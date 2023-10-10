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Премьер Израиля намерен расширить масштабы войны, заручившись поддержкой США – Аl Jazeera

Премьер Израиля намерен расширить масштабы войны, заручившись поддержкой США – Аl Jazeera - 10.10.2023 Украина.ру

Премьер Израиля намерен расширить масштабы войны, заручившись поддержкой США – Аl Jazeera

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху расширит масштабы войны за счёт поддержки Соединённых Штатов. В конфликт будет втянут Иран, считает политический обозреватель телеканала Аl Jazeera Марван Бишара

2023-10-10T00:25

2023-10-10T00:25

2023-10-10T00:26

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иран

война

израиль

палестина

хамас

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сша

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По его словам, Нетаньяху руководствуется политическими и личными целями. Длительный конфликт в регионе отложит официальную ответственность за его полную неспособность предотвратить нападение Хамаса, а также отсрочит на неопределенный срок его многочисленные обвинения в коррупции. Сейчас Нетаньяху уже получил безоговорочную поддержку западных правительств, чтобы сделать все необходимое, чтобы "защитить Израиль".Стимул Байдена, считает обозреватель, может быть политическим, то есть гарантировать, что "Республиканская партия не будет эксплуатировать израильскую драму за его счёт в преддверии президентских выборов".Отмечается, что без существенной поддержки Премьер Израиля не сможет напасть на Иран. Ранее отставной американский генерал Барри Маккеффри в интервью телеканалу MSNBC заявлял, что США примут решение вмешаться в конфликт Израиля и Палестины напрямую, если к войне присоединятся Сирия или Иран. По его словам, администрация президента Джо Байдена всеми силами старается не допустить распространения конфликта за пределы Израиля, но если это произойдет, то существование государства окажется под смертельной угрозой. В воскресенье, 8 октября, президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю в связи с атакой ХАМАС. В Белом доме уточняли, что Байдена будут регулярно информировать о развитии событий, а представители его администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, война, израиль, палестина, хамас, джо байден, сша