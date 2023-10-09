https://ukraina.ru/20231009/1050040557.html
"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах"
"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах" - 09.10.2023 Украина.ру
"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах"
Россия намерена развязать войну на Ближнем Востоке. Такое громкое заявление, вечером, 9 октября, сделал президент Украины Владимир Зеленский. В своём традиционном видеообращении он сослался на некие данные, которые уже есть у украинской стороны
2023-10-09T23:31
2023-10-09T23:31
2023-10-09T23:31
новости
мария захарова
владимир зеленский
россия
украина
палестина
израиль
война
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По его словам, Россия якобы заинтересована в разжигании войны в этом регионе.На слова украинского лидера уже успели не без сарказма ответить в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова лаконично прокомментировала высказывание президента Незалежной.Напомним, многолетний конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием "Буря Аль-Аксы". Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально заявила о переходе в состояние войны. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, владимир зеленский, россия, украина, палестина, израиль, война
Новости, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Палестина, Израиль, война
"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах"
Россия намерена развязать войну на Ближнем Востоке. Такое громкое заявление, вечером, 9 октября, сделал президент Украины Владимир Зеленский. В своём традиционном видеообращении он сослался на некие данные, которые уже есть у украинской стороны
По его словам, Россия якобы заинтересована в разжигании войны в этом регионе.
"По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", — сказал Зеленский.
На слова украинского лидера уже успели не без сарказма ответить в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова лаконично прокомментировала
высказывание президента Незалежной.
"Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, многолетний конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием "Буря Аль-Аксы". Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально заявила о переходе в состояние войны.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.