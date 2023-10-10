"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой Украиной
Представители киевского режима считают, что они всегда будут диктовать Западу свою волю, а тот будет чувствовать себя обязанным Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
Получилось так, что Украина стала просителем во всех отношениях. Она перестала быть независимым государством, а превратилась в наемную армию на содержании Запада, рассказал эксперт.
На последней большой встрече западных представителей впервые прозвучали вещи, которые оказались сильно отрезвляющими для киевских властей, но не до конца понятыми, добавил он.
"[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому и украинцам стали говорить, что вы совсем обнаглели, и, вместо того, чтобы благодарить, вы все требуете и требуете", - подчеркнул Мигранян.
На Украине полностью забыли, в каком мире они живут и что лояльность союзников не будет продолжаться бесконечно. Прошлого благоговения Запада, почитания и уважения к украинским властям уже нет, отметил он.
Украинцы превратились в предмет для издевательств на Западе. Об этом говорит и недавняя шутка американского бизнесмена Илона Маска о том, что прошло несколько минут, а Зеленский еще не просил очередной миллиард, отметил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
13:38Михаил Амерберг: ЦАХАЛ пожинает плоды бардака, Запад атакует Приднестровье, а Россия готовит разгром ВСУ Возможно, кто-то хочет объединить израильское общество, окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию с легким сливом Украины. Хотя Украину не сольют, еще рано. Но тенденции для этого создаются, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг