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Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин

Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин - 11.10.2023 Украина.ру

Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин

Друзья России знают об уровне её отношений с Израилем и Палестиной, ныне находящимися в беспримерно остром конфликте. Об этом 11 октября заявил Владимир Путин.

2023-10-11T20:21

2023-10-11T20:21

2023-10-11T20:21

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Отвечая на вопрос о возможном участии России в урегулировании нынешнего конфликт между Израилем и Палестиной, российский лидер в интервью каналу Al-Ghad сказал: "Почему нет? У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом"."Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но острота такая, что ничего подобного, по-моему, мы нигде не видим", - добавил Путин.Очередное обострение противостояния Израиля с палестинской группировкой ХАМАС началось 7 октября: боевики военного крыла группировки атаковали территорию Израиля из сектора Газа. Целью своей спецоперации боевики заявили разблокирование арабского анклава и освобождение узников израильских тюрем. Израиль объявил состояние войны и приступил к уничтожению Газы вместе с жителями.

https://ukraina.ru/20231011/1050086544.html

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новости, владимир путин, израиль, палестина, российские миротворцы, ближний восток, сектор газа, война