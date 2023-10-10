https://ukraina.ru/20231010/1050057378.html
"Двенадцать авиаударов": бывший гендиректор АКХЗ подтвердил штурм Авдеевки российскими военными
"Двенадцать авиаударов": бывший гендиректор АКХЗ подтвердил штурм Авдеевки российскими военными - 10.10.2023 Украина.ру
"Двенадцать авиаударов": бывший гендиректор АКХЗ подтвердил штурм Авдеевки российскими военными
Российские военные штурмуют Авдеевку с трех утра. Об этом заявил 10 октября в своем телеграм-канале бывший директор местного коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов
2023-10-10T14:48
2023-10-10T14:48
2023-10-10T14:48
авдеевка
новости
вс рф
завод
удар
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"Уже 12 авиаударов… Город в огне. Только прилетело в который раз в здание заводоуправления АКХЗ", - написал он и прикрепил к посту фотографию полуразрушенного заброшенного здания заводуправления. Ранее во вторник советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин указал, что российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке."Потери противника - до 100 убитыми и ранеными. По технике: до 20 единиц техники противника поражено. Это только за последние сутки. Как минимум два укрепрайона противника уничтожено", – сказал Гагин.По его словам, в эти часы продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в Авдеевке.В свою очередь телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" написал, что ВС РФ нанесли мощный удар по объектам Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Отмечается, что с 5 часов утра в районе населенного пункта, затянутого дымом от сильных пожаров, работает авиация, гаубицы, реактивные системы залпового огня и танки Вооруженных сил России, уничтожающие позиции украинской армии. В частности, удары наносятся по обстреливавшим Донецк артиллерийским батареям ВСУ.Авдеевский коксохимический завод - некогда крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, расположенное в Авдеевке (ДНР). Авдеевка - северный пригород Донецка, который за последние семь лет был превращен украинскими силовиками в мощный укрепрайон.
https://ukraina.ru/20231010/1050051910.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
авдеевка, новости, вс рф, завод, удар
"Двенадцать авиаударов": бывший гендиректор АКХЗ подтвердил штурм Авдеевки российскими военными
Российские военные штурмуют Авдеевку с трех утра. Об этом заявил 10 октября в своем телеграм-канале бывший директор местного коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов
"Уже 12 авиаударов… Город в огне. Только прилетело в который раз в здание заводоуправления АКХЗ", - написал
он и прикрепил к посту фотографию полуразрушенного заброшенного здания заводуправления.
Ранее во вторник советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин указал, что российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке.
"Потери противника - до 100 убитыми и ранеными. По технике: до 20 единиц техники противника поражено. Это только за последние сутки. Как минимум два укрепрайона противника уничтожено", – сказал Гагин.
По его словам, в эти часы продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в Авдеевке.
В свою очередь телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" написал, что ВС РФ нанесли мощный удар по объектам Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Отмечается, что с 5 часов утра в районе населенного пункта, затянутого дымом от сильных пожаров, работает авиация, гаубицы, реактивные системы залпового огня и танки Вооруженных сил России, уничтожающие позиции украинской армии. В частности, удары наносятся по обстреливавшим Донецк артиллерийским батареям ВСУ.
Авдеевский коксохимический завод - некогда крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, расположенное в Авдеевке (ДНР). Авдеевка - северный пригород Донецка, который за последние семь лет был превращен украинскими силовиками в мощный укрепрайон.