Кадыров призвал остановить палестино-израильский конфликт
23:51 09.10.2023 (обновлено: 00:02 10.10.2023)
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРабочая поездка министра МЧС РФ Е. Зиничева в Грозный
Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров поддержал Палестину и призвал лидеров мусульманских стран объединиться с целью прекращения кровопролития. Об этом понедельник он сказал в видеообращении в телеграм-канале
"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее", – сказал он.
Лидеров мусульманских стран он призвал объединиться в коалицию, а Европу и весь Запад - прекратить бомбить "мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков".
"В Израиле наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации. Поэтому я призываю остановить войну и любые формы нагнетания обстановки" – подчеркнул Рамзан Кадыров.
Кадыров предложил помощь чеченских подразделений. Они могут выступить в качестве миротворцев для "наведения порядка и противодействия любым возмутителям", пояснил он.
В видеообращении Кадыров также попросил "не трогать" мечеть имени Ахмата Кадырова, расположенную в пригороде Иерусалима. До этого стало известно, что в ходе атак "Хамаса" мечеть получила повреждения. При падении ракеты были ранены четверо израильтян.