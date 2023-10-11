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Гражданская война в Европе неизбежна – Маск

Гражданская война в Европе неизбежна – Маск - 11.10.2023 Украина.ру

Гражданская война в Европе неизбежна – Маск

Вскоре в Европе начнётся гражданская война, если ситуация в городах не изменится. Очередное громкое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, прогнозируя будущее Запада

2023-10-11T01:31

2023-10-11T01:31

2023-10-11T01:31

новости

илон маск

сша

запад

гражданская война

прогноз

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Лаконичное сообщение вновь оказалось в центре внимания, потому предельно обоснованно. Сегодня руководство большинства стран Европы поддерживает Израиль, в то время как в Евросоюзе пребывает много мигрантов-мусульман. Они активно поддерживают Палестину. Ранее Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в намерении уничтожить западную цивилизацию. Такими словами он прокомментировал сообщение, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии. Эксперты полагают, что мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий. Сегодня они представляют хорошо организованную группировку, способную атаковать целые города, а помочь в этом им сможет оружие, которое из-за украинского конфликта обилие на "чёрном рынке".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, илон маск, сша, запад, гражданская война, прогноз