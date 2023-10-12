https://ukraina.ru/20231012/1050095559.html

"Идёт поток добровольцев": эксперт о том, когда появится "окно возможностей" для наступления ВС РФ

"Идёт поток добровольцев": эксперт о том, когда появится "окно возможностей" для наступления ВС РФ - 12.10.2023 Украина.ру

"Идёт поток добровольцев": эксперт о том, когда появится "окно возможностей" для наступления ВС РФ

Наступление российских войск и взятие Купянска произойдет не завтра. Пока идёт подготовка к зимней или даже к весенней кампании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2023-10-12T00:15

2023-10-12T00:15

2023-10-12T00:15

новости

наступление

сво

россия

украина

непогода

беспилотники

бпла

добровольцы

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/17/1041145776_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_7d2d9261b75caad9311d070114376af9.jpg

Чтобы подготовится к весенней кампании, ВС РФ нужно больше личного состава. Важно не просто его нарастить, но и подготовить. Сейчас идет большой поток добровольцев. Их набрано достаточно, но людей все равно много не бывает, добавил эксперт.К тому же, надо нарастить количество танков и ударных дронов. Без такого вооружения воевать невозможно. Это основная сила на поле боя. Но конкретное окно возможностей будет зависеть от погоды в зоне СВО, добавил военный.Наступление сезона распутицы сокращает возможности работы штурмовой авиации на отдельных участках. Хотя на работу "Калибров" и "Гераней" это никак не повлияет. Потому что они летят в любую погоду по запрограммированным целям, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, сво, россия, украина, непогода, беспилотники, бпла, добровольцы, вс рф, всу