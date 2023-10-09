"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах" - 09.10.2023 Украина.ру
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"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах"
"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах" - 09.10.2023 Украина.ру
"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах"
Россия намерена развязать войну на Ближнем Востоке. Такое громкое заявление, вечером, 9 октября, сделал президент Украины Владимир Зеленский. В своём традиционном видеообращении он сослался на некие данные, которые уже есть у украинской стороны
2023-10-09T23:31
2023-10-09T23:31
новости
мария захарова
владимир зеленский
россия
украина
палестина
израиль
война
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По его словам, Россия якобы заинтересована в разжигании войны в этом регионе.На слова украинского лидера уже успели не без сарказма ответить в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова лаконично прокомментировала высказывание президента Незалежной.Напомним, многолетний конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием "Буря Аль-Аксы". Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально заявила о переходе в состояние войны.&nbsp;Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
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новости, мария захарова, владимир зеленский, россия, украина, палестина, израиль, война
Новости, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Палестина, Израиль, война

"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах"

23:31 09.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Россия намерена развязать войну на Ближнем Востоке. Такое громкое заявление, вечером, 9 октября, сделал президент Украины Владимир Зеленский. В своём традиционном видеообращении он сослался на некие данные, которые уже есть у украинской стороны
По его словам, Россия якобы заинтересована в разжигании войны в этом регионе.
"По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", — сказал Зеленский.
На слова украинского лидера уже успели не без сарказма ответить в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова лаконично прокомментировала высказывание президента Незалежной.
"Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, многолетний конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием "Буря Аль-Аксы". Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально заявила о переходе в состояние войны. 
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
 
НовостиМария ЗахароваВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаПалестинаИзраильвойна
 
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