https://ukraina.ru/20230905/1049184408.html

В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО

В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО - 05.09.2023 Украина.ру

В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает российского бизнесмена Михаила Фридмана в финансировании спецоперации на Украине. Об этом 5 сентября сообщили в телеграм-канале ведомства

2023-09-05T16:04

2023-09-05T16:04

2023-09-05T16:04

новости

украина

михаил фридман

сво

альфа-групп

альфа-банк

финансирование

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Сотрудники СБУ считают, что российский предприниматель Михаил Фридман причастен к финансированию спецоперации на Украине. По версии СБУ, Фридман якобы потратил около 2 млрд рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России. Среди них - "Тульский патронный завод" и "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ, уточнили в СБУ.Украинские спеслужбы считают, что Фридман для осуществления своей деятельности использует активы "Альфа-Групп".Фридман, по данным СБУ, находится за рубежом. На Украине ему угрожают лишением свободы на срок до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.18 августа украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана на Украине завели уголовное дело. Фридману огласили подозрение касательно выведения средств из украинской дочки "Альфа-банка" (который после ребрендинга стал называться "Сенс банк") на сумму около 700 миллионов долларов.

https://ukraina.ru/20230818/1048784623.html

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новости, украина, михаил фридман, сво, альфа-групп, альфа-банк, финансирование