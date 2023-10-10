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МИД РФ отреагировал на обсуждение офицерами Израиля применения ядерного оружия

МИД РФ отреагировал на обсуждение офицерами Израиля применения ядерного оружия - 10.10.2023 Украина.ру

МИД РФ отреагировал на обсуждение офицерами Израиля применения ядерного оружия

Лишь два знака поставила официальный представитель МИД России Мария Захарова под сообщением об обсуждении Израилем применения ядерного оружия в секторе Газа. Такую реакцию на ранее отрицаемое Израилем наличие ЯО она обозначила в своём телеграм-канале 10 октября

2023-10-10T13:38

2023-10-10T13:38

2023-10-10T13:39

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Захарова поставила лишь два знака – "!?" - под заявлением, которое сделал офицер по стратегии Израиля Тали Готлиб: "Нам нужно использовать ядерное оружие, пока не стало слишком поздно".Ранее официальные лица Израиля не подтверждали наличие израильского ядерного оружия, ведения соответствующих разработок и прочей касающейся израильской ядерной проблематики неофициальной информации. Граждане Израиля за распространение такой информации преследовались и подвергались репрессиям.До 7 октября 2023 года правительства западных стран через подконтрольные им медиахолдинги формировали крайне негативные образы России и Белоруссии в связи с ядерной проблематикой. Москву безосновательно обвиняли в намерении применить ядерное оружие в ходе специальной военной операции против ВСУ, а Москву и Минск вместе – в якобы нарушении договора о нераспространении ядерного оружия. Москва действительно разместила своё ЯО на белорусской территории по примеру США, разместивших своё ядерное оружие в странах НАТО.Белоруссию также обвиняли в создании ядерной опасности для соседней Литвы через размещение БелАЭС в приграничной Гродненской области. Литва по требованию ЕС закрыла свою единственную Игналинскую АЭС, построенную при СССР, а построить новую не смогла и вынуждена импортировать дорогую электроэнергию. При этом Вильнюс не выдвигает претензий Варшаве, официально заявившей о намерении построить сеть АЭС в северной части Польши.

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