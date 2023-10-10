Наполитано: ХАМАС используют американское оружие с Украины - 10.10.2023 Украина.ру
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Наполитано: ХАМАС используют американское оружие с Украины
Наполитано: ХАМАС используют американское оружие с Украины - 10.10.2023 Украина.ру
Наполитано: ХАМАС используют американское оружие с Украины
ХАМАС использует американское оружие, которое США бесконтрольно поставляли коррумпированной Украине. Об этом 10 октября в телеэфире Newsmax заявил экс-судья Верховного суда Нью-Джерси, а ныне популярный североамериканский блогер Эндрю Наполитано.
2023-10-10T18:37
2023-10-10T18:37
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В телепрограмме "Проснись, Америка" Наполитано рассказал предысторию появления американского оружия у палестинских боевиков ХАМАС: "Когда Соединенные Штаты решили направить все миллиарды в Украину, сенатор Рэнд Пол и конгрессмен Томас Мэсси предложили законопроект, который наложил бы ограничения на перепродажу оборудования и разместил бы генерального инспектора на местах - на Украине, чтобы свести к минимуму коррупцию и обеспечить поступление техники военным".Однако на Украине до сих пор "нет генеральных инспекторов на местах", которые могли бы отслеживать, куда направляется оружие. Поэтому Наполитано не видит ничего удивительного в том, что часть оружия США, предназначенного для ВСУ, использовалась ХАМАС для нападения на Израиль.По нению Наполитано, ответственность несут также лидер сенатского большинства Чак Шумер и спикер Палаты представителей (на то время) Кевин Маккарти. Наполитано напомнил, что они в спешке добиться принятия закона не вынесли на голосование ни одно из предложений о контроле за оружием США.В результате на коррумпированной Украине нет ограничений на перепродажу оборудования и "нет генеральных инспекторов на местах", сказал Наполитано. Он сослался на свои источники и открытые данные, заявив о вполне заслуживающей доверия информации о том, что боевики из сектора Газа воспользовались в своих целях военной продукцией производства США.Телеканал отметил, что ГУР Минобороны Украины через киевские издания сообщило, что Россия передала ХАМАС оружие производства США и ЕС, захваченное на Украине, и это якобы соответствует российской стратегии по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. В частности, The Kyiv Post со ссылкой на ГУР сообщает, что обвинение украинских военных в поставках западного оружия палестинским террористам и распространение этой информации через "конкретные разоблачительные публикации в западных СМИ" преследует цель воспрепятствовать поставкам оружия для ВСУ.
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новости, владимир зеленский, гур моу, оружие, огнестрельное оружие, военная помощь, сша, конгресс сша, палата представителей когресса сша, хамас, палестина, израиль, война, спецоперация, оружие спецоперации
Новости, Владимир Зеленский, ГУР МОУ, оружие, огнестрельное оружие, военная помощь, США, Конгресс США, Палата представителей Когресса США, ХАМАС, Палестина, Израиль, война, Спецоперация, Оружие спецоперации

Наполитано: ХАМАС используют американское оружие с Украины

18:37 10.10.2023
 
© AP / Ramez Mahmoud
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP / Ramez Mahmoud
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ХАМАС использует американское оружие, которое США бесконтрольно поставляли коррумпированной Украине. Об этом 10 октября в телеэфире Newsmax заявил экс-судья Верховного суда Нью-Джерси, а ныне популярный североамериканский блогер Эндрю Наполитано.
В телепрограмме "Проснись, Америка" Наполитано рассказал предысторию появления американского оружия у палестинских боевиков ХАМАС: "Когда Соединенные Штаты решили направить все миллиарды в Украину, сенатор Рэнд Пол и конгрессмен Томас Мэсси предложили законопроект, который наложил бы ограничения на перепродажу оборудования и разместил бы генерального инспектора на местах - на Украине, чтобы свести к минимуму коррупцию и обеспечить поступление техники военным".
Однако на Украине до сих пор "нет генеральных инспекторов на местах", которые могли бы отслеживать, куда направляется оружие. Поэтому Наполитано не видит ничего удивительного в том, что часть оружия США, предназначенного для ВСУ, использовалась ХАМАС для нападения на Израиль.
По нению Наполитано, ответственность несут также лидер сенатского большинства Чак Шумер и спикер Палаты представителей (на то время) Кевин Маккарти. Наполитано напомнил, что они в спешке добиться принятия закона не вынесли на голосование ни одно из предложений о контроле за оружием США.
В результате на коррумпированной Украине нет ограничений на перепродажу оборудования и "нет генеральных инспекторов на местах", сказал Наполитано. Он сослался на свои источники и открытые данные, заявив о вполне заслуживающей доверия информации о том, что боевики из сектора Газа воспользовались в своих целях военной продукцией производства США.
Телеканал отметил, что ГУР Минобороны Украины через киевские издания сообщило, что Россия передала ХАМАС оружие производства США и ЕС, захваченное на Украине, и это якобы соответствует российской стратегии по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. В частности, The Kyiv Post со ссылкой на ГУР сообщает, что обвинение украинских военных в поставках западного оружия палестинским террористам и распространение этой информации через "конкретные разоблачительные публикации в западных СМИ" преследует цель воспрепятствовать поставкам оружия для ВСУ.
17:35
Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсетиВладимир Зеленской посчитал очень простым вопрос о том, кто стоит за действиями ХАМАС в Израиле. Ответ на него он дал 10 октября в ходе пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
 
НовостиВладимир ЗеленскийГУР МОУоружиеогнестрельное оружиевоенная помощьСШАКонгресс СШАПалата представителей Когресса СШАХАМАСПалестинаИзраильвойнаСпецоперацияОружие спецоперации
 
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