https://ukraina.ru/20231010/1050038821.html

Тимур Сыртланов: Война Израиля и Палестины может стать катализатором Третьей мировой

Тимур Сыртланов: Война Израиля и Палестины может стать катализатором Третьей мировой - 10.10.2023 Украина.ру

Тимур Сыртланов: Война Израиля и Палестины может стать катализатором Третьей мировой

Арабы Европы могут мощно поддержать действия Палестины и Сектора Газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник, ветеран спецподразделений, член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Тимур Сыртланов

2023-10-10T14:07

2023-10-10T14:07

2023-10-10T14:07

интервью

израиль

хамас

палестина

украина

сектор газа

война

конфликт

арабы

ближний восток

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В понедельник, 9 октября, глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду Сектора Газа: "не будет ни электричества, ни еды, ни топлива", написало издание The Times of Israel. Галант заявил, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".— Тимур Маратович, как можете оценить ситуацию на границе сектора Газа и Израиля?— Основной посыл состоит в том, что Палестина давным-давно заслужила кровью и десятками тысяч смертей своих граждан, соплеменников право на независимость и на собственное государство.— Вы не поддерживаете действия Израиля?— Несомненно, варварские способы ведения войны, которые избрало командование армии Израиля ЦАХАЛ не лезет ни в какие рамки — это методы как раз животных. Считаю, что израильской армии нужно в зеркало посмотреть на себя: обратить внимание на видеорепортажи о том, как "складываются" многоэтажки с мирными жителями, женщинами и детьми в секторе Газа. — Может ли "вспыхнуть" на Ближнем Востоке?— Да. Наверное, ещё чуть-чуть, и этот конфликт станет катализатором Третьей мировой войны. Потому что, все-таки, Ближний Восток из одной спички загорается. Здесь нужно быть очень аккуратными — необходимо призывать Палестину и Израиль к мирному урегулированию конфликта.Понятно, что это будет опять же временно, но под мирным урегулированием я подразумеваю признание государства Палестина.— Поддержит ли Палестину арабский мир?— Вполне. Не будем забывать про сотни тысяч граждан арабских государств, которые беженцами заполонили европейские страны, где уже не то что ими заполнены районы, анклавы. Арабы избираются в законодательные собрания и так далее.Арабы Европы могут мощно поддержать действия Палестины и сектора Газа.Конечно, один из основных факторов в этом конфликте — это поддержка палестинской автономии всеми силами Ближневосточных арабских стран. Я имею в виду Иран, Саудовскую Аравию, Катар. Ливанская Хезболла уже поддержала Палестину.Поэтому будем наблюдать — нас ждет любопытное развитие событий.

https://ukraina.ru/20230507/1046014341.html

https://ukraina.ru/20231008/1050003662.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, израиль, хамас, палестина, украина, сектор газа, война, конфликт, арабы, ближний восток, независимость, зарубежье, европа