Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского - 10.10.2023 Украина.ру
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Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского
Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского - 10.10.2023 Украина.ру
Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского
Так или иначе начало сбываться политическое пророчество политика Владимира Жириновского о том, что на Ближнем Востоке разгорится крупный конфликт, из-за которого забудут об Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-10-10T05:30
2023-10-10T05:30
новости
хамас
израиль
сектор газа
украина
поставки
вооружение
снаряды
владимир жириновский
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Первые страницы ведущих мировых СМИ сейчас посвящены Израилю и Палестине, и конфликт на Украине отошел на второй план. Военная помощь от США Израилю также была выделена из пакета, который предназначался Украине, рассказал эксперт.Интенсивность обстрелов, которые ведутся со стороны ВСУ, говорит о том, что снарядов у них гораздо больше, чем они заявляют. Надеяться, что сегодня прекратятся поставки с Запада, и у ВСУ внезапно закончатся снаряды, не стоит, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050032254.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, хамас, израиль, сектор газа, украина, поставки, вооружение, снаряды, владимир жириновский
Новости, ХАМАС, Израиль, сектор Газа, Украина, поставки, вооружение, снаряды, Владимир Жириновский

Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского

05:30 10.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Так или иначе начало сбываться политическое пророчество политика Владимира Жириновского о том, что на Ближнем Востоке разгорится крупный конфликт, из-за которого забудут об Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Первые страницы ведущих мировых СМИ сейчас посвящены Израилю и Палестине, и конфликт на Украине отошел на второй план. Военная помощь от США Израилю также была выделена из пакета, который предназначался Украине, рассказал эксперт.
"У нас, конечно, открывается окно возможностей, но недооценивать ВСУ тоже не стоит. Реальные объемы поставок боеприпасов на Украину могут оказаться большими, чем те, которые декларировались публично", - подчеркнул Леонков.
Интенсивность обстрелов, которые ведутся со стороны ВСУ, говорит о том, что снарядов у них гораздо больше, чем они заявляют. Надеяться, что сегодня прекратятся поставки с Запада, и у ВСУ внезапно закончатся снаряды, не стоит, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 16:30
Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАСПервый этап операции ХАМАС отработал хорошо. Вопрос в том, что они будут делать дальше, когда Израиль начнет массированное вторжение в сектор Газа. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиХАМАСИзраильсектор ГазаУкраинапоставкивооружениеснарядыВладимир Жириновский
 
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Заголовок открываемого материала
05:50ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ
05:43Хроника энергетической войны: последние события
05:30Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского
05:11"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск
05:06"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран
05:00Алексей Леонков о том, почему ХАМАС захватил военные базы, показав низкую боеспособность Израиля
04:30"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска
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04:00Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах
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