"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой Украиной - 10.10.2023 Украина.ру
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"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой Украиной
"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой Украиной - 10.10.2023 Украина.ру
"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой Украиной
Представители киевского режима считают, что они всегда будут диктовать Западу свою волю, а тот будет чувствовать себя обязанным Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
2023-10-10T13:58
2023-10-10T13:58
новости
украина
запад
сша
деньги
издевательства
просьба
власти
владимир зеленский
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Получилось так, что Украина стала просителем во всех отношениях. Она перестала быть независимым государством, а превратилась в наемную армию на содержании Запада, рассказал эксперт.На последней большой встрече западных представителей впервые прозвучали вещи, которые оказались сильно отрезвляющими для киевских властей, но не до конца понятыми, добавил он.На Украине полностью забыли, в каком мире они живут и что лояльность союзников не будет продолжаться бесконечно. Прошлого благоговения Запада, почитания и уважения к украинским властям уже нет, отметил он.Украинцы превратились в предмет для издевательств на Западе. Об этом говорит и недавняя шутка американского бизнесмена Илона Маска о том, что прошло несколько минут, а Зеленский еще не просил очередной миллиард, отметил собеседник издания Украина.ру. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231010/1050054394.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запад, сша, деньги, издевательства, просьба, власти, владимир зеленский
Новости, Украина, Запад, США, деньги, издевательства, просьба, власти, Владимир Зеленский

"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой Украиной

13:58 10.10.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Читать в
Представители киевского режима считают, что они всегда будут диктовать Западу свою волю, а тот будет чувствовать себя обязанным Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
Получилось так, что Украина стала просителем во всех отношениях. Она перестала быть независимым государством, а превратилась в наемную армию на содержании Запада, рассказал эксперт.
На последней большой встрече западных представителей впервые прозвучали вещи, которые оказались сильно отрезвляющими для киевских властей, но не до конца понятыми, добавил он.
"[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому и украинцам стали говорить, что вы совсем обнаглели, и, вместо того, чтобы благодарить, вы все требуете и требуете", - подчеркнул Мигранян.
На Украине полностью забыли, в каком мире они живут и что лояльность союзников не будет продолжаться бесконечно. Прошлого благоговения Запада, почитания и уважения к украинским властям уже нет, отметил он.
Украинцы превратились в предмет для издевательств на Западе. Об этом говорит и недавняя шутка американского бизнесмена Илона Маска о том, что прошло несколько минут, а Зеленский еще не просил очередной миллиард, отметил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Амерберг интервью
13:38
Михаил Амерберг: ЦАХАЛ пожинает плоды бардака, Запад атакует Приднестровье, а Россия готовит разгром ВСУ Возможно, кто-то хочет объединить израильское общество, окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию с легким сливом Украины. Хотя Украину не сольют, еще рано. Но тенденции для этого создаются, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
 
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