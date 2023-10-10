https://ukraina.ru/20231010/1050059143.html

Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа

Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа - 10.10.2023 Украина.ру

Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа

Российская дипломатическая миссия в Рамалле прорабатывает вопрос их эвакуации

2023-10-10T15:19

2023-10-10T15:19

2023-10-10T15:20

новости

сектор газа

россияне

эвакуация

белорусы

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Из сектора Газа заявили желание уехать около 400 человек. Об этом РИА Новости сообщил 10 октября пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.Среди них 280 граждан России, остальные – это белорусы, украинцы и казахи, уточнила она."На данный момент представительство получило около 400 обращений граждан, желающих покинуть сектор Газа. Из них непосредственно россиян 280. Остальные - граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Палестины. Вопрос эвакуации - в проработке", - рассказала Зарипова.Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.На консульском учете в Израиле находятся 150 тысяч россиян, хотя реальная цифра российских граждан, проживающих в настоящее время в этой стране намного выше. В секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.

https://ukraina.ru/20231010/1050031485.html

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новости, сектор газа, россияне, эвакуация, белорусы