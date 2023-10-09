https://ukraina.ru/20231009/1050040557.html

"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах"

"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах" - 09.10.2023 Украина.ру

"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах"

Россия намерена развязать войну на Ближнем Востоке. Такое громкое заявление, вечером, 9 октября, сделал президент Украины Владимир Зеленский. В своём традиционном видеообращении он сослался на некие данные, которые уже есть у украинской стороны

2023-10-09T23:31

2023-10-09T23:31

2023-10-09T23:31

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По его словам, Россия якобы заинтересована в разжигании войны в этом регионе.На слова украинского лидера уже успели не без сарказма ответить в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова лаконично прокомментировала высказывание президента Незалежной.Напомним, многолетний конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием "Буря Аль-Аксы". Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально заявила о переходе в состояние войны. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария захарова, владимир зеленский, россия, украина, палестина, израиль, война