Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие - 10.10.2023 Украина.ру
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Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие
Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие - 10.10.2023 Украина.ру
Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие
Киев снова потребует от оружейной коалиции "Рамштайн" скорейшей отгрузки ВСУ систем ПВО/ПРО, дальнобойных ракет и новых боеприпасов. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2023-10-10T19:56
2023-10-10T19:56
новости
владимир зеленский
украина
мария захарова
мид рф
жозеп боррель
рамштайн
военная помощь
военная техника
военная эскалация
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"Режим Зеленского продолжает заниматься профессиональным попрошайничеством и театрально клянчить оружие у своих западных хозяев", - констатировала официальный представитель МИД России.Она обратили внимание на 16-е заседание в Брюсселе контактной группы по оборонному содействию киевскому режиму в формате "Рамштайн" под председательством военного командования США. По информации МИД РФ, "Киев вновь будет требовать скорейшей отгрузки ВСУ систем ПВО/ПРО, дальнобойных ракет и новых боеприпасов"."Примечательно, что на фоне нынешних событий на Ближнем Востоке член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предположила, что в боестолкновениях в Израиле могло использоваться в том числе вывезенное с Украины оружие, которое ранее было поставлено туда странами НАТО", - сообщила Захарова.Он напомнила об опубликованной подборке заявлений МИД России за 1,5 года с призывами к мировому сообществу обратить внимание на "факты того, как с первых крупномасштабных поставок оружия, которое страны НАТО поставляло киевскому режиму, до ВСУ не доходят".Захарова также обратила внимание на призыв верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля создать внутри "Европейского фонда мира" специальный фонд на сумму в 20 млрд евро, из которого в ближайшие четыре года будут финансироваться поставки оружия для ВСУ. В связи с этим официальный представитель МИД РФ сказала: "Судя по всему, мир на Украине наступит ещё не скоро. Западные спонсоры этого проекта намерены воевать руками Украины до "последнего украинца".Тем временем Владимир Зеленский провёл переговоры в Румынии на тему поставок оружия для ВСУ. Израиль в это же время на официальном уровне обсуждает применение против палестинцев в секторе Газа ядерного оружия.
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новости, владимир зеленский, украина, мария захарова, мид рф, жозеп боррель, рамштайн, военная помощь, военная техника, военная эскалация, сво, израиль, палестина, война, оружие, торговля оружием
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Мария Захарова, МИД РФ, Жозеп Боррель, Рамштайн, военная помощь, военная техника, военная эскалация, СВО, Израиль, Палестина, война, оружие, торговля оружием

Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие

19:56 10.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Киев снова потребует от оружейной коалиции "Рамштайн" скорейшей отгрузки ВСУ систем ПВО/ПРО, дальнобойных ракет и новых боеприпасов. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Режим Зеленского продолжает заниматься профессиональным попрошайничеством и театрально клянчить оружие у своих западных хозяев", - констатировала официальный представитель МИД России.
Она обратили внимание на 16-е заседание в Брюсселе контактной группы по оборонному содействию киевскому режиму в формате "Рамштайн" под председательством военного командования США. По информации МИД РФ, "Киев вновь будет требовать скорейшей отгрузки ВСУ систем ПВО/ПРО, дальнобойных ракет и новых боеприпасов".
"Примечательно, что на фоне нынешних событий на Ближнем Востоке член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предположила, что в боестолкновениях в Израиле могло использоваться в том числе вывезенное с Украины оружие, которое ранее было поставлено туда странами НАТО", - сообщила Захарова.
Он напомнила об опубликованной подборке заявлений МИД России за 1,5 года с призывами к мировому сообществу обратить внимание на "факты того, как с первых крупномасштабных поставок оружия, которое страны НАТО поставляло киевскому режиму, до ВСУ не доходят".

Захарова также обратила внимание на призыв верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля создать внутри "Европейского фонда мира" специальный фонд на сумму в 20 млрд евро, из которого в ближайшие четыре года будут финансироваться поставки оружия для ВСУ. В связи с этим официальный представитель МИД РФ сказала: "Судя по всему, мир на Украине наступит ещё не скоро. Западные спонсоры этого проекта намерены воевать руками Украины до "последнего украинца".
Тем временем Владимир Зеленский провёл переговоры в Румынии на тему поставок оружия для ВСУ. Израиль в это же время на официальном уровне обсуждает применение против палестинцев в секторе Газа ядерного оружия.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
18:37
Наполитано: ХАМАС использует американское оружие с УкраиныХАМАС использует американское оружие, которое США бесконтрольно поставляли коррумпированной Украине. Об этом 10 октября в телеэфире Newsmax заявил экс-судья Верховного суда Нью-Джерси, а ныне популярный североамериканский блогер Эндрю Наполитано.
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаМария ЗахароваМИД РФЖозеп БоррельРамштайнвоенная помощьвоенная техникавоенная эскалацияСВОИзраильПалестинавойнаоружиеторговля оружием
 
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19:56Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие
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