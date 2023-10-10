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Премьер Израиля намерен расширить масштабы войны, заручившись поддержкой США – Аl Jazeera
Премьер Израиля намерен расширить масштабы войны, заручившись поддержкой США – Аl Jazeera - 10.10.2023 Украина.ру
Премьер Израиля намерен расширить масштабы войны, заручившись поддержкой США – Аl Jazeera
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху расширит масштабы войны за счёт поддержки Соединённых Штатов. В конфликт будет втянут Иран, считает политический обозреватель телеканала Аl Jazeera Марван Бишара
2023-10-10T00:25
2023-10-10T00:25
2023-10-10T00:26
новости
иран
война
израиль
палестина
хамас
джо байден
сша
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По его словам, Нетаньяху руководствуется политическими и личными целями. Длительный конфликт в регионе отложит официальную ответственность за его полную неспособность предотвратить нападение Хамаса, а также отсрочит на неопределенный срок его многочисленные обвинения в коррупции. Сейчас Нетаньяху уже получил безоговорочную поддержку западных правительств, чтобы сделать все необходимое, чтобы "защитить Израиль".Стимул Байдена, считает обозреватель, может быть политическим, то есть гарантировать, что "Республиканская партия не будет эксплуатировать израильскую драму за его счёт в преддверии президентских выборов".Отмечается, что без существенной поддержки Премьер Израиля не сможет напасть на Иран. Ранее отставной американский генерал Барри Маккеффри в интервью телеканалу MSNBC заявлял, что США примут решение вмешаться в конфликт Израиля и Палестины напрямую, если к войне присоединятся Сирия или Иран. По его словам, администрация президента Джо Байдена всеми силами старается не допустить распространения конфликта за пределы Израиля, но если это произойдет, то существование государства окажется под смертельной угрозой. В воскресенье, 8 октября, президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю в связи с атакой ХАМАС. В Белом доме уточняли, что Байдена будут регулярно информировать о развитии событий, а представители его администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами.
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Украина.ру
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новости, иран, война, израиль, палестина, хамас, джо байден, сша
Новости, Иран, война, Израиль, Палестина, ХАМАС, Джо Байден, США
Премьер Израиля намерен расширить масштабы войны, заручившись поддержкой США – Аl Jazeera
00:25 10.10.2023 (обновлено: 00:26 10.10.2023)
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху расширит масштабы войны за счёт поддержки Соединённых Штатов. В конфликт будет втянут Иран, считает политический обозреватель телеканала Аl Jazeera Марван Бишара
По его словам, Нетаньяху руководствуется политическими и личными целями. Длительный конфликт в регионе отложит официальную ответственность за его полную неспособность предотвратить нападение Хамаса, а также отсрочит на неопределенный срок его многочисленные обвинения в коррупции.
Сейчас Нетаньяху уже получил безоговорочную поддержку западных правительств, чтобы сделать все необходимое, чтобы "защитить Израиль".
"Администрация президента США Джо Байдена пошла ещё дальше, предоставив Израилю больше оружия и боеприпасов, отправив свой самый современный и совершенный авианосец "Форд" вместе с рядом эсминцев в Восточное Средиземноморье и усилив другие силы, дислоцированные в регионе, достаточные, чтобы начать Третью мировую войну", – говорится в статье.
Стимул Байдена, считает обозреватель, может быть политическим, то есть гарантировать, что "Республиканская партия не будет эксплуатировать израильскую драму за его счёт в преддверии президентских выборов".
Отмечается, что без существенной поддержки Премьер Израиля не сможет напасть на Иран.
"Кровавые нападения на Израиль меняют правила игры, предоставляя Нетаньяху возможность реализовать свои планы о сокрушении Ирана, обманом вовлекая администрацию Байдена в войну", – предполагает Марван Бишара.
Ранее отставной американский генерал Барри Маккеффри в интервью телеканалу MSNBC заявлял, что США примут решение вмешаться в конфликт Израиля и Палестины напрямую, если к войне присоединятся Сирия или Иран. По его словам, администрация президента Джо Байдена всеми силами старается не допустить распространения конфликта за пределы Израиля, но если это произойдет, то существование государства окажется под смертельной угрозой.
В воскресенье, 8 октября, президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю в связи с атакой ХАМАС. В Белом доме уточняли, что Байдена будут регулярно информировать о развитии событий, а представители его администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами.