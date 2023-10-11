Путин напомнил, кто и когда начал войну на Украине - 11.10.2023 Украина.ру
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Путин напомнил, кто и когда начал войну на Украине
Путин напомнил, кто и когда начал войну на Украине - 11.10.2023 Украина.ру
Путин напомнил, кто и когда начал войну на Украине
Война на Украине была начата Киевом в 2014 году, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на Российской энергетической неделе
2023-10-11T17:33
2023-10-11T17:33
новости
россия
владимир путин
украина
киев
юго-восток
война
сша
европа
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Президент России 5 октября на пленарном заседании 20-й встречи международного дискуссионного клуба "Валдай" отмечал, что украинский кризис – это не территориальный конфликт, у России нет интереса с точки зрения завоевания каких-либо территорий.Российский лидер отметил, что пока в Донбассе до начала спецоперации погибали люди, никто на Западе не обращал на это внимания "и не плакал по ним".Путин подчеркнул, что не Россия устроила кровавый и антиконституционный госпереворот в Киеве в 2014 году.Накануне представитель Белого дома Джон Кирби в прямом эфире CNN прослезился, когда рассказывал о жертвах нынешнего обострения палестино-израильского конфликта. Ранее ни Кирби, ни другие представители Белого дома не демонстрировали подобной чувствительности. Не оплакивали ни жертв "Одесской Хатыни", ни детей, увековеченных на донецкой "Аллее Ангелов". Наоборот: госсекретарь США Хиллари Клинтон ликовала, рассматривая кадры кровавых расправ в Ливии, а её муж публично оправдывал военные преступления США во время спецопераций по всеми миру.Израиль является военно-политическим союзником США в регионе. Представители еврейской диаспоры занимают высокие должности в бизнесе и чиновничьей иерархии США. До начала СВО на Украине наибольший объём военной помощи США получал Израиль.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир путин, украина, киев, юго-восток, война, сша, европа
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Киев, Юго-восток, война, США, Европа

Путин напомнил, кто и когда начал войну на Украине

17:33 11.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Война на Украине была начата Киевом в 2014 году, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на Российской энергетической неделе
"Война на Украине была начата в 2014 году, когда после госпереворота, поддерживаемого Соединёнными Штатами и Европой, начали боевые действия на юго-востоке Украины. Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков. И никто не обращал на это внимания", - заявил Путин.
Президент России 5 октября на пленарном заседании 20-й встречи международного дискуссионного клуба "Валдай" отмечал, что украинский кризис – это не территориальный конфликт, у России нет интереса с точки зрения завоевания каких-либо территорий.
Российский лидер отметил, что пока в Донбассе до начала спецоперации погибали люди, никто на Западе не обращал на это внимания "и не плакал по ним".
Путин подчеркнул, что не Россия устроила кровавый и антиконституционный госпереворот в Киеве в 2014 году.
Накануне представитель Белого дома Джон Кирби в прямом эфире CNN прослезился, когда рассказывал о жертвах нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.
Ранее ни Кирби, ни другие представители Белого дома не демонстрировали подобной чувствительности. Не оплакивали ни жертв "Одесской Хатыни", ни детей, увековеченных на донецкой "Аллее Ангелов". Наоборот: госсекретарь США Хиллари Клинтон ликовала, рассматривая кадры кровавых расправ в Ливии, а её муж публично оправдывал военные преступления США во время спецопераций по всеми миру.
Израиль является военно-политическим союзником США в регионе. Представители еврейской диаспоры занимают высокие должности в бизнесе и чиновничьей иерархии США. До начала СВО на Украине наибольший объём военной помощи США получал Израиль.
Референдум в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 13:01
Донбасс в очереди за свободой. Как проходил референдум 11 мая 2014 годаПоэт и публицист Анна Ревякина о референдумах 11 и 12 мая 2014 года. О тех днях вспоминают непосредственные участники событий, для которых события девятилетней давности стали определяющими в их жизни
 
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