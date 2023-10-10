Тимур Сыртланов: Война Израиля и Палестины может стать катализатором Третьей мировой - 10.10.2023 Украина.ру
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Тимур Сыртланов: Война Израиля и Палестины может стать катализатором Третьей мировой
Тимур Сыртланов: Война Израиля и Палестины может стать катализатором Третьей мировой - 10.10.2023 Украина.ру
Тимур Сыртланов: Война Израиля и Палестины может стать катализатором Третьей мировой
Арабы Европы могут мощно поддержать действия Палестины и Сектора Газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник, ветеран спецподразделений, член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Тимур Сыртланов
2023-10-10T14:07
2023-10-10T14:07
интервью
израиль
хамас
палестина
украина
сектор газа
война
конфликт
арабы
ближний восток
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В понедельник, 9 октября, глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду Сектора Газа: "не будет ни электричества, ни еды, ни топлива", написало издание The Times of Israel. Галант заявил, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".— Тимур Маратович, как можете оценить ситуацию на границе сектора Газа и Израиля?— Основной посыл состоит в том, что Палестина давным-давно заслужила кровью и десятками тысяч смертей своих граждан, соплеменников право на независимость и на собственное государство.— Вы не поддерживаете действия Израиля?— Несомненно, варварские способы ведения войны, которые избрало командование армии Израиля ЦАХАЛ не лезет ни в какие рамки — это методы как раз животных. Считаю, что израильской армии нужно в зеркало посмотреть на себя: обратить внимание на видеорепортажи о том, как "складываются" многоэтажки с мирными жителями, женщинами и детьми в секторе Газа. — Может ли "вспыхнуть" на Ближнем Востоке?— Да. Наверное, ещё чуть-чуть, и этот конфликт станет катализатором Третьей мировой войны. Потому что, все-таки, Ближний Восток из одной спички загорается. Здесь нужно быть очень аккуратными — необходимо призывать Палестину и Израиль к мирному урегулированию конфликта.Понятно, что это будет опять же временно, но под мирным урегулированием я подразумеваю признание государства Палестина.— Поддержит ли Палестину арабский мир?— Вполне. Не будем забывать про сотни тысяч граждан арабских государств, которые беженцами заполонили европейские страны, где уже не то что ими заполнены районы, анклавы. Арабы избираются в законодательные собрания и так далее.Арабы Европы могут мощно поддержать действия Палестины и сектора Газа.Конечно, один из основных факторов в этом конфликте — это поддержка палестинской автономии всеми силами Ближневосточных арабских стран. Я имею в виду Иран, Саудовскую Аравию, Катар. Ливанская Хезболла уже поддержала Палестину.Поэтому будем наблюдать — нас ждет любопытное развитие событий.
https://ukraina.ru/20230507/1046014341.html
https://ukraina.ru/20231008/1050003662.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, израиль, хамас, палестина, украина, сектор газа, война, конфликт, арабы, ближний восток, независимость, зарубежье, европа
Интервью, Израиль, ХАМАС, Палестина, Украина, сектор Газа, война, конфликт, арабы, Ближний Восток, независимость, Зарубежье, Европа

Тимур Сыртланов: Война Израиля и Палестины может стать катализатором Третьей мировой

14:07 10.10.2023
 
© из личного архиваТимур Сыртланов интервью
Тимур Сыртланов интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Арабы Европы могут мощно поддержать действия Палестины и Сектора Газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник, ветеран спецподразделений, член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Тимур Сыртланов
В понедельник, 9 октября, глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду Сектора Газа: "не будет ни электричества, ни еды, ни топлива", написало издание The Times of Israel.
Галант заявил, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".
— Тимур Маратович, как можете оценить ситуацию на границе сектора Газа и Израиля?
— Основной посыл состоит в том, что Палестина давным-давно заслужила кровью и десятками тысяч смертей своих граждан, соплеменников право на независимость и на собственное государство.
— Вы не поддерживаете действия Израиля?
— Несомненно, варварские способы ведения войны, которые избрало командование армии Израиля ЦАХАЛ не лезет ни в какие рамки — это методы как раз животных.
Считаю, что израильской армии нужно в зеркало посмотреть на себя: обратить внимание на видеорепортажи о том, как "складываются" многоэтажки с мирными жителями, женщинами и детьми в секторе Газа.
Тимур Сыртланов
7 мая, 11:25
Тимур Сыртланов: кто онПолковник, ветеран спецподразделений, член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", советник генерального директора на Курском аккумуляторном заводе
— Может ли "вспыхнуть" на Ближнем Востоке?
— Да. Наверное, ещё чуть-чуть, и этот конфликт станет катализатором Третьей мировой войны. Потому что, все-таки, Ближний Восток из одной спички загорается. Здесь нужно быть очень аккуратными — необходимо призывать Палестину и Израиль к мирному урегулированию конфликта.
Понятно, что это будет опять же временно, но под мирным урегулированием я подразумеваю признание государства Палестина.
— Поддержит ли Палестину арабский мир?
— Вполне. Не будем забывать про сотни тысяч граждан арабских государств, которые беженцами заполонили европейские страны, где уже не то что ими заполнены районы, анклавы. Арабы избираются в законодательные собрания и так далее.
Арабы Европы могут мощно поддержать действия Палестины и сектора Газа.
Конечно, один из основных факторов в этом конфликте — это поддержка палестинской автономии всеми силами Ближневосточных арабских стран. Я имею в виду Иран, Саудовскую Аравию, Катар. Ливанская Хезболла уже поддержала Палестину.
Евгений Ющук интервью
8 октября, 12:53
Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликтаЕсли в войну против Израиля вступят крупные игроки с современными армиями и при этом возникнет угроза полного уничтожения страны, тогда, возможно, применение ядерного оружия станет актуальным для Тель-Авива
Поэтому будем наблюдать — нас ждет любопытное развитие событий.
 
ИнтервьюИзраильХАМАСПалестинаУкраинасектор ГазавойнаконфликтарабыБлижний ВостокнезависимостьЗарубежьеЕвропа
 
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