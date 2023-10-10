https://ukraina.ru/20231010/1050059143.html
Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа
Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа - 10.10.2023 Украина.ру
Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа
Российская дипломатическая миссия в Рамалле прорабатывает вопрос их эвакуации
2023-10-10T15:19
2023-10-10T15:19
2023-10-10T15:20
новости
сектор газа
россияне
эвакуация
белорусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050051123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10cfb18b269a7ad4004c554cd5129cad.jpg
Из сектора Газа заявили желание уехать около 400 человек. Об этом РИА Новости сообщил 10 октября пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.Среди них 280 граждан России, остальные – это белорусы, украинцы и казахи, уточнила она."На данный момент представительство получило около 400 обращений граждан, желающих покинуть сектор Газа. Из них непосредственно россиян 280. Остальные - граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Палестины. Вопрос эвакуации - в проработке", - рассказала Зарипова.Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.На консульском учете в Израиле находятся 150 тысяч россиян, хотя реальная цифра российских граждан, проживающих в настоящее время в этой стране намного выше. В секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.
https://ukraina.ru/20231010/1050031485.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050051123_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89c133c790ae2b22918c52dbd53c0103.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сектор газа, россияне, эвакуация, белорусы
Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа
15:19 10.10.2023 (обновлено: 15:20 10.10.2023)
Российская дипломатическая миссия в Рамалле прорабатывает вопрос их эвакуации
Из сектора Газа заявили желание уехать около 400 человек. Об этом РИА Новости сообщил 10 октября пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
Среди них 280 граждан России, остальные – это белорусы, украинцы и казахи, уточнила она.
"На данный момент представительство получило около 400 обращений граждан, желающих покинуть сектор Газа. Из них непосредственно россиян 280. Остальные - граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Палестины. Вопрос эвакуации - в проработке", - рассказала Зарипова.
Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
На консульском учете в Израиле находятся 150 тысяч россиян, хотя реальная цифра российских граждан, проживающих в настоящее время в этой стране намного выше. В секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.