https://ukraina.ru/20231010/1050057378.html

"Двенадцать авиаударов": бывший гендиректор АКХЗ подтвердил штурм Авдеевки российскими военными

"Двенадцать авиаударов": бывший гендиректор АКХЗ подтвердил штурм Авдеевки российскими военными - 10.10.2023 Украина.ру

"Двенадцать авиаударов": бывший гендиректор АКХЗ подтвердил штурм Авдеевки российскими военными

Российские военные штурмуют Авдеевку с трех утра. Об этом заявил 10 октября в своем телеграм-канале бывший директор местного коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов

2023-10-10T14:48

2023-10-10T14:48

2023-10-10T14:48

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"Уже 12 авиаударов… Город в огне. Только прилетело в который раз в здание заводоуправления АКХЗ", - написал он и прикрепил к посту фотографию полуразрушенного заброшенного здания заводуправления. Ранее во вторник советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин указал, что российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке."Потери противника - до 100 убитыми и ранеными. По технике: до 20 единиц техники противника поражено. Это только за последние сутки. Как минимум два укрепрайона противника уничтожено", – сказал Гагин.По его словам, в эти часы продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в Авдеевке.В свою очередь телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" написал, что ВС РФ нанесли мощный удар по объектам Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Отмечается, что с 5 часов утра в районе населенного пункта, затянутого дымом от сильных пожаров, работает авиация, гаубицы, реактивные системы залпового огня и танки Вооруженных сил России, уничтожающие позиции украинской армии. В частности, удары наносятся по обстреливавшим Донецк артиллерийским батареям ВСУ.Авдеевский коксохимический завод - некогда крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, расположенное в Авдеевке (ДНР). Авдеевка - северный пригород Донецка, который за последние семь лет был превращен украинскими силовиками в мощный укрепрайон.

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авдеевка, новости, вс рф, завод, удар