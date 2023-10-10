https://ukraina.ru/20231010/1050070532.html

Наполитано: ХАМАС используют американское оружие с Украины

Наполитано: ХАМАС используют американское оружие с Украины - 10.10.2023 Украина.ру

Наполитано: ХАМАС используют американское оружие с Украины

ХАМАС использует американское оружие, которое США бесконтрольно поставляли коррумпированной Украине. Об этом 10 октября в телеэфире Newsmax заявил экс-судья Верховного суда Нью-Джерси, а ныне популярный североамериканский блогер Эндрю Наполитано.

2023-10-10T18:37

2023-10-10T18:37

2023-10-10T18:37

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В телепрограмме "Проснись, Америка" Наполитано рассказал предысторию появления американского оружия у палестинских боевиков ХАМАС: "Когда Соединенные Штаты решили направить все миллиарды в Украину, сенатор Рэнд Пол и конгрессмен Томас Мэсси предложили законопроект, который наложил бы ограничения на перепродажу оборудования и разместил бы генерального инспектора на местах - на Украине, чтобы свести к минимуму коррупцию и обеспечить поступление техники военным".Однако на Украине до сих пор "нет генеральных инспекторов на местах", которые могли бы отслеживать, куда направляется оружие. Поэтому Наполитано не видит ничего удивительного в том, что часть оружия США, предназначенного для ВСУ, использовалась ХАМАС для нападения на Израиль.По нению Наполитано, ответственность несут также лидер сенатского большинства Чак Шумер и спикер Палаты представителей (на то время) Кевин Маккарти. Наполитано напомнил, что они в спешке добиться принятия закона не вынесли на голосование ни одно из предложений о контроле за оружием США.В результате на коррумпированной Украине нет ограничений на перепродажу оборудования и "нет генеральных инспекторов на местах", сказал Наполитано. Он сослался на свои источники и открытые данные, заявив о вполне заслуживающей доверия информации о том, что боевики из сектора Газа воспользовались в своих целях военной продукцией производства США.Телеканал отметил, что ГУР Минобороны Украины через киевские издания сообщило, что Россия передала ХАМАС оружие производства США и ЕС, захваченное на Украине, и это якобы соответствует российской стратегии по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. В частности, The Kyiv Post со ссылкой на ГУР сообщает, что обвинение украинских военных в поставках западного оружия палестинским террористам и распространение этой информации через "конкретные разоблачительные публикации в западных СМИ" преследует цель воспрепятствовать поставкам оружия для ВСУ.

https://ukraina.ru/20231010/1050065888.html

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