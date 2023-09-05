В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО - 05.09.2023 Украина.ру
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В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО
В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО - 05.09.2023 Украина.ру
В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО
Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает российского бизнесмена Михаила Фридмана в финансировании спецоперации на Украине. Об этом 5 сентября сообщили в телеграм-канале ведомства
2023-09-05T16:04
2023-09-05T16:04
новости
украина
михаил фридман
сво
альфа-групп
альфа-банк
финансирование
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Сотрудники СБУ считают, что российский предприниматель Михаил Фридман причастен к финансированию спецоперации на Украине. По версии СБУ, Фридман якобы потратил около 2 млрд рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России. Среди них - "Тульский патронный завод" и "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ, уточнили в СБУ.Украинские спеслужбы считают, что Фридман для осуществления своей деятельности использует активы "Альфа-Групп".Фридман, по данным СБУ, находится за рубежом. На Украине ему угрожают лишением свободы на срок до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.18 августа украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана на Украине завели уголовное дело. Фридману огласили подозрение касательно выведения средств из украинской дочки "Альфа-банка" (который после ребрендинга стал называться "Сенс банк") на сумму около 700 миллионов долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, михаил фридман, сво, альфа-групп, альфа-банк, финансирование
Новости, Украина, Михаил Фридман, СВО, Альфа-Групп, Альфа-банк, финансирование

В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО

16:04 05.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает российского бизнесмена Михаила Фридмана в финансировании спецоперации на Украине. Об этом 5 сентября сообщили в телеграм-канале ведомства
Сотрудники СБУ считают, что российский предприниматель Михаил Фридман причастен к финансированию спецоперации на Украине. По версии СБУ, Фридман якобы потратил около 2 млрд рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России.
Среди них - "Тульский патронный завод" и "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ, уточнили в СБУ.
Украинские спеслужбы считают, что Фридман для осуществления своей деятельности использует активы "Альфа-Групп".
Фридман, по данным СБУ, находится за рубежом. На Украине ему угрожают лишением свободы на срок до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
18 августа украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана на Украине завели уголовное дело. Фридману огласили подозрение касательно выведения средств из украинской дочки "Альфа-банка" (который после ребрендинга стал называться "Сенс банк") на сумму около 700 миллионов долларов.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 13:37
На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИНа Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом 18 августа сообщило местное издание "Страна.ua"
 
НовостиУкраинаМихаил ФридманСВОАльфа-ГруппАльфа-банкфинансирование
 
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Заголовок открываемого материала
16:20Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП
16:04В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО
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