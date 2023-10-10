https://ukraina.ru/20231010/1050039054.html

Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского

Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского - 10.10.2023 Украина.ру

Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского

Так или иначе начало сбываться политическое пророчество политика Владимира Жириновского о том, что на Ближнем Востоке разгорится крупный конфликт, из-за которого забудут об Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-10-10T05:30

2023-10-10T05:30

2023-10-10T05:30

новости

хамас

израиль

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украина

поставки

вооружение

снаряды

владимир жириновский

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Первые страницы ведущих мировых СМИ сейчас посвящены Израилю и Палестине, и конфликт на Украине отошел на второй план. Военная помощь от США Израилю также была выделена из пакета, который предназначался Украине, рассказал эксперт.Интенсивность обстрелов, которые ведутся со стороны ВСУ, говорит о том, что снарядов у них гораздо больше, чем они заявляют. Надеяться, что сегодня прекратятся поставки с Запада, и у ВСУ внезапно закончатся снаряды, не стоит, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231009/1050032254.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, хамас, израиль, сектор газа, украина, поставки, вооружение, снаряды, владимир жириновский