Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин - 11.10.2023 Украина.ру
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Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин
Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин - 11.10.2023 Украина.ру
Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин
Друзья России знают об уровне её отношений с Израилем и Палестиной, ныне находящимися в беспримерно остром конфликте. Об этом 11 октября заявил Владимир Путин.
2023-10-11T20:21
2023-10-11T20:21
новости
владимир путин
израиль
палестина
российские миротворцы
ближний восток
сектор газа
война
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Отвечая на вопрос о возможном участии России в урегулировании нынешнего конфликт между Израилем и Палестиной, российский лидер в интервью каналу Al-Ghad сказал: "Почему нет? У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом"."Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но острота такая, что ничего подобного, по-моему, мы нигде не видим", - добавил Путин.Очередное обострение противостояния Израиля с палестинской группировкой ХАМАС началось 7 октября: боевики военного крыла группировки атаковали территорию Израиля из сектора Газа. Целью своей спецоперации боевики заявили разблокирование арабского анклава и освобождение узников израильских тюрем. Израиль объявил состояние войны и приступил к уничтожению Газы вместе с жителями.
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новости, владимир путин, израиль, палестина, российские миротворцы, ближний восток, сектор газа, война
Новости, Владимир Путин, Израиль, Палестина, российские миротворцы, Ближний Восток, сектор Газа, война

Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин

20:21 11.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Друзья России знают об уровне её отношений с Израилем и Палестиной, ныне находящимися в беспримерно остром конфликте. Об этом 11 октября заявил Владимир Путин.
Отвечая на вопрос о возможном участии России в урегулировании нынешнего конфликт между Израилем и Палестиной, российский лидер в интервью каналу Al-Ghad сказал: "Почему нет? У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом".
"Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но острота такая, что ничего подобного, по-моему, мы нигде не видим", - добавил Путин.
Очередное обострение противостояния Израиля с палестинской группировкой ХАМАС началось 7 октября: боевики военного крыла группировки атаковали территорию Израиля из сектора Газа. Целью своей спецоперации боевики заявили разблокирование арабского анклава и освобождение узников израильских тюрем. Израиль объявил состояние войны и приступил к уничтожению Газы вместе с жителями.
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
12:34
Песков: Россия должна сохранить нейтралитет между Израилем и ПалестинойНейтралитет позволит России участвовать в урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Россия". Комментарий опубликовал в своем Телеграм-канале журналист Павел Зарубин
 
НовостиВладимир ПутинИзраильПалестинароссийские миротворцыБлижний Востоксектор Газавойна
 
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