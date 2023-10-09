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Кадыров призвал остановить палестино-израильский конфликт

Кадыров призвал остановить палестино-израильский конфликт - 10.10.2023 Украина.ру

Кадыров призвал остановить палестино-израильский конфликт

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров поддержал Палестину и призвал лидеров мусульманских стран объединиться с целью прекращения кровопролития. Об этом понедельник он сказал в видеообращении в телеграм-канале

2023-10-09T23:51

2023-10-09T23:51

2023-10-10T00:02

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Лидеров мусульманских стран он призвал объединиться в коалицию, а Европу и весь Запад - прекратить бомбить "мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков". Кадыров предложил помощь чеченских подразделений. Они могут выступить в качестве миротворцев для "наведения порядка и противодействия любым возмутителям", пояснил он. В видеообращении Кадыров также попросил "не трогать" мечеть имени Ахмата Кадырова, расположенную в пригороде Иерусалима. До этого стало известно, что в ходе атак "Хамаса" мечеть получила повреждения. При падении ракеты были ранены четверо израильтян.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кадыров, чечня, израиль, палестина, война