https://ukraina.ru/20231010/1050060814.html

Один Кеннеди против двухголового чудовища. Аутсайдер выборов может изменить судьбу США и Украины

Один Кеннеди против двухголового чудовища. Аутсайдер выборов может изменить судьбу США и Украины - 10.10.2023 Украина.ру

Один Кеннеди против двухголового чудовища. Аутсайдер выборов может изменить судьбу США и Украины

В роли независимого кандидата в президенты США юрист Роберт Кеннеди-младший, не имеющий шансов на победу, способен повлиять на то, кто придёт к власти в Америке в январе 2025 года – демократ или республиканец

2023-10-10T17:52

2023-10-10T17:52

2023-10-10T17:52

эксклюзив

сша

выборы

дональд трамп

джо байден

роберт кеннеди-младший

украина

демократическая партия

республиканская партия

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0b/1046130539_0:132:3071:1859_1920x0_80_0_0_dcbb25c962168bcc3642af9a94118564.jpg

А от этого зависит не только ситуация внутри страны, но и поддержка Киева в противостоянии с Москвой.Не можешь победить систему – сломай еёЧем ближе годовой отсчёт до президентских выборов в Соединённых Штатах, тем интереснее разворачиваются события, одни только уголовные разбирательства с участием действующего и бывшего глав государств Джо Байдена и Дональда Трампа чего стоят. Но сюрприз на этот раз преподнёс кандидат, чьё имя звучит в контексте избирательной кампании достаточно редко, но чью фамилию люди по всему миру знают хорошо, - Роберт Кеннеди-младший. Ещё полторы недели назад представитель известной политической династии выпустил видеоролик, в котором интригующе пообещал объявить 9 октября о "кардинальных переменах" в американской политике."Я хочу рассказать вам то, что я понял после 6 месяцев предвыборной кампании: путь к победе есть", — сказал он.И вот в назначенное время на митинге сторонников в Филадельфии, в Independence Hall – здании, где была принята декларация независимости США, Кеннеди объявил о своей собственной независимости."Я объявляю себя независимым кандидатом в президенты на выборах. Быть независимым от политических партий не означает сделать их моим врагом. Автоматическая оппозиция - такая же форма зависимости, как и автоматическая лояльность", - заявил политик.Своё решение он объяснил тем, что Республиканская и Демократическая партия срослись в двухголовое чудовище, а всё больше избирателей не идентифицируют себя ни с одной, ни с другой, и 63% американцев хотят, чтобы в президенты баллотировался независимый кандидат.Прежде Кеннеди баллотировался от демократов, а теперь за право представлять партию на выборах 2024 года будут бороться Байден и писательница Марианна Уильямсон. Правда, борьбы не получится - по опросам соотношение голосов оценивают как 61,6% против 3,8%. Всё очевидно – конкурентов у нынешнего президента нет. Да и Кеннеди-то тоже не особо ставил под сомнение выдвижение Байдена – на протяжении 5,5 месяцев разрыв между ними не сокращался меньше 42,5%.Потенциально на внутрипартийном уровне конкуренцию Байдену могли бы составить губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, его коллега из Мичигана Гретхен Уитмер, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес и министр транспорта США Пит Буттиджич, участвовавший в президентской гонке 2020 года и даже выигравший тогда 1-е партийные праймериз, однако никто из них не выдвигал свои кандидатуры в этот раз.Возможно, из-за собственного нежелания, либо же в силу сложившейся традиции не мешать действующему президенту-однопартийцу переизбираться на второй срок. Так или иначе, но реальной альтернативы Байдену нет, это в кулуарах не без сожаления признают сами демократы.В общем, кандидат от Демократической партии на выборах 2024 года – Джо Байден, вопрос решённый. И какое ему теперь дело до Кеннеди, ставшего независимым? Но, оказывается, всё-таки нужно поднапрячься.Не победа в случае Кеннеди – это не поражениеОсновная битва за президентский пост традиционно идёт между демократами и республиканцами. Участие в выборах кандидатов от третьих партий американским законодательством не запрещено, другое дело, что реальных шансов на победу таковые не имеют. Многие, возможно, и не знали, что помимо Байдена и Трампа в выборах 2020 года за высший государственный пост боролись ещё двое: профессор Джо Джоргенсен от Либертарианской партии и профсоюзный активист Хауи Хокинс от Партии зелёных (они набрали 1,18% и 0,26% голосов соответственно).Тем не менее, Кеннеди сможет оказать влияние на конечный исход выборов-2024. Через стадию праймериз Демократической партии пробиться в основную сетку главных политических соревнований он едва бы смог, будь с Байденом всё в порядке, а как независимый кандидат сразу получает место в избирательном бюллетене.По словам Пола Крейга Робертса, бывшего помощника по экономической политике министра финансов США в период правления 40-го президента США республиканца Рональда Рейгана, как независимый кандидат Кеннеди может на выборах перетянуть голоса у Байдена, т.е. станет спойлером. А если борьба будет такой же тесной, как в 2020-м, то решат всё не то что проценты - доли процента.С таким же успехом этот 3-й кандидат может перетянуть голоса и у Трампа. Хотя Кеннеди – демократ, его риторика ближе к республиканской. Например, он известный антиваксер, а противником вакцинации от COVID-19 среди республиканцев было гораздо больше, чем среди демократов, это чётко прослеживалось даже на уровне штатов. Кроме того, Кеннеди критикует администрацию Белого дома за оказание столь масштабной помощи Украине, в частности одобренную Вашингтоном поставку истребителей F-16 политик назвал "отличным решением для оборонной промышленности, но катастрофой для Украины и человечества". Сам он обещает в случае избрания урегулировать украинский конфликт за 100 дней, "причём на лучших условиях, чем кто-либо мог обоснованно ожидать"."Журнал истеблишмента Foreign Relations сигнализирует о следующем этапе эскалации войны на Украине - размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам? Но на этот раз противник - не Вьетконг. Это Россия, обладающая ядерным оружием", - предупредил политик в конце сентября со своей страницы в социальной сети X (бывший Twitter).Недооценивать его как соперника не стоит избирательным штабам и демократов, и республиканцев.Опрос The Messenger/HarrisX, проведённый 28-29 сентября, то есть ещё до объявления о партийной независимости племянника 35-го президента, показал, что, если бы праймериз проходили сегодня, то респонденты проголосовали бы так:за Байдена – 61% демократов, 6% республиканцев и 23% независимых;за Трампа - 10% демократов, 56% республиканцев и 25% независимых;за Кеннеди - 16% демократов, 37% республиканцев и 28% независимых;Учитывая, что подавляющее большинство американских граждан не хотят повторения на следующих президентских выборах повторения сценария прошлых, и вообще считают Байдена и Трампа слишком старыми для второго президентского срока, вполне вероятно, что 5 ноября 2024 года немало избирателей пойдут по пути протестного голосования, то есть не за того кандидата, которого хотели бы видеть во главе государства следующие 4 года, а против тех, кого видеть не хотят – за Кеннеди.

https://ukraina.ru/20231005/1049906397.html

https://ukraina.ru/20201103/1026850102.html

https://ukraina.ru/20230709/1047898024.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, выборы, дональд трамп, джо байден, роберт кеннеди-младший, украина, демократическая партия, республиканская партия, зарубежье