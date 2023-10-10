https://ukraina.ru/20231010/1050056121.html

"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой Украиной

"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой Украиной - 10.10.2023 Украина.ру

"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой Украиной

Представители киевского режима считают, что они всегда будут диктовать Западу свою волю, а тот будет чувствовать себя обязанным Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян

2023-10-10T13:58

2023-10-10T13:58

2023-10-10T13:58

новости

украина

запад

сша

деньги

издевательства

просьба

власти

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103216/97/1032169714_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_704d7be8aaf086dcca7754db833a0f71.jpg

Получилось так, что Украина стала просителем во всех отношениях. Она перестала быть независимым государством, а превратилась в наемную армию на содержании Запада, рассказал эксперт.На последней большой встрече западных представителей впервые прозвучали вещи, которые оказались сильно отрезвляющими для киевских властей, но не до конца понятыми, добавил он.На Украине полностью забыли, в каком мире они живут и что лояльность союзников не будет продолжаться бесконечно. Прошлого благоговения Запада, почитания и уважения к украинским властям уже нет, отметил он.Украинцы превратились в предмет для издевательств на Западе. Об этом говорит и недавняя шутка американского бизнесмена Илона Маска о том, что прошло несколько минут, а Зеленский еще не просил очередной миллиард, отметил собеседник издания Украина.ру. Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231010/1050054394.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, сша, деньги, издевательства, просьба, власти, владимир зеленский