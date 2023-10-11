https://ukraina.ru/20231011/1050098693.html

Путин напомнил, кто и когда начал войну на Украине

Путин напомнил, кто и когда начал войну на Украине - 11.10.2023 Украина.ру

Путин напомнил, кто и когда начал войну на Украине

Война на Украине была начата Киевом в 2014 году, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на Российской энергетической неделе

2023-10-11T17:33

2023-10-11T17:33

2023-10-11T17:33

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Президент России 5 октября на пленарном заседании 20-й встречи международного дискуссионного клуба "Валдай" отмечал, что украинский кризис – это не территориальный конфликт, у России нет интереса с точки зрения завоевания каких-либо территорий.Российский лидер отметил, что пока в Донбассе до начала спецоперации погибали люди, никто на Западе не обращал на это внимания "и не плакал по ним".Путин подчеркнул, что не Россия устроила кровавый и антиконституционный госпереворот в Киеве в 2014 году.Накануне представитель Белого дома Джон Кирби в прямом эфире CNN прослезился, когда рассказывал о жертвах нынешнего обострения палестино-израильского конфликта. Ранее ни Кирби, ни другие представители Белого дома не демонстрировали подобной чувствительности. Не оплакивали ни жертв "Одесской Хатыни", ни детей, увековеченных на донецкой "Аллее Ангелов". Наоборот: госсекретарь США Хиллари Клинтон ликовала, рассматривая кадры кровавых расправ в Ливии, а её муж публично оправдывал военные преступления США во время спецопераций по всеми миру.Израиль является военно-политическим союзником США в регионе. Представители еврейской диаспоры занимают высокие должности в бизнесе и чиновничьей иерархии США. До начала СВО на Украине наибольший объём военной помощи США получал Израиль.

https://ukraina.ru/20230511/1046119553.html

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новости, россия, владимир путин, украина, киев, юго-восток, война, сша, европа