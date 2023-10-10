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Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие

Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие - 10.10.2023 Украина.ру

Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие

Киев снова потребует от оружейной коалиции "Рамштайн" скорейшей отгрузки ВСУ систем ПВО/ПРО, дальнобойных ракет и новых боеприпасов. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2023-10-10T19:56

2023-10-10T19:56

2023-10-10T19:56

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"Режим Зеленского продолжает заниматься профессиональным попрошайничеством и театрально клянчить оружие у своих западных хозяев", - констатировала официальный представитель МИД России.Она обратили внимание на 16-е заседание в Брюсселе контактной группы по оборонному содействию киевскому режиму в формате "Рамштайн" под председательством военного командования США. По информации МИД РФ, "Киев вновь будет требовать скорейшей отгрузки ВСУ систем ПВО/ПРО, дальнобойных ракет и новых боеприпасов"."Примечательно, что на фоне нынешних событий на Ближнем Востоке член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предположила, что в боестолкновениях в Израиле могло использоваться в том числе вывезенное с Украины оружие, которое ранее было поставлено туда странами НАТО", - сообщила Захарова.Он напомнила об опубликованной подборке заявлений МИД России за 1,5 года с призывами к мировому сообществу обратить внимание на "факты того, как с первых крупномасштабных поставок оружия, которое страны НАТО поставляло киевскому режиму, до ВСУ не доходят".Захарова также обратила внимание на призыв верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля создать внутри "Европейского фонда мира" специальный фонд на сумму в 20 млрд евро, из которого в ближайшие четыре года будут финансироваться поставки оружия для ВСУ. В связи с этим официальный представитель МИД РФ сказала: "Судя по всему, мир на Украине наступит ещё не скоро. Западные спонсоры этого проекта намерены воевать руками Украины до "последнего украинца".Тем временем Владимир Зеленский провёл переговоры в Румынии на тему поставок оружия для ВСУ. Израиль в это же время на официальном уровне обсуждает применение против палестинцев в секторе Газа ядерного оружия.

https://ukraina.ru/20231010/1050070532.html

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