в зоне СВО, добавил военный.
"Сейчас последние дни перед сезоном дождей. Скоро дороги раскиснут. В это время говорить о серьезных наступательных действиях этот период не приходится, если мы не хотим понести потери. Но когда будут морозы (в январе-феврале), окно возможностей у нас появится", - подчеркнул Амерберг.
Наступление сезона распутицы сокращает возможности работы штурмовой авиации на отдельных участках. Хотя на работу "Калибров" и "Гераней" это никак не повлияет. Потому что они летят в любую погоду по запрограммированным целям, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь