https://ukraina.ru/20231011/1050105499.html
Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин
Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин - 11.10.2023 Украина.ру
Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин
Друзья России знают об уровне её отношений с Израилем и Палестиной, ныне находящимися в беспримерно остром конфликте. Об этом 11 октября заявил Владимир Путин.
2023-10-11T20:21
2023-10-11T20:21
2023-10-11T20:21
новости
владимир путин
израиль
палестина
российские миротворцы
ближний восток
сектор газа
война
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Отвечая на вопрос о возможном участии России в урегулировании нынешнего конфликт между Израилем и Палестиной, российский лидер в интервью каналу Al-Ghad сказал: "Почему нет? У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом"."Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но острота такая, что ничего подобного, по-моему, мы нигде не видим", - добавил Путин.Очередное обострение противостояния Израиля с палестинской группировкой ХАМАС началось 7 октября: боевики военного крыла группировки атаковали территорию Израиля из сектора Газа. Целью своей спецоперации боевики заявили разблокирование арабского анклава и освобождение узников израильских тюрем. Израиль объявил состояние войны и приступил к уничтожению Газы вместе с жителями.
https://ukraina.ru/20231011/1050086544.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, израиль, палестина, российские миротворцы, ближний восток, сектор газа, война
Новости, Владимир Путин, Израиль, Палестина, российские миротворцы, Ближний Восток, сектор Газа, война
Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин
Друзья России знают об уровне её отношений с Израилем и Палестиной, ныне находящимися в беспримерно остром конфликте. Об этом 11 октября заявил Владимир Путин.
Отвечая на вопрос о возможном участии России в урегулировании нынешнего конфликт между Израилем и Палестиной, российский лидер в интервью каналу Al-Ghad сказал: "Почему нет? У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом".
"Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но острота такая, что ничего подобного, по-моему, мы нигде не видим", - добавил Путин.
Очередное обострение противостояния Израиля с палестинской группировкой ХАМАС началось 7 октября: боевики военного крыла группировки атаковали территорию Израиля из сектора Газа. Целью своей спецоперации боевики заявили разблокирование арабского анклава и освобождение узников израильских тюрем. Израиль объявил состояние войны и приступил к уничтожению Газы вместе с жителями.