Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа - 10.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231010/1050059143.html
Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа
Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа - 10.10.2023 Украина.ру
Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа
Российская дипломатическая миссия в Рамалле прорабатывает вопрос их эвакуации
2023-10-10T15:19
2023-10-10T15:20
новости
сектор газа
россияне
эвакуация
белорусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050051123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10cfb18b269a7ad4004c554cd5129cad.jpg
Из сектора Газа заявили желание уехать около 400 человек. Об этом РИА Новости сообщил 10 октября пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.Среди них 280 граждан России, остальные – это белорусы, украинцы и казахи, уточнила она."На данный момент представительство получило около 400 обращений граждан, желающих покинуть сектор Газа. Из них непосредственно россиян 280. Остальные - граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Палестины. Вопрос эвакуации - в проработке", - рассказала Зарипова.Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.На консульском учете в Израиле находятся 150 тысяч россиян, хотя реальная цифра российских граждан, проживающих в настоящее время в этой стране намного выше. В секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.
https://ukraina.ru/20231010/1050031485.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050051123_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89c133c790ae2b22918c52dbd53c0103.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сектор газа, россияне, эвакуация, белорусы
Новости, сектор Газа, россияне, эвакуация, белорусы

Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа

15:19 10.10.2023 (обновлено: 15:20 10.10.2023)
 
© AP / Fatima Shbair
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP / Fatima Shbair
Читать в
Российская дипломатическая миссия в Рамалле прорабатывает вопрос их эвакуации
Из сектора Газа заявили желание уехать около 400 человек. Об этом РИА Новости сообщил 10 октября пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
Среди них 280 граждан России, остальные – это белорусы, украинцы и казахи, уточнила она.
"На данный момент представительство получило около 400 обращений граждан, желающих покинуть сектор Газа. Из них непосредственно россиян 280. Остальные - граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Палестины. Вопрос эвакуации - в проработке", - рассказала Зарипова.
Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
На консульском учете в Израиле находятся 150 тысяч россиян, хотя реальная цифра российских граждан, проживающих в настоящее время в этой стране намного выше. В секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
13:05
От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликтНачало конфликта относится к временам в прямом смысле ветхозаветным, когда ведомые Моисеем иудеи пришли из Египта в Палестину и устроили экстерминатус местному населению (арабов тогда ещё не было)
 
Новостисектор Газароссиянеэвакуациябелорусы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Путин назвал палестино-израильский конфликт примером провала политики США
15:55Румынская сенатор пообещала устроить шоу на встрече с Зеленским
15:37Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля
15:20Володин пообещал "Магадан" релокантам, которые радуются выстрелам по России
15:19Около 400 россиян, белорусов и украинцев заявили о желании уехать из сектора Газа
15:05"Наводнили оружием Украину": Володин назвал виновных в создании напряжённости в мире
15:02Александр Перенджиев о том, как Россия завершит конфликт на Украине, и в какую ловушку попал Израиль
14:48"Двенадцать авиаударов": бывший гендиректор АКХЗ подтвердил штурм Авдеевки российскими военными
14:46Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает гонку вооружений - МИД РФ
14:46Сотрудники СБУ и НАБУ проводят обыски у руководства Мукачево
14:42"Это не наша война": политолог раскрыл, почему Запад сваливает всю вину на Украину
14:23"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении
14:19Палестино-израильский конфликт продлится "минимум дней десять" - глава МИД Ирака
14:17Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - Слуцкий
14:07Тимур Сыртланов: Война Израиля и Палестины может стать катализатором Третьей мировой
13:58"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой Украиной
13:49Наживались на закупках для армии: ГБР предъявило обвинения двум экс-чиновникам Минобороны Украины
13:44Вестник мира — за разумные отношения с Россией. Элиты Японии ополчились против Судзуки
13:44Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили - СМИ
13:42Обвиняемый на Украине вступил в ВСУ, чтобы избежать суда
Лента новостейМолния