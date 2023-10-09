Кадыров призвал остановить палестино-израильский конфликт - 10.10.2023 Украина.ру
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Кадыров призвал остановить палестино-израильский конфликт
Кадыров призвал остановить палестино-израильский конфликт - 10.10.2023 Украина.ру
Кадыров призвал остановить палестино-израильский конфликт
Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров поддержал Палестину и призвал лидеров мусульманских стран объединиться с целью прекращения кровопролития. Об этом понедельник он сказал в видеообращении в телеграм-канале
2023-10-09T23:51
2023-10-10T00:02
новости
кадыров
чечня
израиль
палестина
война
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Лидеров мусульманских стран он призвал объединиться в коалицию, а Европу и весь Запад - прекратить бомбить "мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков". Кадыров предложил помощь чеченских подразделений. Они могут выступить в качестве миротворцев для "наведения порядка и противодействия любым возмутителям", пояснил он. В видеообращении Кадыров также попросил "не трогать" мечеть имени Ахмата Кадырова, расположенную в пригороде Иерусалима. До этого стало известно, что в ходе атак "Хамаса" мечеть получила повреждения. При падении ракеты были ранены четверо израильтян.
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новости, кадыров, чечня, израиль, палестина, война
Новости, Кадыров, Чечня, Израиль, Палестина, война

Кадыров призвал остановить палестино-израильский конфликт

23:51 09.10.2023 (обновлено: 00:02 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРабочая поездка министра МЧС РФ Е. Зиничева в Грозный
Рабочая поездка министра МЧС РФ Е. Зиничева в Грозный - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров поддержал Палестину и призвал лидеров мусульманских стран объединиться с целью прекращения кровопролития. Об этом понедельник он сказал в видеообращении в телеграм-канале

"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее", – сказал он.

Лидеров мусульманских стран он призвал объединиться в коалицию, а Европу и весь Запад - прекратить бомбить "мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков".

"В Израиле наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации. Поэтому я призываю остановить войну и любые формы нагнетания обстановки" – подчеркнул Рамзан Кадыров.

Кадыров предложил помощь чеченских подразделений. Они могут выступить в качестве миротворцев для "наведения порядка и противодействия любым возмутителям", пояснил он.
В видеообращении Кадыров также попросил "не трогать" мечеть имени Ахмата Кадырова, расположенную в пригороде Иерусалима. До этого стало известно, что в ходе атак "Хамаса" мечеть получила повреждения. При падении ракеты были ранены четверо израильтян.
 
НовостиКадыровЧечняИзраильПалестинавойна
 
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