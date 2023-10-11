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Гражданская война в Европе неизбежна – Маск
Гражданская война в Европе неизбежна – Маск - 11.10.2023 Украина.ру
Гражданская война в Европе неизбежна – Маск
Вскоре в Европе начнётся гражданская война, если ситуация в городах не изменится. Очередное громкое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, прогнозируя будущее Запада
2023-10-11T01:31
2023-10-11T01:31
2023-10-11T01:31
новости
илон маск
сша
запад
гражданская война
прогноз
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Лаконичное сообщение вновь оказалось в центре внимания, потому предельно обоснованно. Сегодня руководство большинства стран Европы поддерживает Израиль, в то время как в Евросоюзе пребывает много мигрантов-мусульман. Они активно поддерживают Палестину. Ранее Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в намерении уничтожить западную цивилизацию. Такими словами он прокомментировал сообщение, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии. Эксперты полагают, что мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий. Сегодня они представляют хорошо организованную группировку, способную атаковать целые города, а помочь в этом им сможет оружие, которое из-за украинского конфликта обилие на "чёрном рынке".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илон маск, сша, запад, гражданская война, прогноз
Новости, Илон Маск, США, Запад, гражданская война, прогноз
Гражданская война в Европе неизбежна – Маск
Вскоре в Европе начнётся гражданская война, если ситуация в городах не изменится. Очередное громкое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, прогнозируя будущее Запада
"Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — написал Маск в соцсети Х.
Лаконичное сообщение вновь оказалось в центре внимания, потому предельно обоснованно. Сегодня руководство большинства стран Европы поддерживает Израиль, в то время как в Евросоюзе пребывает много мигрантов-мусульман. Они активно поддерживают Палестину.
Ранее Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в намерении уничтожить западную цивилизацию. Такими словами он прокомментировал сообщение, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.
Эксперты полагают
, что мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий. Сегодня они представляют хорошо организованную группировку, способную атаковать целые города, а помочь в этом им сможет оружие, которое из-за украинского конфликта обилие на "чёрном рынке".