https://ukraina.ru/20231010/1050056261.html

Александр Перенджиев о том, как Россия завершит конфликт на Украине, и в какую ловушку попал Израиль

Александр Перенджиев о том, как Россия завершит конфликт на Украине, и в какую ловушку попал Израиль - 10.10.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев о том, как Россия завершит конфликт на Украине, и в какую ловушку попал Израиль

Израиль уповал на старшего сильного брата в лице США, но попал в ловушку, потому что США всегда ведут двойную игру, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-10-10T15:02

2023-10-10T15:02

2023-10-10T15:02

интервью

россия

украина

запад

сша

хамас

израиль

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040339803_71:7:878:461_1920x0_80_0_0_f8db0471b81f93b4b8598b7ed099b320.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передачи Израилю боеприпасов на сумму около 100 миллионов долларов из военных запасов США – в пакет входят преимущественно ракеты.- Александр Николаевич, останется ли Украина без военной помощи Запада?- Думаю, Украина пока без западной помощи не останется. США мобилизуют своих союзников. Помощь может поступать из США и Европы, из Новой Зеландии и Австралии, а также из Японии и Южной Кореи, подключат и Канаду. Возможно, произойдёт разделение: США будут помогать Израилю, а их союзники - Украине. Так что надеяться на то, что Киеву не будет поступать вооружение и военная техника, пока наивно.- Какой конфликт оказывает большее влияние на обстановку в мире: украинский или нынешний виток палестино-израильского противостояния?- Оба, в одинаковой степени. Многие считают, что украинский кризис ушел на второй план из-за конфликта ХАМАС и Израиля. Но это надо рассматривать как временное явление, потом украинский кризис опять будет вылезать на первые станицы западной прессы и СМИ других стран.- А встанет рано или поздно перед Россией вопрос, кого поддержать в конфликте на Ближнем Востоке?- Нет, Россия никого поддерживать не будет. Она будет призывать только к остановке конфликта.- Почему для ЦАХАЛ стало шоком первые атаки палестинцев, а система "Железный купол" не остановила воздушное нападение?- Это произошло, потому что дельцы, которые наживаются на поставках вооружения и военной техники, пришли к выводу, что наступила перенасыщенность оружейного рынка. При этом роль оружейного хаба, распределительной базы на теневом рынке играла именно Украина. Чтобы наживаться на этом рынке и дальше, было сделано все, чтобы усыпить бдительность ЦАХАЛ и Моссад.Наш президент говорит, что суверенитет есть важный фактор обеспечения национальной безопасности, и здесь тот самый случай. Израиль уповал на старшего сильного брата в лице США, но попал в ловушку, потому что США всегда ведут двойную игру. Вспомним ситуацию с ИГИЛ*, где США фактически поддерживая ИГИЛ*, организовывали с ним борьбу. На самом деле, никакой борьбы толком не было, пока Россия не вступилась за Сирию. Тогда началось реальное уничтожение ИГИЛ*.По всему миру США поддерживают различные террористические проекты, а потом выстраивает борьбу с ними. То есть для США борьба с терроризмом, это не стремление обеспечить безопасность, а коммерческий проект.- А каких событий на фронтах СВО нам следует ожидать в связи тем, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе так называемого контрнаступления?- Все будет продолжаться так же, как и раньше. Если мы и будем двигаться, то весьма медленно. Серьезных прорывов ждать не стоит.Рано хлопать в ладоши и кричать ура, ура. Наша задача сейчас – время, ведь Запад переживет кризисные моменты, и экономические, и политические, и социальные. И они нарастают, поэтому зачем нам тратить силы и биться с Западом, когда есть надежда на то, что начнется серьезное ослабление позиций США. И в новых благоприятных условиях будем действовать более решительно. Возможно, нам понадобятся больше не военные усилия, а дипломатические. Именно так будет стоять вопрос о завершении конфликта на Украине. О сроках лучше пока не говорить.*Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20231010/1050039494.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, запад, сша, хамас, израиль, оружие