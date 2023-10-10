Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского
Так или иначе начало сбываться политическое пророчество политика Владимира Жириновского о том, что на Ближнем Востоке разгорится крупный конфликт, из-за которого забудут об Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Первые страницы ведущих мировых СМИ сейчас посвящены Израилю и Палестине, и конфликт на Украине отошел на второй план. Военная помощь от США Израилю также была выделена из пакета, который предназначался Украине, рассказал эксперт.
"У нас, конечно, открывается окно возможностей, но недооценивать ВСУ тоже не стоит. Реальные объемы поставок боеприпасов на Украину могут оказаться большими, чем те, которые декларировались публично", - подчеркнул Леонков.
Интенсивность обстрелов, которые ведутся со стороны ВСУ, говорит о том, что снарядов у них гораздо больше, чем они заявляют. Надеяться, что сегодня прекратятся поставки с Запада, и у ВСУ внезапно закончатся снаряды, не стоит, резюмировал собеседник издания.
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