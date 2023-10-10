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Чей Вильнюс? Какие территории Литва получила от Сталина и "советских оккупантов"

Чей Вильнюс? Какие территории Литва получила от Сталина и "советских оккупантов" - 10.10.2023 Украина.ру

Чей Вильнюс? Какие территории Литва получила от Сталина и "советских оккупантов"

Одна из загадок рубежа XX-XXI веков – осуждение "Пакта Молотова-Риббентропа", а равно и других деяний Советской власти, со стороны тех стран, которые получили от этой самой власти чистую прибыль. И, что удивительно, когда оказывается, что из осуждения должны следовать практические выводы, они начинают возмущаться. Конкретный пример – Литва

2023-10-10T18:00

2023-10-10T18:00

2023-10-10T18:00

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10 октября 1939 года в Москве был подписан Договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между СССР и Литвой. Территория прибалтийской страны выросла на четверть.Первое упоминание о Вильне относится к 1323 году — к тому времени город уже был столицей Великого княжества Литовского. Вследствие польско-литовских уний Вильна (позже Вильно) становится одним из важнейших городов первой Речи Посполитой. Вершины развития Вильно достиг в правление короля польского и великого князя литовского Сигизмунда Старого, обосновавшегося здесь со своим двором в 1544 году.В ходе русско-польской войны 1654-1667 город взяли русские войска, в составе которых были и запорожские казаки Ивана Золотаренко. А после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Вильно вошло в состав Российской империи, хотя русские войска стояли в городе ещё с 1793-го.Россия потеряла контроль над 1,5-миллионной Виленской губернией ещё в начале Первой мировой, когда регион оккупировала Германия. 16 февраля 1918 году в занятом немцами Вильно "Совет Литвы" провозгласил восстановление Литовского государства, а его столицей — город Вильнюс. 23 марта 1918 году император Германии Вильгельм II признал независимость Литвы.Однако после ухода немецких войск с занятых позиций Вильно и окрестности в январе 1919-го заняла Красная армия. В этот город из Двинска переехало и советское Временное революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Винцасом Мицкявичюсом-Капсукасом. На Первом съезде Советов Литвы 18-20 февраля 1919 года была принята Декларация об объединении Советской Литвы и Советской Белоруссии, а 27 февраля провозглашено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики (Литбел).Однако уже 19 апреля 1919 году город заняли польские части, и Литовско-Белорусская СССР была ликвидирована. 20 июля 1920 году в Вильно вновь вошли большевистские войска, но после поражения в битве за Варшаву отступающая Красная Армия передала город Литве — в соответствии с подписанным ещё 12 июля 1920 году договором между Советской Россией и Литовской Республикой.Польша также признала суверенитет Литвы над Вильнюсом и Виленским краем по Сувалкскому договору, подписанному 7 октября 1920 года. Но это было чистой формальностью. Уже 9 октября 1920 года "взбунтовавшиеся" части генерала Люциана Желиговского с негласной санкции "начальника Польского государства" Юзефа Пилсудского заняли Вильнюс и часть современных Литвы и Белоруссии. В 1920-1922 годах Вильно был столицей марионеточного государственного образования Срединная Литва, фактически подконтрольного Польше.20 февраля 1922 года "Виленский сейм" принял постановление о присоединении города и края к Польше. На территории бывшей Срединной Литвы и части прилегающей западнобелорусской территории было сформировано Виленское воеводство Польши. Однако и во Временной конституции Литвы (1918), и в Конституциях 1928 и 1938 годов Вильнюс именовался столицей Литвы, а Каунас, в котором разместились власти республики, — лишь "временной столицей".При этом, если Антанта сочла адекватной компенсацией за потерю Виленской области передачу в 1923 году Литве отобранной у Германии Клайпеды (Мемеля), то СССР признавал принадлежность Вильнюса и Виленского края Литовской республике.Чтобы закрепить свои территориальные завоевания, Польша пыталась восстановить дипломатические отношения с Литвой.В марте 1938-го на польско-литовской демаркационной линии был обнаружен труп польского пограничника. Литва предложила Польше создать смешанную комиссию для расследования случившегося. Поляки от предложения наотрез отказались, объявив виновной литовскую сторону. 17 марта 1938 году Варшава предъявила Литве ультиматум с требованием восстановить дипломатические отношения и убрать из Конституции упоминание о Вильнюсе как столице государства. В противном случае Польша готова была применить силу. Литва была вынуждена принять настойчивое предложение Польши.А год спустя, 20 марта 1939 года, Литва получила ультиматум Германии с требованием вернуть ей Клайпедский край — что также без промедлений было сделано.Зато осенью того же года литовцы получили возможность вернуть Вильнюс, причём первые предложения об этом прозвучали не из Москвы, а из Берлина."Если бы литовское войско выдвинулось к Вильнюсу, из Кёнигсберга вышли бы переодетые в литовскую униформу немецкие части — на помощь в борьбе с поляками. Литва сразу же стала бы союзником нацистов. Руководство Литвы это понимало, прежде всего Антанас Сметона, категорически этому сопротивлявшийся, но была часть литовских политиков, которые полагали, что Вильнюсский край и Вильнюс нужно занять как справедливо принадлежащие Литве территории", — утверждает литовский историк Чесловас Лауринавичюс.В начале сентября 1939 года Германия рассматривала Литву как сферу своих интересов — это было зафиксировано в секретном протоколе к советско-немецкому договору от 23 августа 1939-го, известному как "пакт Молотова-Риббентропа". А вот Вильно и Виленский край в ходе раздела территории Польши должны были отойти к СССР.18 сентября регион заняли советские войска, и он был административно подчинён Белорусской СССР.25 сентября 1939 года СССР инициировал переговоры об отказе Германии от претензий на Литву в обмен на территории Варшавского и Люблинского воеводств Польши. 28 сентября СССР подписал с Германией Договор о дружбе и границе. В секретном приложении было оговорено, что Германия передаст Литву в советскую сферу влияния.Обмен территориями также был мотивирован желанием СССР контролировать Литву, которая вновь объявила Вильнюс своей столицей де-юре. В секретных протоколах и Советский Союз, и Германия четко признавали литовский интерес к Вильнюсу.На следующий день после заключения Договора о дружбе и границе с СССР Германия отменила запланированные переговоры с Литвой, а Советский Союз сообщил Литве, что хочет начать переговоры о будущих отношениях между двумя странами и о статусе Виленского края.Министр иностранных дел Литвы Юозас Урбшис прибыл в Москву 3 октября 1939 года. Во время встречи Иосиф Сталин лично проинформировал Урбшиса о советско-германских секретных протоколах и показал карты сфер влияния. Он потребовал, чтобы Литва подписала три отдельных договора, согласно которым будут созданы советские военные базы, и в Литве будет размещено до 50 000 советских солдат, литовская территория к западу от реки Шешупе будет передана Германии, а населённая литовцами часть Виленского края и город Вильнюс будут присоединены к Литве.Урбшис протестовал против советских баз, утверждая, что это будет означать фактическую оккупацию Литвы. В результате торгов была уменьшена численность советских войск, которые должны были разместиться в Литве. Урбшис также выторговал большее количество территорий в Виленском регионе, особенно в окрестностях Друскининкая и Швенчёниса, где жило много литовцев.10 октября 1939 года "Договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой" был подписан.Непосредственными подписантами документа стали министр иностранных дел Литвы, бывший военнослужащий Русской императорской армии Юозас Урбшис, 22 марта того же года подписавший в Берлине договор о передаче Клайпедского края в состав Германии, и его советский коллега, наркоминдел Вячеслав Молотов.Вследствие этого договора Литовская республика получила 6739 квадратных километров (около одной пятой Виленского края, признанного территорией Литвы по Советско-литовскому мирному договору 1920 года), с населением около 430 000 человек, в результате чего население Литвы достигло 3,8 миллиона человек. 24 октября 1939 года управление городом и уездом было окончательно передано Литве.Литовский историк Чесловас Лауринавичюс так описывает ситуацию в Вильнюсе после его перехода Литве: "Если литовцы рассчитывали, что поляки, как утратившая свою государственность сторона, смиренно подчинятся их господству, то поляки, напротив, надеялись, что литовцы добровольно уступят инициативу именно полякам — и не только потому, что считали себя более цивилизованной нацией, чем литовцы. (…) Все авторы, изучающие литовское правление в Вильнюсе, характеризуют его как националистическое, причём весьма жёсткое".Вскоре Департамент государственной безопасности МВД Литвы и гестапо заключили секретное соглашение, по которому литовские спецслужбы стали передавать в руки германских коллег польских подпольщиков и тех поляков, от которых литовские власти хотели избавиться. Кроме того, литовская администрация начала создавать для поляков… концлагеря.Остановить эту вакханалию полонофобии смогла только "преступная", по утверждению нынешних литовских политиков, Советская власть.В день парада литовской армии в Вильнюсе, 28 октября 1939 года, было подписано и соглашение о размещении в Литве четырёх советских военных баз. А 14-15 июля 1940 года, после принятия советского ультиматума и ввода дополнительного советского военного контингента, в Литве были проведены выборы в Народный сейм, к участию в которых был допущен лишь просоветский "Блок трудового народа".21 июля Народный сейм провозгласил образование Литовской ССР, 3 августа 1940 года она была принята в состав СССР. В 1940 году, уже в составе СССР, Литва получила часть территории Советской Белоруссии — курорт Друскеники (ныне Друскиникай), город Свенцяны и железнодорожную станцию Годутишки (Адутишкис) с окрестными деревнями. А в 1945 году Литовской СССР была передана и Клайпеда.Таким образом, "советская оккупация" для Литвы обернулась увеличением территории республики на треть. Литва, использовавшая сделку со Сталиным для сведения старых счетов, наряду с Белоруссией и Украиной, стала одним из главных выгодополучателей "пакта Молотова — Риббентропа".

https://ukraina.ru/20220404/1033684847.html

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https://ukraina.ru/20230220/1043614450.html

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Олег Хавич

история, литва, польша, белоруссия, ссср, сталин, границы, германия, вильнюс