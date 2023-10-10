МИД РФ отреагировал на обсуждение офицерами Израиля применения ядерного оружия - 10.10.2023 Украина.ру
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МИД РФ отреагировал на обсуждение офицерами Израиля применения ядерного оружия
МИД РФ отреагировал на обсуждение офицерами Израиля применения ядерного оружия - 10.10.2023 Украина.ру
МИД РФ отреагировал на обсуждение офицерами Израиля применения ядерного оружия
Лишь два знака поставила официальный представитель МИД России Мария Захарова под сообщением об обсуждении Израилем применения ядерного оружия в секторе Газа. Такую реакцию на ранее отрицаемое Израилем наличие ЯО она обозначила в своём телеграм-канале 10 октября
2023-10-10T13:38
2023-10-10T13:39
новости
захарова
мид рф
израиль
палестина
война
сектор газа
мария захарова
ядерное оружие
аэс
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Захарова поставила лишь два знака – "!?" - под заявлением, которое сделал офицер по стратегии Израиля Тали Готлиб: "Нам нужно использовать ядерное оружие, пока не стало слишком поздно".Ранее официальные лица Израиля не подтверждали наличие израильского ядерного оружия, ведения соответствующих разработок и прочей касающейся израильской ядерной проблематики неофициальной информации. Граждане Израиля за распространение такой информации преследовались и подвергались репрессиям.До 7 октября 2023 года правительства западных стран через подконтрольные им медиахолдинги формировали крайне негативные образы России и Белоруссии в связи с ядерной проблематикой. Москву безосновательно обвиняли в намерении применить ядерное оружие в ходе специальной военной операции против ВСУ, а Москву и Минск вместе – в якобы нарушении договора о нераспространении ядерного оружия. Москва действительно разместила своё ЯО на белорусской территории по примеру США, разместивших своё ядерное оружие в странах НАТО.Белоруссию также обвиняли в создании ядерной опасности для соседней Литвы через размещение БелАЭС в приграничной Гродненской области. Литва по требованию ЕС закрыла свою единственную Игналинскую АЭС, построенную при СССР, а построить новую не смогла и вынуждена импортировать дорогую электроэнергию. При этом Вильнюс не выдвигает претензий Варшаве, официально заявившей о намерении построить сеть АЭС в северной части Польши.
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новости, захарова, мид рф, израиль, палестина, война, сектор газа, мария захарова, ядерное оружие, аэс, белорусская аэс, атомная энергетика, атомная электростанция, атомная бомба, информационная война
Новости, Захарова, МИД РФ, Израиль, Палестина, война, сектор Газа, Мария Захарова, Ядерное оружие, АЭС, Белорусская АЭС, атомная энергетика, атомная электростанция, атомная бомба, информационная война

МИД РФ отреагировал на обсуждение офицерами Израиля применения ядерного оружия

13:38 10.10.2023 (обновлено: 13:39 10.10.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Лишь два знака поставила официальный представитель МИД России Мария Захарова под сообщением об обсуждении Израилем применения ядерного оружия в секторе Газа. Такую реакцию на ранее отрицаемое Израилем наличие ЯО она обозначила в своём телеграм-канале 10 октября
Захарова поставила лишь два знака – "!?" - под заявлением, которое сделал офицер по стратегии Израиля Тали Готлиб: "Нам нужно использовать ядерное оружие, пока не стало слишком поздно".
Ранее официальные лица Израиля не подтверждали наличие израильского ядерного оружия, ведения соответствующих разработок и прочей касающейся израильской ядерной проблематики неофициальной информации. Граждане Израиля за распространение такой информации преследовались и подвергались репрессиям.
До 7 октября 2023 года правительства западных стран через подконтрольные им медиахолдинги формировали крайне негативные образы России и Белоруссии в связи с ядерной проблематикой. Москву безосновательно обвиняли в намерении применить ядерное оружие в ходе специальной военной операции против ВСУ, а Москву и Минск вместе – в якобы нарушении договора о нераспространении ядерного оружия. Москва действительно разместила своё ЯО на белорусской территории по примеру США, разместивших своё ядерное оружие в странах НАТО.
Белоруссию также обвиняли в создании ядерной опасности для соседней Литвы через размещение БелАЭС в приграничной Гродненской области. Литва по требованию ЕС закрыла свою единственную Игналинскую АЭС, построенную при СССР, а построить новую не смогла и вынуждена импортировать дорогую электроэнергию. При этом Вильнюс не выдвигает претензий Варшаве, официально заявившей о намерении построить сеть АЭС в северной части Польши.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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"Реальная опасность ядерной войны". В Германии представили план мира для УкраиныВ потоке военной пропаганды, которая практически безраздельно господствует в основных европейских медиа, появилась новость, звучащая неожиданным диссонансом — в Германии представили новые инициативы для решения украинского кризиса
 
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